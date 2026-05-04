थलापती विजयच्या यशाचा खरा सूत्रधार कोण? जाहीर सभेत केलेली भविष्यवाणी खरी ठरली! पाहा VIDEO

Prashant Kishor had predicted win of TVK: तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत 'थलापती' विजय यांचा पक्ष 'तामिझगा वेट्री कझगम' (TVK) मोठ्या विजयाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. विजय यांचा हा विजय जरी अनेकांसाठी अनपेक्षित असला, तरी बिहारमधील 'जन सुराज'चे प्रमुख आणि प्रख्यात राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी मात्र आधीच हे भाकित केलं होतं. एका वर्षापूर्वी त्यांनी विजय यांच्या विजयाचे भाकीत वर्तवलं होतं. प्रशांत किशोर यांचा हे भाकित वर्तवतानाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीसाठी सध्या मतमोजणी सुरू असून, एकूण 234 जागांपैकी 108 जागांवर 'TVK' आघाडीवर आहे.
तामिळनाडूमध्ये 'थलपती विजय' यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान एका कार्यक्रमात प्रशांत किशोर यांनी विजय यांच्या मोठ्या विजयाची भविष्यवाणी केली होती. "येथे असे अनेक लोक आहेत जे एम.एस. धोनीला ओळखतात. तो एकमेव असा बिहारी आहे, ज्याची लोकप्रियता तामिळनाडूमध्ये माझ्यापेक्षा अधिक आहे. पण हे लक्षात ठेवा, एकदा का मी तुम्हाला (TVK) विजय मिळवून देण्यास मदत केली, की मग तामिळनाडूमध्ये माझी लोकप्रियता धोनीपेक्षाही अधिक होईल".
तामिळनाडूच्या राजकारणात 'थलापती' विजय किती यश मिळवू शकतात, याचा अंदाज प्रशांत किशोर यांनी खूप आधीच घेतला होता. परिणामी, जेव्हा कधी प्रशांत किशोर यांना विजय यांचा पक्ष 'TVK' सत्ता मिळवू शकेल का? असं विचारलं जायचं तेव्हा ते ठामपणे सांगायचे, "नक्कीच! जर विजय यांनी स्वतःचा स्वतंत्र मार्ग निवडला आणि कठोर परिश्रम केले, तर सत्तेच्या अगदी शिखरावर पोहोचण्यापासून त्यांना कोणीही रोखू शकणार नाही."
प्रशांत किशोर विजय यांच्याबाबत अंदाज वर्तवायचे, तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावत होत्या. मात्र आता तामिळनाडूच्या निवडणूक निकालांनी प्रशांत किशोर यांना भारतीय राजकारणाचे 'चाणक्य' म्हणून का संबोधले जाते, हे स्पष्ट केलं आहे.