/काँग्रेसकडून राज्यसभा उमेदवारांची यादी जाहीर; एका नेत्याला तपश्चर्येचं फळ, तर दुसऱ्यांच्या पाठीशी दशकांचा अनुभव, पाहा नावं...

Congress Rajya Sabha candidate List : देशाच्या राजकीय पटलावर भाजपची असणारी सत्ता आणि विविध राज्यांमध्ये असणारं वर्चस्व चर्चांच्या केंद्रस्थानी असलं तरीही विरोधकसुद्धा सत्ताधाऱ्यांना टक्कर देताना दिसत आहेत. तिथं भाजपनं राज्यसभेच्या उमेदवारांची यादी दिलेली असतानाच काँग्रेसनंसुद्धा अनुभवी नेत्यांपासून पक्षाशी एकनिष्ठ असणाऱ्या नेत्यांना राज्यसभेची उमेदवारी देऊ केली आहे. मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तामिळनाडू आणि झारखंडसाठी पक्षानं उमेदवार यादी जारी केली आहे.
कर्नाटकमधून काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचं नाव पुढे आलं असून, पवन खेडा आणि मन्सूर अली खान यांनासुद्धा उमेदवारी देण्यात आली आहे. राजकारणातील कैक दशकांचा अनुभव असणारे खर्गे शुक्रवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार असून, त्यावेळी राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेसचे अनेक वरिष्ठ नेते उपस्थित राहणार असल्याची माहितची आहे.
तर, 2022 मध्ये राज्यसभेची उमेदवारी न मिळाल्यामुळं पवन खेडा यांनी “माझ्या तपस्येत काहीतरी कमतरता राहिली असावी” अशी खंत व्यक्त केली होती. यावेळी मात्र पक्षानं त्यांना राज्यसभेची उमेदवारी देत त्यांच्या तपश्चर्येचं फळ देऊ केलं आहे असं म्हणणं गैर ठरणार नाही. कर्नाटकातूनच माजी केंद्रीय मंत्री K. रहमान खान यांचे पुत्र मन्सूर अली खान हेसुद्धा कर्नाटक काँग्रेसमध्ये दीर्घकाळ सक्रिय असून पक्षातील एकनिष्ठ नेत्यांपैकी एक आहेत, ज्यांना यावेळी पक्षानं राज्यसभेची उमेदवारी दिली आहे. गतकाळात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी बंगळुरू सेंट्रल मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती.
कर्नाटकातील उमेदवार नेत्यांशिवाय दक्षिण भारतातून राजकीय वर्तुळात आणखी एका नावाची चर्चा आहे. कारण, काँग्रेसनं आणखी एका नेत्यालासुद्धा राज्यसभेची उमेदवारी देऊ केली आहे. काँग्रेसच्या प्रोफेशनल काँग्रेस आणि तंत्रज्ञान-डेटा विभागाचे प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती यांना पक्षानं तामिळनाडूतून उमेदवारी दिली आहे.
The Congress President, Shri @kharge, has approved the candidature of the following persons as Congress candidates to contest the biennial/bye-elections to the Council of States from the states mentioned against their names pic.twitter.com/4x4cQNB0kb— Congress (@INCIndia) June 4, 2026
अनुसूचित जाती समाजातील नीरज डांगी यांना पक्षानं पुन्हा एकदा राजस्थानमधून पुन्हा उमेदवारी दिली आहे. तर, राहुल गांधी यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांमधील एक नाव आणि मंदसौरच्या माजी खासदार मीनाक्षी नटराजन यांना मध्य प्रदेशातून उमेदवारी दिली आहे. झारखंडमधून काँग्रेस अध्यक्ष कार्यालयाशी संलग्न असणाऱ्या आणि काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव असणाऱ्या प्रणव झा यांना पक्षानं उमेदवारी दिली आहे.
काँग्रेसच्या उमेदवार यादीची चर्चासुद्धा राजकीय वर्तुळात लक्ष वेधत असून, आता अनुभव आणि पक्षनिष्ठेच्या बळावर उमेदवारी मिळालेल्या या नेत्यांच्या भवितव्याकडे सर्वांचं लक्ष असेल. दरम्यान, राज्यसभेच्या 24 जागांसाठी 18 जून या दिवशी मतदान पार पडणार आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारिख आहे 8 जून. आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटकमध्ये प्रत्येकी 4, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये 3, झारखंडमध्ये 2 आणि मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोराममध्ये एका जागेसाठी ही निवडणूक होणार आहे.