कधी सीमा, कधी स्वीटी आणि... भारतात 22 वेळा ब्राझिलच्या मॉडेलनं भाजपला...; राहुल गांधी यांचा गौप्यस्फोट

Rahul gandhi on Haryana elections vote chori : महाराष्ट्रासह देशातसुद्धा सध्या निवडणुकांची धामधूम असून इथं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची चर्चा असतानाच देशात चर्चेत आली आहे ती बिहार आणि हरियाणाची निवडणूक. याच धर्तीवर लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी नुकतंच एक अधिकृत सादरीकरण करत त्या माध्यमातून काही खळबळजनक पुरावे जनतेसमोर आणत मतचोरीचा मुद्दा आणि कैक गुपितं उघड केली.
‘मी निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित करत आहे. मी लोकशाही व्यवस्थेवरच प्रश्न उपस्थित करत आहे’ असं म्हणत. नायब सिंग सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा चे त्यांचा video लावत, हरियाणाचे मुख्यमंत्री निवडणूक जिंकल्यानंतर कोणत्या व्यवस्थेबद्दल बोलत होते? हा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. एक महिला चा फोटो दाखवून हे कुठून आहे guess करा असा सवाल त्यांनी माध्यमांना केला. ‘ही ब्राझीलची महिला आहे. पण बघा तिचा नाव इतक्यादा आलंय कधी सीमा कधी स्विटी कधी सरस्वती, या महिलेनं हरियाणातील 10 वेगवेगळ्या बूथवर मतदान केलं. याचा अर्थ स्पष्ट आहे — हे सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होतं. हि आहे ब्राझील ची मॉडेल आहे. तिचं स्कॅनर दाखवलं जे तिच्या official पेज ला लिंक करतंय’, अशी सविस्तर माहितीसुद्धा त्यांनी दिली.
हरियाणात मतचोरी करूनच भाजपचं सरकार सत्तेवर आलं असा दावा राहुल गांधी यांनी केला. आपण बरीच पडताळणी केल्यानंतर महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि हरियाणामध्ये मतचोरी झाल्याची वस्तुस्थिती त्यांनी सर्वांसमोर आणली. यादरम्यान त्यांनी एक Presentation सर्वांसमोर आणलं ज्यामध्ये छायाचित्रांसह काही खळबळजनक पुरावे मांडण्यात आले. एका ब्राझिलियन मॉडेलचा फोटो आणि तिच्या नावाचा उल्लेख कर या महिलेच्या नावे 22 मतदार ओळखपत्र सापडली असून, कधी तिचं नाव सीमा, स्वीटी असून ही महिलाच मुळची भारताची नाही पण ती हरियाणाची मतदार मात्र आहे, असा चपखल टोला त्यांनी लगावला.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "...I want the young people, GenZ of India to understand this clearly because this is about your future...I am questioning the EC, democractic process in India so I am doing it with 100% proof. We are pretty sure that a plan was… pic.twitter.com/i5RatGOVhi
Gen Z अर्थात सध्याच्या तरुणाईनं या मुद्द्यात लक्ष द्यावं, कारण भारताची लोकशाही धोक्यात आहे असा सूचक इशारा राहुल गांधी यांनी दिला. ‘ही लोकशाही तुमची आहे, ते नरेंद्र मोदी यांचं नाही, अमित शाह नाही. त्यामुळं त्याचं रक्षण करणं ही तुमची आणि आमची जबाबदारी आहे’ असं आवाहन त्यांनी देशातील तरुणाईसह प्रत्येक नागरिकाला केलं.
विशेष म्हणजे, तेजिंद्र सिंग नावाच्या एका महिलेचा फोटो फक्त दोन बूथवरच नव्हे तर तब्बल 233 ठिकाणी वापरला गेला आणि त्याच फोटोवरून वेगवेगळ्या नावांनी मतं नोंदवण्यात आली ही माहिती देत हे संपूर्ण प्रकरण दाखवते की हरियाणामध्ये मतदान प्रक्रियेवर केंद्रीकृत (सेंट्रलाइज्ड) नियंत्रण ठेवून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार करण्यात आला आहे हा मोठा खळबळजनक दावा राहुल गांधी यांनी केला.