English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भारत
  • थलापती विजयच्या यशाचा खरा सूत्रधार कोण? जाहीर सभेत केलेली भविष्यवाणी खरी ठरली! पाहा VIDEO

थलापती विजयच्या यशाचा खरा सूत्रधार कोण? जाहीर सभेत केलेली भविष्यवाणी खरी ठरली! पाहा VIDEO

Prashant Kishor had predicted win of TVK: तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत 'थलापती' विजयने आपल्या कामगिरीने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. त्याचा पक्ष 'TVK' मोठ्या विजयाच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक रणनितीकार प्रशांत किशोर यांचा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे.  

शिवराज यादव | Updated: May 4, 2026, 12:49 PM IST
थलापती विजयच्या यशाचा खरा सूत्रधार कोण? जाहीर सभेत केलेली भविष्यवाणी खरी ठरली! पाहा VIDEO

Prashant Kishor had predicted win of TVK: तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत 'थलापती' विजय यांचा पक्ष 'तामिझगा वेट्री कझगम' (TVK) मोठ्या विजयाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. विजय यांचा हा विजय जरी अनेकांसाठी अनपेक्षित असला, तरी बिहारमधील 'जन सुराज'चे प्रमुख आणि प्रख्यात राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी मात्र आधीच हे भाकित केलं होतं. एका वर्षापूर्वी त्यांनी विजय यांच्या विजयाचे भाकीत वर्तवलं होतं. प्रशांत किशोर यांचा हे भाकित वर्तवतानाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीसाठी सध्या मतमोजणी सुरू असून, एकूण 234 जागांपैकी 108 जागांवर 'TVK' आघाडीवर आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

तामिळनाडूमध्ये 'थलपती विजय' यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान एका कार्यक्रमात प्रशांत किशोर यांनी विजय यांच्या मोठ्या विजयाची भविष्यवाणी केली होती. "येथे असे अनेक लोक आहेत जे एम.एस. धोनीला ओळखतात. तो एकमेव असा बिहारी आहे, ज्याची लोकप्रियता तामिळनाडूमध्ये माझ्यापेक्षा अधिक आहे. पण हे लक्षात ठेवा, एकदा का मी तुम्हाला (TVK) विजय मिळवून देण्यास मदत केली, की मग तामिळनाडूमध्ये माझी लोकप्रियता धोनीपेक्षाही अधिक होईल". 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE 24 TAAS (@zee24taas)

अनेकदा केली होती विजय यांच्या विजयाची भविष्यवाणी

तामिळनाडूच्या राजकारणात 'थलापती' विजय किती यश मिळवू शकतात, याचा अंदाज प्रशांत किशोर यांनी खूप आधीच घेतला होता. परिणामी, जेव्हा कधी प्रशांत किशोर यांना विजय यांचा पक्ष 'TVK' सत्ता मिळवू शकेल का? असं विचारलं जायचं तेव्हा ते ठामपणे सांगायचे, "नक्कीच! जर विजय यांनी स्वतःचा स्वतंत्र मार्ग निवडला आणि कठोर परिश्रम केले, तर सत्तेच्या अगदी शिखरावर पोहोचण्यापासून त्यांना कोणीही रोखू शकणार नाही."

हे ही वाचा

80 कोटींचा बंगला, आलिशान गाड्यांची रांग अन् हिरेजडित दागिने; थलापती विजयची संपत्ती किती? इतका पैसा कसा जमवला?

 

प्रशांत किशोर विजय यांच्याबाबत अंदाज वर्तवायचे, तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावत होत्या. मात्र आता तामिळनाडूच्या निवडणूक निकालांनी प्रशांत किशोर यांना भारतीय राजकारणाचे 'चाणक्य' म्हणून का संबोधले जाते, हे स्पष्ट केलं आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Tamil Nadu Assembly electionthalapathy vijayPrashant Kishor

इतर बातम्या

250 कोटी रुपये घे आणि... भावी मुख्यमंत्र्यांची विजयाआधीच...

भारत