पितृपक्ष, उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक अन् सावधगिरीचा इशारा; राऊत भाजपचं नाव घेत स्पष्टच म्हणाले...

Sanjay Raut On vice president poll : देशाच्या उपराष्ट्रपतीपदासाठीच्या निवडणुकीसाठी एनडीए आणि इंडिया आघाडीकडून जोरदार तयारी सुरू असून सोमवार 8 सप्टेंबर 2025 रोजी या निवडणुकीची रंगीत तालिम पार पडणार आहे. तिथं एनडीएचं या निवडणुकीच्या धर्तीवर प्रशिक्षण पार पडलेलं असताना इथं इंडिया आघाडीकडून मॉक पोल पार पडणार आहे. या संपूर्ण राजकीय स्थितीवर आणि उपराष्ट्रपतीपदासाठीच्या निवडणुकीच्या एकंदर तयारीवर शिवसेना ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी काहीशी उपरोधिक प्रतिक्रिया दिली.
उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक त्यांनी पितृपक्षात घेतली. त्याच्यामुळं भारतीय जनता पक्ष हा धर्मनिरपेक्ष झाला आणि मुहूर्त, पंचांग पाहत नाही त्यांनी दाखवून दिलं याबद्दल त्यांचं अभिनंदन. नाहीतर, मुहूर्त पाहणा, पंचांग पाहणार, तिथी पाहणार हे त्यांचं सुरूच असतं. यावेळी 10 वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच भाजपनं स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष घोषित केल्यासारखं वाटत आहे.
‘नवीन निवडून येणाऱ्या उपराष्ट्रपतींनी सावध राहायला पाहिजे. कारण, आधीच्या उपराष्ट्रपतींचं काय झालं हे कळायला मार्ग नाही. कारण, जोपर्यंत त्यांचं, जगदीप धनखड यांचं सार्वजनिक दर्शन होत नाही तोपर्यंत ते गायब आहेत. त्यांच्याविषयी शंका कायम राहतील. त्यामुळं येणाऱ्या राष्ट्रपतींना आधीच्या उपराष्ट्रपतींनी नेमक्या काय चुका केल्या हे पाहावं लागेल. अर्थात हे होऊ द्यायचं नसेल तर, खासदारांनी निर्भयपणे राष्ट्रहितासाठी न्यायमूर्ती रेड्डी यांना मतदान करावं असं आमचं आवाहन आहे’, असंही राऊत म्हणाले.
उपराष्ट्रपतीपदासाठीची निवडणूक ही दक्षिण भारताच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. या निवडणुकीसाठी महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन हे एनडीएचे उमेदवार असतील. तर, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी हे संयुक्त विरोधी पक्षांचे उमेदवार अर्थात इंडिया आघाडीचे उमेदवार असतील. लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे दोन्ही उमेदवार दक्षिण भारतातील असल्यानं ही लढत राधाकृष्णन यांच्या तामिळनाडू आणि रेड्डी यांच्या तेलंगणातही आहे.
काय आहे नव्या उपराष्ट्रपतींसाठी सावधगिरीचा सल्ला?
राऊत यांनी नव्या उपराष्ट्रपतींना सावध राहण्याचा सल्ला दिला. माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी 21 जुलै 2025 रोजी आरोग्याच्या कारणास्तव राजीनामा दिला, आणि त्यानंतर ते सार्वजनिकरित्या दिसले नाहीत.
काय आहे निवडणुकीची पार्श्वभूमी?
उपराष्ट्रपतीपदासाठीची निवडणूक 9 सप्टेंबर 2025 रोजी होणार असून, राष्ट्रीय जनतांत्रिक आघाडी (एनडीए) आणि इंडिया आघाडी यांच्यात जोरदार तयारी सुरू आहे. 8 सप्टेंबर 2025 रोजी एनडीएने निवडणुकीसाठी प्रशिक्षण घेतले, तर इंडिया आघाडीने मॉक पोल आयोजित केला.
संजय राऊत यांची उपरोधिक प्रतिक्रिया पाहिली?
राऊत यांनी भारतीय जनता पक्षावर (भाजप) टीका करताना म्हटलं, ‘उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक पितृपक्षात घेतल्याने भाजपने स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष दाखवल्याचं चित्र आहे.’