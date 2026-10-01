/PPF, SSY, NSC मध्ये पैसे गुंतवणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! सरकारचा व्याजदरांबाबत महत्त्वाचा निर्णय; पाहा नवे दर

छोटी बचत योजना, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धी योजना आणि एनएससीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2026 या तिमाहीसाठी पोस्ट ऑफिस आणि अन्य छोटी बचत योजनांचे व्याजदर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच 1 ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या नव्या तिमाहीत मागील तिमाहीतीलच व्याजदर लागू राहतील.
पब्लीक प्रॉविडंट फंड म्हणजेच पीपीएफ ही दीर्घकालीन बचतीसाठी वापरली जाणारी लोकप्रिय योजना आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2026 या कालावधीत पीपीएफवर 7.1 टक्के वार्षिक व्याजदर कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे पीपीएफमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या ग्राहकांना या तिमाहीत कोणतीही दरवाढ किंवा कपात पाहायला मिळणार नाही.
सुकन्या समृद्धी योजना ही मुलीच्या शिक्षण आणि भविष्यासाठी बचत करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली योजना आहे. या योजनेवरील व्याजदर 8.2 टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे मुलीच्या नावाने एसएसवाय खाते असलेल्या पालकांना ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीतही याच दराने व्याज मिळेल.
नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट म्हणजेच एनएससी या योजनेवरील व्याजदरातही बदल झालेला नाही. एनएससीवर सध्या 7.7 टक्के वार्षिक व्याजदर लागू आहे. सरकारच्या ताज्या निर्णयामुळे हा दर 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत कायम राहणार आहे.
फक्त पीपीएफ, एसएसवाय आणि एनएससीच नाही, तर इतर प्रमुख छोटी बचत योजनांचे दरही कायम ठेवण्यात आले आहेत. सिनिअर सिटिझन सेव्हिंग स्किम्स (SCSS) वर 8.2 टक्के, किसान विकास पत्रवर 7.5 टक्के आणि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्किमवर 7.4 टक्के व्याजदर आहे. तसेच पोस्ट ऑफिसच्या टाइम डिपॉझिट योजनांमध्ये कालावधीनुसार वेगवेगळे दर लागू आहेत.
छोटी बचत योजनांच्या व्याजदरांचा सरकारकडून दर तीन महिन्यांनी आढावा घेतला जातो. मात्र ऑक्टोबर-डिसेंबर 2026 तिमाहीत सर्व प्रमुख योजनांचे दर जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, छोट्या बचत योजनांच्या दरांमध्ये सलग नवव्या तिमाहीत बदल झालेला नाही. त्यामुळे सुरक्षित बचत आणि निश्चित सरकारी व्याजदराला प्राधान्य देणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी सध्याचे दर पुढील तीन महिन्यांसाठी कायम राहणार आहेत.