/महाराष्ट्र, प.बंगाल नंतर भारतात पुन्हा राजकीय भूकंप! मोठा पक्ष फुटणार आणि भाजपमध्ये सामील होणार? अमित शाह यांना पत्र दिल्याचा दावा

Samajwadi Party Split Up : महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल नंतर आता भारतातील आणखी एका राज्यात मोठा राजकीय भूकंप होणार आहे. तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना पक्ष फुटीनंतर समाजवादी पक्षातही फूट पडणार असल्याची चर्चा आहे. राम गोपाल यादव यांनी भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला पत्र सादर दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या दाव्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे.
समाजवादी पक्षात मोठी फूट पडणार असल्याचा दावा सुभाषपा (सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष) चे प्रमुख आणि उत्तर प्रदेश सरकारमधील मंत्री ओम प्रकाश राजभर यांनी केला आहे. राम गोपाल यादव यांनी अमित शाह यांना एक पत्र सादर केले आहे. राजभर यांनी म्हटले आहे की, संपूर्ण समाजवादी पक्ष भाजपमध्ये सामील होण्यास तयार आहे असा दावा केला जात आहे.
मंत्री ओम प्रकाश राजभर यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत हा खळबळजनक राजकीय दावा केला आहे. "समाजवादी पक्षात मोठी फूट पडणार आहे. राम गोपाल यादव यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र दिले आहे. "खाण घोटाळा आणि गोमती रिव्हर फ्रंट घोटाळ्यामागे कोणाचा हात आहे हे संपूर्ण उत्तर प्रदेशला माहीत आहे. समाजवादी पक्ष चिंतेत आहे. कारण, त्यांच्यावरील फास घट्ट होताना दिसत आहे. महाराष्ट्र आणि बंगाल सोडाच, संपूर्ण समाजवादी पक्ष भाजपमध्ये सामील होण्यास तयार आहे. "उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षात 100 टक्के फूट पडणार आहे. राम गोपाल यांनी यादी तयार केली आहे. त्यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र दिले आहे असा दावा मंत्री ओम प्रकाश राजभर यांनी सोशल मिडिया पोस्टमध्ये केला आहे.
ओम प्रकाश राजभर यांच्या या दाव्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. फेब्रुवारी-मार्च 2027 मध्ये उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी समाजवादी पक्षात फूट पडल्यास उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात खळबळ माजू शकते. विरोधी पक्षांच्या अखिल भारतीय महाआघाडीला मोठ धक्का बसू शकतो.
विविध घोटाळ्यांमुळे उत्तर प्रदेशातील अनेक मंत्री आणि नेते ED च्या रडावर आहेत. समाजवादी पक्षाचे नेतृत्वच अडचणीत आले आहे. ईडीच्या कारवाईमुळे अखिलेश यादव यांचा पक्ष चिंतेत असून, त्याचे अनेक नेते पक्ष सोडण्यास तयार असल्याचा दावा देखील प्रकाश राजभर यांनी केला आहे.