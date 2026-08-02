/बीडच्या राजकारणात मोठी खळबळ! क्षीरसागर बंधू एकत्र येण्याच्या हालचाली; नगरपरिषदेत सत्तांतराच्या चर्चांना वेग

बीड नगरपरिषदेतील सत्तेच्या राजकारणात मोठ्या बदलांची शक्यता निर्माण झाली आहे. अवघ्या सहा महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या सत्तेला आता अंतर्गत नाराजीचा फटका बसण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सत्ताधारी गटातील काही नगरसेवकांनी कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केल्याची चर्चा असून, त्यामुळे नगरपरिषदेत सत्तांतर होण्याच्या शक्यतांवर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. त्यातच अनेक वर्षांपासून राजकीयदृष्ट्या वेगवेगळ्या भूमिकेत असलेले योगेश क्षीरसागर आणि आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी एकत्र येण्याचे संकेत दिल्याने बीडच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची चर्चा रंगली आहे.
बीड नगरपरिषदेत महायुतीच्या पाठिंब्यावर आमदार विजयसिंह पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता स्थापन झाली होती. मात्र, सत्तेच्या स्थापनेनंतर अवघ्या सहा महिन्यांतच काही नगरसेवकांनी कारभारावर नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे विद्यमान सत्तेची संख्या आणि स्थैर्य यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आगामी काळात राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भाजपचे नेते योगेश क्षीरसागर यांनी बीडच्या विकासासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचे वक्तव्य केले. त्यांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून शहराच्या विकासासाठी व्यापक सहकार्याची भूमिका मांडली. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर स्थानिक राजकारणात नव्या आघाडीची शक्यता वर्तवली जाऊ लागली आहे.
योगेश क्षीरसागर यांच्या भूमिकेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार संदीप क्षीरसागर यांनीही सकारात्मक संकेत दिले. "बीडच्या हितासाठी गरज पडली तर आम्ही दोघेही एकत्र बसण्यास तयार आहोत," असे त्यांनी स्पष्ट केले. या विधानामुळे अनेक वर्षांपासून राजकीय प्रतिस्पर्धी असलेले क्षीरसागर बंधू पुन्हा एकत्र येण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, क्षीरसागर बंधूंची संभाव्य एकजूट प्रत्यक्षात आली, तर नगरपरिषदेतील सत्तेचे गणित बदलू शकते. नाराज नगरसेवकांचा पाठिंबा मिळाल्यास विद्यमान सत्तेसमोर मोठे आव्हान उभे राहू शकते. त्यामुळे पुढील काही दिवस बीडच्या राजकारणासाठी महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे.
नगरपरिषदेतील वाढती नाराजी आणि बदलती राजकीय परिस्थिती पाहता आमदार विजयसिंह पंडित यांच्या नेतृत्वाची मोठी परीक्षा लागणार आहे. नाराज नगरसेवकांची समजूत काढणे, पक्षातील समन्वय राखणे आणि सत्तेचे बहुमत टिकवणे ही मोठी जबाबदारी त्यांच्या नेतृत्वासमोर उभी राहिली आहे.
राजकीय वर्तुळातील चर्चेनुसार, येत्या दोन आठवड्यांत बीड नगरपरिषदेतील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात. मात्र, अद्याप कोणत्याही पक्षाने सत्तांतराबाबत अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही. नगरसेवकांची भूमिका, पक्षश्रेष्ठींचे निर्णय आणि पुढील बैठका यावरच नगरपरिषदेचे भवितव्य अवलंबून असेल.