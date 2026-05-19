/सकाळ होताच इमारतीत यायचे शेकडो तरुण-तरुणी, रात्र होताच पडायचे बाहेर; पोलिसांना छाप्यात जे करताना दिसले ते पाहून हादरले

Crime News: एका इमारतीवर पोलिसांनी छापा टाकला असता त्यांना हादराच बसला. या ठिकाणी हजारो तरुण तरुणी होते.
Crime News: उत्तर प्रदेशातील वाराणसीत पोलिसांनी एका मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. सारनाथ पोलीस ठाणे क्षेत्रात नोकरी देण्याच्या निमित्ताने सुरु असलेल्य कथित गुन्ह्याचा पोलिसांनी उलगडा केला आहे. पोलिसांना एका कथित कॉल सेंटरच्या माध्यमातून बेरोजगार तरुणांना चांगली नोकरी देण्याचं स्वप्न दाखवून फसवणूक केली जात असल्याची माहिती मिळाली होती. पोलिसांनी ही तक्रार गांभीर्याने घेत या कॉल सेंटरवर अचानक छापा टाकला. छापा टाकल्यानंतर येथे उपस्थित असलेल्या सहा लोकांना अटक करण्यात आली आहे. प्राथमिक तपासात समोर आलं आहे की, कॉल सेंटरच्या नावाखाली बेरोजगार तरुणांना नोकरी देण्याचं अमिष दाखवलं जात होतं. तसंच त्यांच्याकडून रजिस्ट्रेशन, प्रोसेसिंग आणि इतर शुल्कांच्या नावे रक्कम वसूल केली जात होती.
पोलिसांनी आरोपींची चौकशी केली असता मागील अनेक दिवसांपासून हे रॅकेट चालवलं जात असल्याचं उघड झालं. चांगली नोकरी आणि चांगला पगार देण्याची लालसा दाखवत तरुणांना आपल्या जाळ्यात अडकवलं जात होतं. पोलिसांना घटनास्थळी महत्त्वपूर्ण कागदपत्रं, रेकॉर्ड्स आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं सापडली आहेत. पोलिसांना हा मुद्देमाल ताब्यात घेत तपास सुरु केला आहे.
पोलीस अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, ताब्यात घेण्यात आलेल्या आरोपींची चौकशी केली जात आहे. चौकशीनंतर, या कथित रॅकेटची कार्यपद्धती आणि त्याच्याशी संबंधित इतर व्यक्तींविषयी महत्त्वाची माहिती उघड होण्याची अपेक्षा आहे. या कारवाईमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली असून, नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांनाही सावध राहण्याचा सल्ला दिला जात आहे.
पोलिसांनी यापूर्वीही वाराणसीच्या याच भागात कार्यरत असलेल्या अशाच प्रकारच्या कॉल सेंटर्सवर छापे टाकले आहेत. बेकायदेशीरपणे चालवली जाणारी ही केंद्रे फसवणुकीचे प्रकार करण्यासाठी बेरोजगार तरुणांना लक्ष्य करतात. हे जाळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी पोलीस सातत्याने कारवाई करत आहेत.