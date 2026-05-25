/पत्नीच्या नावे पैसे गुंतवा आणि मिळवा लाखोंचा परतावा; पोस्टाची ‘ही’ योजना माहितीये?

Wife Investment Plan: गुंतवणुकीच्या बाबतीत एखादा बेत आखत असाल आणि त्या योजनेतून चांगला परतावा मिळवण्याचा बेत असेल तर, एक योजना अशीही आहे जी तुम्हाला लखपती करून देईल.
Wife Investment Plan: अनेक सरकारी योजना गुंतवणूकदारांना खात्रीशीर परतावा देण्याचा दावा करतात. म्युच्युअल फंड आणि एसआयपीच्या या दुनियेमध्ये आजही काही गुंतवणूकदार सरकारी अख्तयारित येणाऱ्या योजनांमध्येच गुंतवणूक करण्याला प्राधान्य देतात. मध्यमवर्गीयांसाठी सरकारच्या या योजना प्रचंड फायद्याच्या आणि सुरक्षित पर्याय ठरतात. अशाच सुरक्षित गुंतवणुकीमध्ये भारतीय टपाल खात्याची एक योजना अशीसुद्धा आहे जी योजना 5 वर्षांमध्ये उत्तम परतावा मिळवून देते.
5-Year Recurring Deposit (RD) Scheme असणाऱ्या या योजनेमध्ये पत्नीच्या नावे पैसे गुंतवल्यास चांगला परतावा मिळतो. भारतातील ही एक लघु गुंतवणूक योजना असून, यामध्ये शेअर बाजाराच्या चढ- उतारांचाही धोका नाही. त्यामुळं पत्नीच अनेकांना लखपती करणार असं म्हणायला हरकत नाही.
पोस्ट ऑफिस RD म्हणजेच Recurring Deposit ही एक अशी योजना असून, यामध्ये दर महिन्याला एक निर्धारित रक्कम खात्यात जमा होते. ही योजना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी अर्थात 60 महिन्यांसाठी आहे. सध्या सरकारकडून या Post Office 5-Year RD Scheme योजनेवर 6.7 टक्के इतकं व्याज दिलं जात आहे. हे व्याज Quarterly Compounding अर्थात तिमाहीच्या हिशोबानं जोडलं जात असून, यामध्ये किमान बचतीतून एक मोठी रक्कम जमा केली जाते. उदाहरणार्थ एका महिन्याला 8 हजार रुपये जमा केल्यास 5 वर्षांच्या हिशोबानं ही रक्कम आणि व्याजाच्या रकमेसह मॅच्योरिटीसमयी हा आकडा साधारण ₹5,70,929 इतका असेल. इथं तुमची गुंतवणूक असेल ₹4,80,000.
पूर्णत: सरकारच्या अख्तयारित येणारी ही योजना अतिशय सुरक्षित असून, यामध्ये पैसे बुडण्याची शक्यता कमीच असते. ही एक अशी योजना आहे जिथं दर महिन्याला थोडे थोडे पैसे गुंतवले जातात. गृहिणींसाठी, ज्यांना नियमित वेतन नाही अशांसाठी हा गुंतवणुकीचा एक चांगला पर्याय आहे.
सरकारच्या, पोस्टाच्या या योजनेत गुंतवणूक करण्यासाठी पत्नीच्या नावे RD Account साठीचे पुरावे सादर करणं महत्त्वाचं ठरतं. याशिवाय आधर कार्ड, पॅन कार्ड, पासपोर्टसाईज फोटो, मोबाईल नंबर, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाऊंट नंबर अशी कागदपत्र लागतात. त्यामुळं बिना जोखमीच्या गुंतवणुकीसाठी ही योजना कधीही एक उत्तम पर्याय आहे असं म्हणावं लागेल.
(वरील माहिती सामान्य संदर्भांवर आधारित असून, झी 24 तास त्याची खातरजमा करत नाही. गुंतवणूकविशेष निर्णयांसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )