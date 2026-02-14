ना विष, ना कोणता कट..., मग साध्वी प्रेम बाईसा यांचा मृत्यू झाला कसा? पोलिसांकडून मोठा गौप्यस्फोट

Jodhpur Sadhvi Prem Baisa Death Case: राजस्थानच्या जोधपूरमध्ये साध्वी प्रेम बाईसा यांच्या संशयित मृत्यू प्रकरणी पोलिसांनी आता मोठा खुलासाा केला आहे. पोलीस आयुक्त ओमप्रकाश पासवान यांनी साध्वी प्रेम बाईसा यांचा मृत्यू ह्रदय बंद पडल्याने आणि फुफ्फुसातील अडथळ्यांमुळे (Cardiac and Palmonary Arrest)झाल्याचं सांगितलं आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एफएसएल आणि हिस्टोपॅथॉलॉजी रिपोर्टमधून मृत्यू विषप्रयोग किंवा इतर कोणत्या कारणांमुळे झालेला नाही. तसंच कोणताही लैंगिक अत्याचार झाला नसल्याचंही पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे.
पोलीस आयुक्तांनी सांगितलं की, तपासात समोर आलं की रुग्णालयातील नर्स कर्मचाऱ्याने साध्वीला इंजेक्शन दिलं होतं. असे इंजेक्शन डॉक्टरांच्या अधिकृत चिठ्ठीशिवाय दिले जाऊ शकत नाहीत. पण याच इंजेक्शनमुळे त्यांचं ह्रदय बंद पडलं आणि फुफ्फुसातील अडथळे निर्माण झाले का? असं विचारलं असता त्यांनी यासंदर्भात वैद्यकीय तज्ज्ञांचा अहवाल येणं बाकी असल्याचं सांगितलं आहे.
पोलीस आयुक्तांनी सांगितलं की, देवी सिंग स्वत: इंजेक्शन घेऊन आला होता. मात्र अद्याप त्याच्याकडे इंजेक्शनशी संदर्भात कोणताही कागद सापडलेला नाही. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या रिपोर्टमधून, निष्काळजीपणा झाल्याचं समोर आलं तर बीएनएस आणि वैद्यकीय नियमांतर्गत कारवाई केली जाईल. सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याच्या शक्यतेबद्दल त्यांनी सांगितले की, अहवालाच्या आधारे सर्व पर्याय खुले आहेत. चौकशी अद्याप पूर्ण झाली नसून, तज्ज्ञांचं मत आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
एसआयटीने या प्रकरणाचा तपास केला आहे. आतापर्यंत 44 लोकांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. तसंच 106 मोबाईल क्रमांकाचे डिटेल्स तपासण्यात आले आहेत. पोलिसांनी सांगितलं की, साध्वींच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वडिलांनी लोकांना एकत्र जमवण्यासाठी फोन केले होते. पण हे भावनेच्या भरात त्यांनी केलं होतं. तपासात त्यांची कोणतीही संशयित भूमिका आढळलेली नाही.
आयुक्तांनी असेही सांगितले की साध्वीने यापूर्वी दाखल केलेल्या खटल्यांशी संबंधित कोणीही तिच्या मृत्यूमध्ये सामील नाही. त्यांनी असेही म्हटले की तिच्या नावाने पोस्ट केलेला न्याय मागणारा संदेश तिच्या वडिलांनी गर्दी जमवण्यासाठी लिहिला होता. तपास सुरू आहे आणि तज्ञांच्या अहवालानंतर पुढील कारवाई केली जाईल.