भारताच्या 'या' भागांमध्ये एका स्त्रीला 7 पती; प्रत्येकाला समान अधिकार;दिवसानुसार वाटते प्रेम!

Polyandry in Himachal: ‘बहुपतित्व’ ही केवळ एक विचित्र प्रथा नसून, ती त्या भागातील जीवनशैलीचा एक भाग आहे—जो आता बदलत्या काळानुसार हळूहळू मागे पडत आहे.
Polyandry in Himachal: हिमाचल प्रदेशातील किन्नौर भागातील एक अनोखी परंपरा पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. येथे काही ठिकाणी ‘बहुपतित्व’ (Polyandry) ही प्रथा अजूनही अस्तित्वात असून, एका महिलेचे एकाच कुटुंबातील अनेक भावांशी लग्न केले जाते. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका घटनेनंतर या प्रथेबद्दल उत्सुकता आणि चर्चा दोन्ही वाढल्या आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
बहुपतित्व म्हणजे एका स्त्रीचे एकापेक्षा जास्त पुरुषांशी वैवाहिक नाते असणे. हिमाचलच्या किन्नौर भागात ही प्रथा ‘फ्रॅटर्नल पॉलीअँड्री’ म्हणून ओळखली जाते, ज्यामध्ये एका कुटुंबातील भाऊ एकाच स्त्रीशी विवाह करतात. ही परंपरा शतकानुशतके चालत आली आहे.
या प्रथेचा उगम स्थानिक सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीतून झाला आहे. डोंगराळ भागात शेतीयोग्य जमीन मर्यादित असल्याने, मालमत्तेचे विभाजन टाळण्यासाठी भावंडे एकाच पत्नीशी विवाह करतात. त्यामुळे कुटुंबाची जमीन एकत्र राहते आणि आर्थिक स्थैर्य टिकून राहते.
अलीकडेच एका महिलेचे अनेक पती असल्याचा व्हिडिओ आणि बातमी सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली. त्यामुळे अनेकांनी या प्रथेबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले, तर काहींनी त्यामागील सांस्कृतिक संदर्भ समजून घेण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
या प्रथेत महिलांची संमती महत्त्वाची मानली जाते, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. अनेकदा विवाह कुटुंबाच्या परंपरेनुसार ठरवले जातात, मात्र स्त्रीला कुटुंबात केंद्रस्थानी स्थान दिले जाते. घरातील निर्णयांमध्ये तिचा सहभागही महत्त्वाचा असतो.
भारतीय कायद्यानुसार बहुपतित्व मान्य नाही. त्यामुळे ही प्रथा अधिकृतपणे मान्यता नसली, तरी काही दुर्गम भागात परंपरेच्या स्वरूपात ती पाळली जाते. आधुनिक शिक्षण आणि बदलत्या जीवनशैलीमुळे ही प्रथा हळूहळू कमी होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
शिक्षण, रोजगाराच्या संधी आणि शहरीकरणामुळे नवीन पिढी या प्रथेकडे वेगळ्या नजरेने पाहत आहे. अनेक तरुण या परंपरेपासून दूर जात आहेत आणि एकपत्नीत्व स्वीकारत आहेत. त्यामुळे भविष्यात ही प्रथा पूर्णपणे लुप्त होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.
या प्रथेवरून एक मोठा प्रश्न समोर येतो—ही केवळ परंपरा आहे की वैयक्तिक निवड? काही लोक याला सांस्कृतिक वारसा मानतात, तर काहीजण आधुनिक मूल्यांच्या दृष्टीने त्यावर प्रश्न उपस्थित करतात. त्यामुळे या विषयावर समाजात वेगवेगळ्या मतप्रवाहांची चर्चा सुरू आहे.
हिमाचलमधील बहुपतित्व प्रथा ही केवळ एक विचित्र किंवा ‘व्हायरल’ विषय नसून, ती स्थानिक परिस्थिती, अर्थकारण आणि परंपरांशी निगडित आहे. बदलत्या काळानुसार या प्रथेचे अस्तित्व कमी होत असले, तरी तिच्या सामाजिक आणि ऐतिहासिक संदर्भाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.