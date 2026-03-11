English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • बेडरुममध्ये जे पाहिलं ते सांगू शकत नाही; पत्नीचे मंत्र्यावर आरोप; मंत्री म्हणाला, माझी 5 हजार अफेअर

'बेडरुममध्ये जे पाहिलं ते सांगू शकत नाही'; पत्नीचे मंत्र्यावर आरोप; मंत्री म्हणाला, 'माझी 5 हजार अफेअर'

Political News Wife Alligation On Minister: मंत्र्याच्या पत्नीने आपण वेगळे राहत असून अचानक मंत्र्याच्या घरी पोहचलो असतो बेडरुममधील दृश्य पाहून धक्का बसल्याचं म्हटलं आहे. मी जे पाहिलं ते सांगू शकत नाही असं म्हणत त्यांनी मंत्र्यांवर गंभीर आरोप केलेत.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 11, 2026, 08:43 AM IST
'बेडरुममध्ये जे पाहिलं ते सांगू शकत नाही'; पत्नीचे मंत्र्यावर आरोप; मंत्री म्हणाला, 'माझी 5 हजार अफेअर'
मंत्र्याने पत्नीवरच साधला निशाणा (फाइल फोटो, सौजन्य फेसबुकवरुन साभार)

Political News Wife Alligation On Minister: केरळमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी डाव्या लोकशाही आघाडीचा प्रमुख नेता वादात सापडला आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री के बी गणेश कुमार यांच्या पत्नीने त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. के बी गणेश कुमार यांची पत्नी बिंदू मेनन यांनी सोमवारी त्यांच्यावर विश्वासघाताचा आरोप केला आहे. गेल्या शनिवारी के बी गणेश कुमार यांना आपण त्यांच्या घरी दुसऱ्या महिलेसोबत 'रंगेहात' पकडल्याचा दावा बिंदू मेनन यांनी केला आहे. मंत्र्यांच्या सहकाऱ्यांनी मला धक्काबुक्की केली आणि पोलिसांना फोन केल्यानंतर त्यांनी मला घरात जाण्यापासून रोखल्याचा आरोप परिवहन मंत्र्यांच्या पत्नीनं केला आहे.

पत्नी म्हणते, 'बेडरुममध्ये पाहिलं ते सांगू शकत नाही'

पत्नीने प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, 2014 मध्ये लग्न झाल्यापासून आमच्या वैवाहिक जीवनात काही समस्या होत्या असाही खुलासा केला आहे. “गेल्या दोन महिन्यांपासून मी बाहेर होते. त्यांनी माझा नंबर ब्लॉक केला. मी हे सारं काही संपवण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार, मी त्यांच्या कोल्लम येथील घरी गेले. बेडरूममध्ये मी जे पाहिले ते सांगू शकत नाही. ज्या गोष्टी घडायला नको होत्या त्या मी तिथं पाहिल्या. मी फोटो काढले होते, पण त्याच्या ड्रायव्हरने मला थांबवण्याचा प्रयत्न केला," असा दावा बिंदू मेनन यांनी केला आहे.

त्या महिलेला पळवून लावले

"माजी डीजीपी आर श्रीलेखा, जे आता तिरुवनंतपुरममध्ये भाजप नगरसेवक आहेत, यांच्या सल्ल्यानुसार मी पोलिसांना बोलावले. पोलीस आल्यावर गणेश यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना घरात येऊ दिले नाही आणि त्यांनी महिलेला पळवून नेले,” असा आरोप मेनन यांनी केला आहे. गणेश कुमार यांनी त्यांची पहिली पत्नी यामिनी थानाची हिच्याशी कायदेशीररित्या घटस्फोट घेतल्यानंतर बिंदू मेननशी लग्न केलं. घरगुती हिंसाचाराच्या आरोपांमुळे के बी गणेश कुमार यांना 2013 मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधून राजीनामा द्यावा लागला होता.

माझी 5000 अफेअर झाली आहेत

सीपीआय(एम) च्या नेतृत्वाखालील एलडीएफमध्ये सहभागी असलेल्या गणेश यांनी मेनन यांनी पत्नीने केलेले सर्व आरोप फेटाळून लावलेत. गणेश यांनी त्यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप ते विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या 'निवडणूक स्टंटबाजी'चा भाग असल्याचा टोला लगावत गणेश यांनी आरोप फेटाळून लावलेत. पत्नीने केलेल्या आरोपांवरुन माध्यमांशी बोलताना गणेश यांनी असे म्हटले की त्यांची 5 हजार प्रेम प्रकरणं झाली आहेत. “ज्यांच्याकडे प्रेम प्रकरणे नाहीत ते मूर्ख आहेत. वेड लागल्यासारखं वागणारी व्यक्ती कोणत्याही अवस्थेतील पोलिसांशी संपर्क साधू शकते. माझ्या वैयक्तिक बाबींमध्ये कोणीही हस्तक्षेप करू नये. मी एक चांगला लोकप्रतिनिधी आणि आमदार आहे, भ्रष्टाचार आणि सांप्रदायिकतेपासून मुक्त, गरीब लोकांसोबत उभा आहे," असं गणेश यांनी आपली बाजू मांडताना म्हटलं आहे.

गांधी, नेहरुंचाही उल्लेख

"माझे जीवन एखाद्या उघड्या पुस्तकाप्रमाणे आहे. जर तुम्हाला प्रेमाबद्दल जाणून घ्यायचे असेल तर मी त्याबाबत नंतर बोलेन,” असं गणेश यांनी म्हटलं आहे. महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लेखिका कमला सुरैया, पुनथिल कुंजब्दुल्ला यांसारख्या महान व्यक्तींनाही प्रेमावरुन लक्ष्य करण्यात आल्याचा उल्लेख गणेश यांनी केला. “सायबर प्लॅटफॉर्मवरील लोकांना हे समजून घ्यायला हवे की गणेश कुमार यांचे फक्त एक नाही तर 5000 प्रेम प्रकरणं झाली आहेत,” असंही गणेश उपहातात्मक पद्धतीने म्हणाले.

मंत्र्याच्या पत्नीलाही न्याय मिळत नाही: काँग्रेसची टीका

विधानसभा निवडणुकीच्या आधी हे प्रकरण तापलं असल्याने काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते व्ही. डी. सतीशन यांनीही या वादात उडी घेतली आहे. "या घटनेवरून असे दिसून येते की केरळमधील महिलांना पोलिसांकडून न्याय मिळत नाही. पोलिस मंत्र्याच्या पत्नीला न्याय मिळवून देऊ शकत नाहीत. पोलिस तिचा जबाब नोंदवल्याशिवाय किंवा तिच्यावर अत्याचार झाला की नाही याची चौकशी न करता परत का गेले? मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील जनतेला उत्तरे द्यावीत," अशी मागणी सतीशन यांनी केली आहे.

पाच वेळा आमदार राहिलेले गणेश कुमार हे 2013 मध्ये काँग्रेस सरकारमधील मंत्रिमंडळातील मंत्रिपद सोडल्यानंतर एलडीएफमध्ये गेले. दोन वर्षांपूर्वी त्यांना पिनारायी विजयन यांच्या मंत्रिमंडळात सहभागी करुन घेण्यात आले. 

