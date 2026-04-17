रात्री उशिरा लोकसभेत ओवेसींनी मांडली मनातील शंका; सरकारला थेट सवाल करत का केला 'त्या' 6 राज्यांचा उल्लेख?

Political News : महाराष्ट्राच्या राजकारणाप्रमाणंच सध्या देशाच्या राजकारणातही अनेक घडामोडींना वेग आला असून, तीन विधेयकांच्या मुद्द्यावरून लोकसभेतील वातावरणात नेत्यांनी विविध सूर लावल्याचं पाहायला मिळत आहे. या विधेयकांवर भाष्य करत असताना हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी काही मुद्दे स्पष्ट करत थेट सरकारवर कटाक्ष टाकला. गुरुवार, 16 एप्रिल 2026 रोजी रात्री उशिरा ओवेसी यांनी केंद्रात सरकार स्थापन करण्यासाठीच्या सत्ताधाऱ्यांच्या समीकरणाकडेच लक्ष वेधलं आणि त्यांच्या या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा झाली.
बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि हरियाणा ही 6 राज्य एकत्र आल्यास इथं 392 जागा होतात आणि केंद्रामध्ये सरकार बनवण्यासाठी फक्त 34 जागांची आवश्यकता आहे. त्यामुळं बिगर भाजपशासित राज्यांना कमकुवत करूनच तुम्ही हिंदू राष्ट्र बनवू इच्छिता म्हणजे युसीसी, लँड जिहाक आणि तत्सम विधेयकांची वाट मोकळी होईल, असा रोषाचा सूर त्यांनी आळवला.
प्रस्तावित तीन विधेयकांचं कायद्याच रुपांतर झाल्यास सदनात विरोधकांचा आवाजच दाबला जाईल असं म्हणताना त्यांनी यामागचं कारणंही सांगितलं. ज्यानुसार यामध्ये लोकसंख्येच्या हिशोबानं जागा दिल्या जातील, ज्याचा आकडा मोठा त्यांना जागा जास्त आणि ज्यांचा आकडा लहान त्यांना जागा कमी, असं स्पष्ट समीकरण ओवेसींनी समोर ठेवलं. देशात बंधुभाव हा एक महत्त्वाचा घटक असून, ही तिन्ही विधेयकं त्याविरोधातच काम करतील अशी भीतीसुद्धा त्यांनी व्यक्त केली.
बंधुभावाबाबत बोलताना देशातील दरडोई उत्पन्नातील 30 टक्के भागिदारी ही दाक्षिणात्य राज्यांची असून, 21 टक्के कर हा इथूनच येतो. तर, देशातील 19 टक्के लोकसंख्या या दक्षिणेकडील राद्यांत आहे. मात्र, आता तिथं एका 'गुड गव्हर्नंस'ची शिक्षा दिली जात आहे, अशा शब्दांत त्यांनी चिंतेचा सूर आळवला. आता दक्षिणेकडे लोकसंख्यावाढीस सुरुवात झाल्यास हे देशासाठी चांगलं असेल? असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
#WATCH | Speaking in the Lok Sabha on women's reservation and delimitation, AIMIM chief and MP Asaduddin Owaisi says, "If these three bills become law, the opposition's voice will be reduced to nothing in this House. If you read this Constitution Amendment Bill along with the… pic.twitter.com/q6FNDhstBo
— ANI (@ANI) April 16, 2026
सच्चर समिनतीनं, मुस्लीम बहुल जागा आरक्षित करण्याची मागणी केली होती, असं सांगताना आसाममध्ये ज्या 30 विधानसभा जागांवर मुस्लिम नेते निवडून येत होते त्या आता 23 केल्या आहेत. देशामधील विविध विधानसभा जागांमध्ये असणारी विसंगती सांगताना त्यांनी काश्मीरचं उदाहरणसुद्धा दिलं.
अनंतनाग आणि राजौरीमध्ये कोणताही संबंधच नाही, पण मग हा प्रांतवाद नाही तर आणखी काय? काश्मीरची लोकसंख्या 56 टक्के आणि जागा 52 टक्के आहेत. तर, जम्मूची लोकसंखथ्या 43 टक्के असूनही तिथं जागा आहेत 47 टक्के. हे राजकारण नाही तर आणखी काय? भाजप मुस्लिम नेत्यांना तिकीट देत नाही, आरक्षण तर दूरचीच गोष्ट आहे अशा शब्दांत ओवेसींनी घणाघात केला.