English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • ना विष, ना कोणता कट..., मग साध्वी प्रेम बाईसा यांचा मृत्यू झाला कसा? पोलिसांकडून मोठा गौप्यस्फोट

ना विष, ना कोणता कट..., मग साध्वी प्रेम बाईसा यांचा मृत्यू झाला कसा? पोलिसांकडून मोठा गौप्यस्फोट

Jodhpur Sadhvi Prem Baisa Death Case: राजस्थानच्या जोधपूरमध्ये साध्वी प्रेम बाईसाच यांच्या मृत्यू प्रकरणी पोलिसांनी मोठा खुलासा केला आहे. पोलीस आयुक्त ओमप्रकाश पासवान यांनी मृत्यूचं नेमकं कारण काय होतं याबद्दल सांगितलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 14, 2026, 08:48 PM IST
ना विष, ना कोणता कट..., मग साध्वी प्रेम बाईसा यांचा मृत्यू झाला कसा? पोलिसांकडून मोठा गौप्यस्फोट

Jodhpur Sadhvi Prem Baisa Death Case: राजस्थानच्या जोधपूरमध्ये साध्वी प्रेम बाईसा यांच्या संशयित मृत्यू प्रकरणी पोलिसांनी आता मोठा खुलासाा केला आहे. पोलीस आयुक्त ओमप्रकाश पासवान यांनी साध्वी प्रेम बाईसा यांचा मृत्यू ह्रदय बंद पडल्याने आणि फुफ्फुसातील अडथळ्यांमुळे (Cardiac and Palmonary Arrest)झाल्याचं सांगितलं आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एफएसएल आणि हिस्टोपॅथॉलॉजी रिपोर्टमधून मृत्यू विषप्रयोग किंवा इतर कोणत्या कारणांमुळे झालेला नाही. तसंच कोणताही लैंगिक अत्याचार झाला नसल्याचंही पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पोलीस आयुक्तांनी सांगितलं की, तपासात समोर आलं की रुग्णालयातील नर्स कर्मचाऱ्याने साध्वीला इंजेक्शन दिलं होतं. असे इंजेक्शन डॉक्टरांच्या अधिकृत चिठ्ठीशिवाय दिले जाऊ शकत नाहीत. पण याच इंजेक्शनमुळे त्यांचं ह्रदय बंद पडलं आणि फुफ्फुसातील अडथळे निर्माण झाले का? असं विचारलं असता त्यांनी यासंदर्भात वैद्यकीय तज्ज्ञांचा अहवाल येणं बाकी असल्याचं सांगितलं आहे. 

पोलीस आयुक्तांनी सांगितलं की, देवी सिंग स्वत: इंजेक्शन घेऊन आला होता. मात्र अद्याप त्याच्याकडे इंजेक्शनशी संदर्भात कोणताही कागद सापडलेला नाही. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या रिपोर्टमधून, निष्काळजीपणा झाल्याचं समोर आलं तर बीएनएस आणि वैद्यकीय नियमांतर्गत कारवाई केली जाईल. सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याच्या शक्यतेबद्दल त्यांनी सांगितले की, अहवालाच्या आधारे सर्व पर्याय खुले आहेत. चौकशी अद्याप पूर्ण झाली नसून, तज्ज्ञांचं मत आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

एसआयटीने या प्रकरणाचा तपास केला आहे. आतापर्यंत 44 लोकांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. तसंच 106 मोबाईल क्रमांकाचे डिटेल्स तपासण्यात आले आहेत. पोलिसांनी सांगितलं की, साध्वींच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वडिलांनी लोकांना एकत्र जमवण्यासाठी फोन केले होते. पण हे भावनेच्या भरात त्यांनी केलं होतं. तपासात त्यांची कोणतीही संशयित भूमिका आढळलेली नाही. 

आयुक्तांनी असेही सांगितले की साध्वीने यापूर्वी दाखल केलेल्या खटल्यांशी संबंधित कोणीही तिच्या मृत्यूमध्ये सामील नाही. त्यांनी असेही म्हटले की तिच्या नावाने पोस्ट केलेला न्याय मागणारा संदेश तिच्या वडिलांनी गर्दी जमवण्यासाठी लिहिला होता. तपास सुरू आहे आणि तज्ञांच्या अहवालानंतर पुढील कारवाई केली जाईल.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
jodhpur sadhvi prem baisa death casesadhvi prem baisa Death

इतर बातम्या

सहकारी बँकांमधील जवळपास निम्मे संचालक अपात्र ठरण्याची शक्यत...

मुंबई बातम्या