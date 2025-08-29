English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
MOTN Poll : PM Modi यांच्या कामावर जनता नाराज? सर्वेक्षणातून समोर आली सामान्यांच्या ‘मनातली गोष्ट’

PM Modi: काय आहे जनतेची ‘मन की बात?’ सर्वेक्षणातून समोर आली आकडेवारी. मोदींसह एनडीएच्या कामगिरीबाबत देशातील जनतेला काय वाटतं? पाहा...

सायली पाटील | Updated: Aug 29, 2025, 08:50 AM IST
PM Modi: स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांसाठी काही महिने शिल्लक असतानाच राष्ट्रीय स्तरावरील राजकारणातून एक महत्त्वाची माहिती समोर आली असून त्याचा थेट संबंध देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी जोडला जात आहे. सप्टेंबर महिन्यात मोदी वयाच्या पंच्याहत्तरीचा टप्पा गाठत असून त्यानंतर देशातील राजकारणानला कोणतं वळण मिळेल? अशी चर्चा सुरू असतानाच एका सर्वेक्षणातून मोदींच्या कामानं जनता नाराज आहे की समाधानी हे स्पष्ट झालं आहे.

‘मूड ऑफ द नेशन’ सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या माहितीनुसार देशातील जनतेची पंतप्रधानांच्या कामावर कोणतीही नाराजी नसून उलटपक्षी ऑगस्ट 2025 मध्ये घेण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणात मात्र मोदींच्या कार्यक्षमता मूल्यांकनात काहीशी घट दिसून आली. फेब्रुवारी 2025 मध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात 62 टक्के नागरिकांना मोदींना Good अशी श्रेणी दिली, तर 58 टक्के जनतेनं त्यांच्या कमाची प्रशंसा केली.

प्रगतीत काहीशी घट, मात्र...

प्रगतीमध्ये काही किरकोळ घट वगळली असता 11 वर्षांनंतरही देशातील जनतेनं नेतृत्त्वं म्हणून मोदींनाच स्वीकृती दिली आहे. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 34.2 टक्के नागरिकांच्या मते मोदींनी पंतप्रधानपदाच्या तिसऱ्या पर्वामध्ये आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी केली. तर, 23.8 टक्के नागरिकांनी त्यावर समाधान व्यक्त केलं. असं असलं तरीही फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात जिथं मोदींना Outstanding रेटिंग देण्यात आलं, त्या 36.1 टक्के नागरिकांच्या आकड्यात मात्र यावेळी घट झाली.

देशातून या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 12.7 टक्के नागरिकांनी मोदींची कामगिरी सरासरी असल्याचं म्हटलं. तर, 12.6 आणि 13.8 टक्के नागरिकांनी मोदींची कामगिरी अनुक्रमे ‘वाईट’, ‘फार वाईट’ असल्याचं म्हटलं.

भाजपच्या कामगिरीबाबत मात्र जनतेची द्विधा मनस्थिती

एकिकडे मोदींना देशाचा नेता म्हणून जनतेनं स्वीकृती दिली असली तरीही ‘इंडिया टुडे-सी वोटर’च्या मूड ऑफ द नेशन (MOTN) सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार एनडीए सरकारच्या कामगिरीबाबत मात्र जनतेच्या मनात द्विधा स्थिती आहे. फेब्रुवारी 2025 मध्ये सत्ताधाऱ्यांच्या कामाला चांगली श्रेणी देणाऱ्यांचा आकडा 62.1 टक्के होता. आता मात्र तो कमी होऊन 52.4  टक्क्यांवर पोहोचला आहे. एनजीएच्या कामानं 15.3 टक्के नागरिकांना समाधान दिलं तर, 8.6 टक्के नागरिकांना या कामगिरीनं फारसा दिलासा न दिल्यानं त्यांनी आपण असंतुष्ट असल्याचं म्हटलं.

हेसुद्धा वाचा : 'सोडून द्या तो पर्वत... वैष्णो देवी क्रोधित आहे, तिची तपस्या भंग करू नका', ओक्साबोक्शी रडत एका व्यक्तीनं असं का म्हटलं?

1 जुलै ते 14 ऑगस्टदरम्यान हा सर्वे घेण्यात आला. ज्यामध्ये 54788 नागरिकांशी संवाद साधत सी वोटरचा ट्रॅकर डेटातील 152038 वाढीव मुलाखतींचंही विश्लेषण केलं गेलं.

