Marathi News
'मतांसाठी मुख्यमंत्री मोफत पत्नीही...'; नेत्याच्या वादग्रस्त टीकेने राजकारण तापलं

Big Political Controversy: मुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख करत माजी मंत्र्याने केलेल्या या टीकेमुळे मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 17, 2025, 12:37 PM IST
'मतांसाठी मुख्यमंत्री मोफत पत्नीही...'; नेत्याच्या वादग्रस्त टीकेने राजकारण तापलं
मुख्यमंत्र्यांवर टीका करताना सुटला तोल (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य फेसबुकवरुन साभार)

Big Political Controversy: ऑल इंडिया द्रविड मुन्नेत्र कळघम म्हणजेच एआयएडीएमके पक्षाचे नेते आणि राज्यसभा खासदार सी.व्ही.ई. षण्मुगम यांनी एक वादग्रस्त विधान केलं आहे. रेवडी कल्चर म्हणजेच मोफत वस्तू वाटपाच्या भूमिकेवर टीका करता सी.व्ही.ई. षण्मुगम यांनी महिलांची तुलना निवडणुकीत मोफत वाटल्या जाणाऱ्या वस्तूंशी केली आहे. या धक्कादायक टिप्पणीनंतर तामिळनाडूमध्ये राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.

नेमकं काय म्हणाला हा नेता?

राजकीय वर्तुळातून आणि नागरी समाजातून सी.व्ही.ई. षण्मुगम यांच्या विधानाचा निषेध केला जात आहे. एआयएडीएमके बूथ कमिटी प्रशिक्षण सत्रात बोलताना, षण्मुगम यांनी, "भविष्यातील निवडणुकीच्या आश्वासनांमध्ये 'मोफत पत्नी' आणि मिक्सर आणि गायी यासारख्या वस्तूंचा समावेश असू शकतो," असं विधान केलं. त्यांनी असा दावा केला की अशा ऑफर मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्याकडून दिल्या जाऊ शकतात. सी.व्ही.ई. षण्मुगम यांनी मुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख 'करुणानिधींचा मुलगा' असा केला.

डीएमके, सीपीएमकडून टीका

या विधानावरुन मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या विधानावरुन सर्वच स्तरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्याचं दिसून येत आहे. डीएमकेच्या मंत्री गीता जीवन यांनी या विधानाला 'अमानवीय आणि अपमानजनक' असल्याचं सांगत निषेध नोंदवला आहे. 'सी.व्ही. षण्मुगम हे मूलभूतपणे माणूस म्हणून अस्तित्वात राहण्यास अयोग्य आहेत. त्यांनी एआयएडीएमकेवर अशा टिप्पण्यांद्वारे 'महिलांवरील कुटिलता आणि क्रूरता' समोर आली आहे," असा आरोप गीता जीवन यांनी केला आहे.

महिलांसाठीच्या योजनांचा दाखला

डीएमकेने महिला सक्षमीकरणासंदर्भातील आकडेवारी दाखवत टीका करणाऱ्यांचा समाचार घेतला आहे. महिलांसाठी मोफत बस प्रवास योजनेसह द्रविडियन मॉडेलच्या शासनाखालील अनेक कल्याणकारी योजनांचा उल्लेख सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे.

शिस्तभंगाची कारवाई करा

सीपीएमचे राज्य सचिव पी. षण्मुगम यांनीही एआयएडीएमके नेत्याच्या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. 'खूपच आक्षेपार्ह' आणि "महिलांना वस्तू म्हणून वागवणारी पुरुषी अराजक मानसिकतेचं' हे प्रतिबिंब आहे, असं पी. षण्मुगम म्हणालेत. एआयएडीएमकेचे सरचिटणीस एडाप्पादी के. पलानीस्वामी यांनी षण्मुगम यांच्याविरुद्ध कारवाई केली पाहिजे असं म्हटलं आहे. षण्मुगम यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी एडाप्पादी यांनी केली आहे. विद्यमान खासदाराचे असे विधान स्वीकारता येणार नाही असंही एडाप्पादी म्हणालेत.

जयललिता असत्या तर...

टीकाकारांनी एआयएडीएमकेच्या सर्वोच्च नेतृत्वाकडून, विशेषतः एडाप्पादी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) प्रतिसाद न दिल्याच्या मुद्द्यावरुन प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. पक्षाचे सर्वोच्च नेते जबाबदारी राखण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. एआयएडीएमकेच्या माजी प्रमुख जयललिता यांनी अशा प्रकारच्या वक्तव्य करणाऱ्या कोणत्याही नेत्याला पक्षातून काढून टाकले असते, असं राजकीय निरीक्षकांनी नमूद केलं आहे.

