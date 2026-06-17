Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /महाराष्ट्र, प.बंगाल नंतर भारतात पुन्हा राजकीय भूकंप! मोठा पक्ष फुटणार आणि भाजपमध्ये सामील होणार? अमित शाह यांना पत्र दिल्याचा दावा

महाराष्ट्र, प.बंगाल नंतर भारतात पुन्हा राजकीय भूकंप! मोठा पक्ष फुटणार आणि भाजपमध्ये सामील होणार? अमित शाह यांना पत्र दिल्याचा दावा

महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल नंतर आता भारतात आणखी एक मोठा राजकीय भूकंप होणार आहे.  मोठा पक्ष फुटणार आहे. उत्तर प्रदेशताील एका बड्या नेत्याच्या दाव्यामुळे खळबळ माजली आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 17, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:12 PM IST
महाराष्ट्र, प.बंगाल नंतर भारतात पुन्हा राजकीय भूकंप! मोठा पक्ष फुटणार आणि भाजपमध्ये सामील होणार? अमित शाह यांना पत्र दिल्याचा दावा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
उद्धव ठाकरेंच्या पक्षातील खासदारांच्या बंडखोरीवर कपिल सिब्बल यांचं मोठं विधान
kapil sibal17 min ago
2
Operation Tiger44 min ago
3
narendra modi1 hr ago
4
Shivsena1 hr ago
5
vaibhav suryavanshi1 hr ago