/अवघ्या तीन महिन्यांत लग्न का मोडले? पत्नीला मारहाण केल्याच्या आरोपांवर तेज प्रताप यादव यांनी सोडले मौन!

तेज प्रताप यादव यांना राजकीय व्यासपीठामुळे ओळखलं जातं. मात्र त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातही अनेक चढ-उतार आले आहेत. कुटुंबापासून दुरावण्यापासून ते वैवाहिक आयुष्य संपुष्टात येण्यापर्यंत अनेक प्रसंगांना त्यांना सामोरं जावं लागलं. आता तेज प्रताप यादव यांनी पहिल्यांदाच आपल्या लग्नाच्या मुद्द्यावर उघडपणे भाष्य केलं असून, ऐश्वर्या रायसोबतचं लग्न का टिकू शकलं नाही, याबाबत काही कारणं सांगितली आहेत.
तेज प्रताप यादव यांचा विवाह 2018 मध्ये बिहारचे माजी मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय यांच्या नात ऐश्वर्या राय यांच्यासोबत मोठ्या थाटामाटात झाला होता. मात्र लग्नानंतर काही काळातच दोघांच्या नात्यात मतभेद निर्माण झाले. त्यानंतर दोघेही वेगळे राहू लागले आणि घटस्फोटासाठी न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यात आलं. हे प्रकरण अद्याप न्यायालयात सुरू आहे. ‘भोजपुरी बवाल’ या कार्यक्रमात तेज प्रताप यांना त्यांच्या वैवाहिक नात्याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. लग्नाचं नातं बिघडण्यामागचं कारण काय, असं विचारल्यावर त्यांनी थेट उत्तर दिलं, “आमचं जुळलं नाही, त्यामुळे नातं बिघडलं. घटस्फोटाचं प्रकरण न्यायालयात आहे.”
घटस्फोटामागील कारणांवर बोलताना तेज प्रताप यांनी त्यांच्या धार्मिक श्रद्धांचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, ते नियमित पूजा-पाठ करत होते; मात्र ऐश्वर्या यांना त्यांची ही सवय पसंत नव्हती. तेज प्रताप यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांची आणि ऐश्वर्या यांची जीवनशैलीही वेगळी होती. ऐश्वर्या यांनी दिल्लीतील महाविद्यालयातून शिक्षण घेतलं होतं, तर तेज प्रताप स्वतःच्या ‘देशी’ अंदाजाचा उल्लेख करतात. या वेगळ्या स्वभावामुळे आणि विचारसरणीमुळे दोघांचं पटत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. तेज प्रताप यांनी असंही म्हटलं की, ऐश्वर्या यांना पूजा करण्यापासून आणि मंदिरात जाण्यापासून त्यांना रोखलं जात असल्याचं वाटत होतं. याच कारणामुळे दोघांमध्ये मतभेद वाढल्याचा दावा त्यांनी केला.
कार्यक्रमात तेज प्रताप यांना लग्नाचं नातं टिकवण्यासाठी दोघांनी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला होता का, असा प्रश्नही विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी सांगितलं की, दोघे लग्नानंतर केवळ तीन महिने एकत्र राहिले. त्यानंतर घटस्फोटासाठी अर्ज करण्यात आला. त्यांच्या मते, पूजा-पाठ आणि मंदिरात जाण्याच्या मुद्द्यावरून होणारी मतभेदांची मालिका हे नातं तुटण्यामागील प्रमुख कारणांपैकी एक होतं.
ऐश्वर्या राय यांनी सासरच्या मंडळींवर आणि कुटुंबातील सदस्यांवर गंभीर आरोप केले होते. घरातून बाहेर पडताना आपल्यासोबत मारहाण झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. या आरोपांबाबत तेज प्रताप यांना विचारण्यात आलं असता त्यांनी आरोपांवर प्रश्न उपस्थित केला. “कोणीही कोणावरही आरोप करू शकतं, पण त्याचा पुरावा काय?” अशा शब्दांत त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. तसंच, त्यांच्या घरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये अनेक घटना रेकॉर्ड झाल्या असून, संबंधित व्हिडीओ त्यांनी न्यायालयात सादर केल्याचंही तेज प्रताप यांनी सांगितलं.
घटस्फोटाचं प्रकरण अंतिम झाल्यानंतर पुन्हा लग्न करण्याचा विचार आहे का, असा प्रश्नही तेज प्रताप यांना विचारण्यात आला. यावर त्यांनी भविष्यात काय होईल याचा विचार करू, असं सांगितलं. मात्र सध्या त्यांचं लक्ष जनतेची सेवा करण्यावर असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. आपल्या आयुष्यात घडलेल्या घटनांचा आपल्याला कोणताही पश्चात्ताप नसल्याचंही तेज प्रताप यांनी म्हटलं. “जे झालं ते झालं. आता मागे वळून पाहायचं नाही,” अशा भावनेतून त्यांनी आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल भूमिका मांडली.
या मुलाखतीत तेज प्रताप आपल्या खासगी आयुष्याबद्दल बोलताना भावुक झाल्याचं पाहायला मिळालं. राजकीय व्यासपीठावर नेहमी आक्रमक भूमिकेत दिसणाऱ्या तेज प्रताप यांची ही वेगळी बाजू पाहायला मिळाल्याने त्यांच्या चाहत्यांमध्येही या मुलाखतीची चर्चा सुरू आहे.