English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

रक्तरंजित इतिहास! 'ऑपरेशन ब्लू स्टार चुकलंच, इंदिरा गांधी यांना प्राण गमावून किंमत फेडावी लागली'

P Chidambaram statment on Operation Blue Star : ज्येष्ठ काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांच्या वक्तव्यानं राष्ट्रीय राजकारणात वळवल्या सर्वांच्या नजरा. इतक्या वर्षांनंतर काँग्रेस पक्षातूनच का केलं जातंय असं वक्तव्य?   

सायली पाटील | Updated: Oct 12, 2025, 12:40 PM IST
रक्तरंजित इतिहास! 'ऑपरेशन ब्लू स्टार चुकलंच, इंदिरा गांधी यांना प्राण गमावून किंमत फेडावी लागली'
Political News P Chidambaram statment Decision Of Operation Blue Star Was wrong as indira Gandhi Paid The Price

P Chidambaram statment on Operation Blue Star : भारताच्या राजकारणात अशी अनेक वळणं आली, ज्यामुळं संपूर्ण सत्तापालट झाला, विरोधकानी सत्ताधाऱ्यांवर शाब्दीक आक्रमणं केली. सत्तेत उलथापालथ झाली. इतकंच काय, तर काही घटनांमध्ये नेत्यांनी प्राणही गमावले. अशीच एक घटना म्हणजे 'ऑपरेशन ब्लू स्टार'. भारतातल झालेली एक अशी कारवाई ज्याविषयी अनेक दृष्टीकोनांतून भाष्य केलं जातं. नुकतंच ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी पुन्हा एकदा पक्षाला वादात आणणारं एक वक्तव्य केलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

'ऑपरेशन ब्लू स्टार' ही कारवाई पूर्णपणे चुकीची असल्याचं वक्तव्य चिदंबरम यांनी केलं. जून 1984 मध्ये अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिरातून जर्नेलसिंग भिंदरवाले यांच्या नेतृत्त्वाखाली असणाऱ्या सशस्त्र खलिस्तान समर्थकांना हटवण्यासाठी करण्यात आलेल्या लष्करी कारवाईची पद्धत चुकीची होती आणि तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना त्यांच्या या निर्णयाची किंमत आपला जीव गमावून फेडावी लागली, असं चिदंबरम यांनी म्हटलं. 

हिमाचल प्रदेशातील कसौली इथं आयोजित करण्यात आलेल्या खुशवंत सिंह साहित्य सोहळ्यात पत्रकार हरिंदर बवेजा यांच्या ‘They Will Shoot You, Madam’ नावाच्या पुस्तकावरी चर्चेत ते सहभागी झाले होते. यादरम्यान त्यांनी ऑपरेशन ब्लू स्टार या कारवाईवर भाष्य केलं. 'ही कारवाई म्हणजे कोणा एका व्यक्तीचा निर्णय नव्हती. तर, लष्कर, पोलीस, गुप्तचर यंत्रणा आणि नागरी यंत्रणांनी मिळून घेतलेला तो एक निर्णय होता, ज्यामुळं इंदिरा गांधींवरतच दोषारोपण करणं चुकीचं असेल', असंही त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं. 

हेसुद्धा वाचा : Exclusive : 'तो काय ओरडत गेला?', विधानभवनाच्या दाराशी झालेल्या बाचाबाचीवर पडळकरांची सारवासारव; कोणाचा एकेरी उल्लेख? 

'इथं कोणत्याही अधिकाऱ्यांचा अपमान करण्याचा हेतू नाही, मात्र सुवर्ण मंदिरात झालेली ती कारवाई चुकलीच. तिथून शस्रधारी खलिस्तान समर्थकांना बाहेर काढण्यासाठीचे इतरही मार्ग होते. मात्र ऑपरेशन ब्लू स्टार ही कारवाई चुकली. यासाठी इंदिराजींना प्राण गमावून किंमत मोजावी लागली हेसुद्धा मी मान्य करतो. मात्र तो एक सर्वसमावेशक निर्णय होता', असं म्हणत त्यांनी आपलं वक्तव्य सविस्तरपणे मांडलं. 

ऑपरेशन ब्लू स्टारदरम्यान काय घडलेलं?

1 ते 8 जून 1984 दरम्यान पंजाबमध्ये भिंदरवालेच्या नेतृत्त्वाखाली सुरू असणाऱ्या फुटीरतावादी आंदोलनाला चिरडून टाकण्यासाठी ऑपरेशन ब्लू स्टार ही कारवाई करण्यात आली होती. ज्यामध्ये भिंदरवालेचा खात्मा करण्यात आला होता. शीख समुदायासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या अशा अमृतसरमधील पवित्र सुवर्ण मंदिरात ही रक्तरंजित कारवाई झाली, ज्याचा शीख समुदायानं कडाडून विरोध केला. 

या कारवाईच्या काही महिन्यांनंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यावर त्यांच्याच शीख अंगरक्षकांनी गोळ्या झाडल्या होत्या. त्यांच्या मृत्यूनंतर देशभरात अस्थिरता माजली आणि देशाच्या इतिहासातील ते दिवस आजपर्यंत कोणीही विसरू शकलेलं नाही.

FAQ

पी. चिदंबरम यांनी ऑपरेशन ब्लू स्टारबाबत काय वक्तव्य केले?
ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी ऑपरेशन ब्लू स्टार ही कारवाई पूर्णपणे चुकीची आणि 'चुकीची पद्धत' असल्याचे म्हटले.

हे वक्तव्य कुठे आणि कधी केले गेले?
हे वक्तव्य 12 ऑक्टोबर 2025 रोजी हिमाचल प्रदेशातील कसौली येथे आयोजित खुशवंत सिंह साहित्य सोहळ्यात (Khushwant Singh Literary Festival) पत्रकार हरिंदर बवेजा यांच्या 'They Will Shoot You, Madam' या पुस्तकावरील चर्चेत केले गेले. चिदंबरम यांनी या सोहळ्यात सहभाग घेतला होता.

चिदंबरम यांनी कारवाईची पद्धत चुकीची का म्हटली?
चिदंबरम यांच्या मते, सुवर्ण मंदिरात शस्त्रधारी खलिस्तान समर्थकांना बाहेर काढण्यासाठी इतर शांततापूर्ण किंवा कमी घातक मार्ग उपलब्ध होते. मात्र, ही रक्तरंजित लष्करी कारवाई चुकली, ज्यामुळे शीख समुदायात रोष निर्माण झाला आणि देशाच्या इतिहासात कायमची छाप पडली. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
P Chidambaramoperation blue starp. chidambaram newsjarnail singh bhindranwaleGolden Temple

इतर बातम्या

तीन बायका, दोन पुरूष आणि... बॉलिवू़डचं एक गाजलेलं प्रकरण; प...

मनोरंजन