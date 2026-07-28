/पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होण्याची शक्यता! कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी घसरण; तीन महिन्यातली सर्वात मोठी घट

जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत गेल्या तीन महिन्यांतील सर्वात मोठी घसरण नोंदवली गेली आहे. मध्य पूर्वेतील तणाव काहीसा कमी होण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने तेलाच्या दरांवर दबाव आला असून, त्याचा फायदा भविष्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांनाही होऊ शकतो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरोधातील लष्करी कारवाई तात्पुरती थांबवण्याचा निर्णय घेतल्याचे संकेत दिल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात मोठी हालचाल पाहायला मिळाली. या घडामोडीनंतर अमेरिकन मानक कच्चे तेल (WTI) आठ टक्क्यांहून अधिक घसरत प्रति बॅरल सुमारे 82 डॉलरवर आले. तर ब्रेंट क्रूडनेही तीन महिन्यांतील सर्वात मोठी घसरण नोंदवत जवळपास 88.36 डॉलरवर व्यवहार बंद केला.
या महिन्यात मध्य पूर्वेतील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये मोठी चढ-उतार झाली. सुरुवातीला अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या संघर्षामुळे तसेच लाल समुद्र परिसरातील तणावामुळे तेलाचे दर झपाट्याने वाढले होते. मात्र अलीकडे परिस्थिती काहीशी निवळत असल्याने किंमती खाली आल्या आहेत. तरीही व्यापाऱ्यांमध्ये सावध भूमिका कायम आहे. कारण होर्मुझ सामुद्रधुनीतून तेलवाहू जहाजांची वाहतूक अद्याप पूर्णपणे पूर्ववत झालेली नाही. त्यामुळे जागतिक पुरवठ्याबाबतची अनिश्चितता कायम असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
ऊर्जा क्षेत्रातील विश्लेषकांच्या मते, मध्य पूर्वेतील संकट पूर्णपणे संपल्याचे म्हणणे अद्याप घाईचे ठरेल. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून तेलाचा पुरवठा पूर्ववत सुरू झाल्याचे स्पष्ट संकेत मिळेपर्यंत बाजारातील अस्थिरता कायम राहू शकते. माहितीनुसार, इराण आणि ओमानचे अधिकारी या महत्त्वाच्या जलमार्गावरील जहाजवाहतूक सुरळीत करण्यासाठी चर्चा करत आहेत. फारसच्या आखातातून जगभरात जाणाऱ्या तेलाच्या पुरवठ्याचा मोठा हिस्सा या मार्गावर अवलंबून असतो. त्यामुळे या चर्चेत सकारात्मक प्रगती झाल्यास जागतिक तेल बाजाराला मोठा दिलासा मिळू शकतो.
इराणच्या लष्करानेही अमेरिकेकडून हल्ले थांबवण्याच्या निर्णयानंतर या प्रदेशातील अमेरिकी तळांवरील प्रत्युत्तरात्मक कारवाया स्थगित केल्याचे म्हटले आहे. या घडामोडींमुळे दोन्ही देशांमधील तणाव कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, इतर देशांमधूनही तेलपुरवठा पूर्ववत होण्यास सुरुवात झाली आहे. युक्रेनच्या ड्रोन हल्ल्यांमुळे काही काळ प्रभावित झालेल्या कझाकिस्तानच्या प्रमुख निर्यात टर्मिनलमधून पुन्हा तेल लोडिंग सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारातील पुरवठा सुधारण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे.
काही आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी इशारा दिला आहे की, इराणविषयक तणाव आणखी कमी झाल्यास आणि करार झाला तर वर्षाच्या अखेरीस जागतिक बाजारात तेलाचा अतिरिक्त पुरवठा निर्माण होऊ शकतो. चौथ्या तिमाहीत दररोज सुमारे 20 लाख बॅरल अतिरिक्त तेल बाजारात येण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात असून, त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर आणखी दबाव येऊ शकतो.
अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी अनुकूल राहिल्यास भारतातही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये दिलासा मिळण्याची शक्यता वाढल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.