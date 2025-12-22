English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पोस्ट ऑफिसची धमाकेदार योजना, 12500 जमा करा अन् 4000000 मिळवा, जाणून घ्या A to Z माहिती

Best Post Office Schemes : पोस्टामार्फत अनेक योजना राबवल्या जातात. यामध्ये एख खास योजना आहे. ज्यामध्ये शेअर बाजाराची रिस्क ही नाही अन् TAX पासून मिळेल रिलीफ.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 22, 2025, 04:09 PM IST
Post Office Schemes : नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर पोस्टाकडून एक धमाकेदार योजना आहे. पगारातून एक छोटी रक्क्म तुम्ही या योजनेत गुंतवू शकता. ज्या गुंतवणूकीवर तुम्हाला सर्वोत्तम व्याज दर मिळू शकतो आणि तुम्हाला परतावा म्हणून भरघोस रक्कम मिळेल. पोस्टाच्या या योजनेचं नाव आहे Post Office Public Provident Fund (PPF). या योजनेत तुम्ही 12500 रुपये गुंतवू शकतो आणि एका ठराविक काळानंतर तुम्हाला 40 लाख रुपयांहून अधिक रक्कम मिळू शकते. पाहूया या योजनेची A to Z माहिती. 

PPF वर मिळणार 7.1% व्याज 

आपल्या देशात अनेक प्रकारचे गुंतवणुकी पर्याय आहेत ज्यामुळे तुम्हाला भरपूर पैसे कमविता येतात, परंतु पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (पीपीएफ) ही एक लोकप्रिय गुंतवणूक आहे. ही कमी जोखीम असलेली आहे, ज्यामुळे तुम्ही करमुक्त गुंतवणुकीसह परताव्यांची योजना करू शकता. भारत सरकार या योजनेवर वार्षिक 7.1% व्याजदर देते, जो करमुक्त आहे. कलम 80सी अंतर्गत गुंतवणूकदारांना या कर कपातीचा देखील फायदा होतो. 125000 च्या गुंतवणुकीसह तुम्ही 40 लाख कसे कमवू शकता.

योजनेची लॉक-इन-पीरियड काय?

सगळ्यात अगोदर आपण पोस्ट ऑफिसच्या PPF योजनेच्या लॉक-इन-पीरियडबद्दल जाणून घेणार आहोत. हा कालावधी 15 दिवसांचा असतो. या योजनेत कमीत कमी 500 रुपयांपासून गुंतवणूकीची सुरुवात करु शकता. या योजनेत तुम्ही आर्थिक वर्षात तुम्ही अधिकाधिक 1.50 लाख रुपयांची गुंतवणूक करु शकता. तसेच महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जर तुम्हाला हा 15 वर्षांचा लॉक-इन-पीरियड्सचा कालावधी वाढवायचा असेल. तर तुम्ही पुढे 5 वर्ष देखील तो वाढवू शकतो. 

कसे मिळणार 4000000 रुपये 

पीपीएफ द्वारे, तुम्ही 15 वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीत किंवा मॅच्युरिटी कालावधीत गुंतवणूक करून ₹40 लाख जमा करू शकता. हे सोप्या भाषेत समजून घेऊया. पीपीएफसाठी प्रत्येक आर्थिक वर्षात कमाल गुंतवणूक मर्यादा ₹1.5 लाख आहे. जर तुम्ही प्रत्येक आर्थिक वर्षात पीपीएफमध्ये ही कमाल रक्कम जमा केली तर तुम्हाला दरमहा तुमच्या पगारातून किंवा उत्पन्नातून ₹125000 बचत करावी लागेल. तुम्हाला ही रक्कम सलग 15 वर्षे पीपीएफमध्ये जमा करत राहावी लागेल. 15 वर्षांमध्ये तुम्ही जमा कराल ती एकूण रक्कम ₹2250000 असेल. याव्यतिरिक्त, तुम्हाला या योजनेवर 7.1% व्याज मिळते. तुमच्या गुंतवणुकीवर हे व्याज मोजल्यास ₹18,18,209 मिळेल. 15वर्षांमध्ये मॅच्युरिटीनंतर तुम्हाला मिळणारा परतावा ₹408209 असेल. याचा अर्थ असा की तुम्ही 15 वर्षांसाठी पीपीएफमध्ये दरमहा ₹12500 गुंतवले आणि 7.1% व्याजदराने, तुम्हाला एकूण ₹40 लाखांपेक्षा जास्त परतावा मिळाला असता. 

