बिहारच्या निकालाआधीच BJP च्या महाविजयाची नांदी; 87% जागा हिसकावत काँग्रेसला दणका, कुठे मिळालं अभूतपूर्व यश?

Bihar Election News : (Loksabha Vidhansabha) लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचं पर्व मागे पडलं असलं तरीही सध्या देशात बिहार निवडणुकीसाठी सुरू असणारं दुसऱ्या टप्प्याचं मतदान आणि त्यातच इथं महाराष्ट्रात स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीसाठी सुरू असणारी लगबग पाहता कोणता पक्ष विजयोत्सव साजरा करणार हा प्रश्न नागरिकांच्या मनात घर करत असतानाच भाजपनं आतापासूनच मुसंडी मारण्यास सुरुवात झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. एका अर्थी भाजपच्या महाविजयाची सुरुवात झाली आहे, अशा शब्दांत या यशावर काही राजकीय विश्लेषक भाष्य करत आहेत. बिहार निवडणुकीचा निकाल येण्याआधीच भाजपच्या गोटात आनंदाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे.
भाजपमध्ये सध्या प्रचंड आनंदाचं वातावरण असण्यामागचं कारण म्हणजे दादरा नगर हवेली आणि दिव दमण या केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये झालेल्या स्थानिक निवडणुकीमध्ये या सत्ताधारी पक्षानं बहुमत मिळवलं आहे. एकंदर कामगिरीचा आढावा घ्यायचा झाल्यास भाजपला 122 जागांपैकी 102 जागांवर यश मिळालं असून जवळपास 87 टक्के जागांवर पक्षाचं वर्चस्व पाहायला मिळत आहे.
भाजपनं दमदार मोर्चेबांधणी करत काँग्रेसला दारुण पराभव केला असतानाच या पक्षाच्या वाट्याला आलेल्या अवघ्या दोन जागा राजकारणातील त्यांची सर्वात अपयशी कामगिरी अधोरेखित करत आहेत. दमणच्या जिल्हा पंचायतीत भाजपनं 16 पैकी 15 जागा जिंकल्या असून, नगर परिषदेमध्ये 15 पैकी 14 जागांवर विजय मिळवला आहे. तर, 16 पैकी 15 सरपंच हे भाजपचेच असल्याचं सांगण्यात येत आहे. दिवमध्ये भाजपनं 8 जागा जिंकल्या असून, दादरा नगर हवेली इथं पंचायतीत पक्षाला 26 पैकी 24 जागा मिळवल्या आहेत.
दिव दमण आणि दादरा नगर हवेली इथं भाजपच्या या यशस्वी प्रदर्शनास पक्षातील योग्य रणनिती आणि प्रशासन कारणीभूत असल्याचं म्हटलं जात आहे. तर, हा विजय म्हणजे पक्षाप्रती नागरिकांच्या मनात असणारा विश्वास आहे असं पक्षाच्या वतीनं जारी करण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटलं जात आहे.
दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दिवू येथील स्थानिक निवडणुकीत नेमकं काय झालं?
दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमण आणि दिवू या केंद्रशासित प्रदेशांतील जिल्हा पंचायत, नगर परिषद आणि इतर स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपने मोठा विजय मिळवला आहे.
काँग्रेसची कामगिरी कशी राहिली?
काँग्रेसला या निवडणुकीत मोठा धक्का बसला असून, त्यांना फक्त 2 जागा मिळाल्या आहेत. उर्वरित काही जागा अपक्ष उमेदवारांनी जिंकल्या, ज्यात एक भाजपचा बंडखोर उमेदवार आहे.
या विजयाचे राजकीय महत्त्व काय आहे?
हा विजय भाजपसाठी 'सुशासन' आणि विकासाच्या धोरणाचा परिणाम असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. पंतप्रधान मोदींनी या प्रदेशातील जनतेच्या 'अभूतपूर्व समर्थनाबद्दल' आभार मानले.