सत्तेमागोमाग आता हातचा पक्षही जाणार? प. बंगालमध्ये 'महाराष्ट्र पॅटर्न'मुळं उलथापालथ; पुन्हा शिवसेना...

West Bengal Trinamool Mamata Banerjee : महाराष्ट्राच्या राजकारणात मागील चार ते पाच वर्षांमध्ये वळून पाहिलं असता अनेक अशा घटना पाहायला मिळाल्या, ज्यानं राज्याच्या राजकारणाला सतत नव्या वळणांवर आणून ठेवलं. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीसारख्या मोठ्या पक्षांमध्ये माजलेली दुफळी, त्यानंतर उदयास आलेले नवे पक्ष आणि प्रस्थापितांनी गमावलेले मूळ पक्ष या साऱ्यानं राजकारणाची व्याख्या आणि राजकीय समीकरणंच पुरती बदलली. देशभरात या 'महाराष्ट्र पॅटर्न'ची चर्चा झाली. किंबहुना याच महाराष्ट्र पॅटर्नची पुनरावृत्ती आता पश्चिम बंगालमध्ये होऊ शकते असं म्हटलं जात आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर वर्षभरातच इथं चर्चा सुरुय महाराष्ट्रातील राजकीय डावपेचांची. नुकतीच तृणमूलची महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आलेली असताना अनेक बड्या नेत्यांनी बैठकीला दांडी मारली, ज्यामुळं पक्षफुटीच्या चर्चांनी जोर धरला. इतकंच नव्हे तर ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांच्याशिवाय आता पश्चिम बंगालमध्ये एक नवा तृणमूल पक्ष जन्मास येईल असं म्हटलं जात आहे. नव्या पक्षाचं नाव हे सध्याच्या पक्षासमान असू शकतं किंवा हा मूळ पक्षच 'हायजॅक' केला जाऊ शकतो ही बाबसुद्धा राजकीय विश्लेषकांनी नाकारली नाहीय.
पक्षानं नुकतंच ऋतब्रत बंदोपाध्याय आणि संदीपन साहा यांच्यावर हस्ताक्षर वादावरून पक्षाविरोधात भूमिका घेतल्यामुळं बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. ज्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये आता मोठं राजकीय बंड पाहायला मिळू शकतं असं म्हटलं जात असल्यानं, 2022 मध्ये जे महाराष्ट्रात घडलं तेच आता 2026 मध्ये पश्चिम बंगालमधील राजकारणात घडणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
2022 मध्ये मूळ शिवसेनेतून बाहेर पडत एकनाथ शिंदे यांनी बंड करत पक्षाचं नाव आणि चिन्हंसुद्धा मिळवलं आणि नवा राजकीय प्रवास सुरू केला. त्याच धर्तीवर आता पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूलमधून दोन आमदारांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आल्यानंतर जवळपास 50 आमदार एकाच वेळी पक्षाला धक्का देत राजकीय बंड करू शकतात असा कयास लावला जात आहे. काही नेत्यांनी अगदी जाहीरपणे पक्षनेतृत्त्वाविरोधात संभाष्य करण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळं हा राजकीय वाद येत्या काळात चिघळू शकतो ही बाब नाकारता येत नाही.
पक्षातील दुफळी आणि नकारात्मक सूर ममता बॅनर्जी यांच्यापासून लपून राहिले नसून, त्यांनी यासाठी भाजपलाच जबाबदार ठरवलं आहे. भाजपकडून धमकावून आणि भीती दाखवून, पैशांच्या आमिषाच्या बळावर आमदार आणि खासदारांचं मतपरिवर्तन करण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. राज्यात पोलीस यंत्रणेचा चुकीचा वापर होत असून, काही नेते आतापासूनच 'गरज सरो वैद्य मरो' असा पवित्रा घेत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. फेसबुक लाईव्हमध्ये त्यांनी अनेक गोष्टींचा खुलासा केल्यामुळं आता देशातील या महत्त्वाच्या राज्यात येत्या दिवसांत नेमकं काय घडणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.