दहावीत बोर्डाची टॉपर प्राची मिशीमुळे झाली ट्रोल, बारावीत किती टक्के? मार्कशिट पाहून बसेल धक्का!

Prachi Trolled Over Her Moustache: दोन वर्षांपूर्वी आपल्या दिसण्यावरून सोशल मीडियावर होणाऱ्या विखारी टीकेला धीराने सामोरे जाणारी उत्तर प्रदेशची कन्या प्राची निगम हिने पुन्हा एकदा आपल्या यशाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. 2024 मध्ये 10 वीच्या परीक्षेत राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावणाऱ्या प्राचीने 2026 च्या 12 वीच्या (इंटरमीडिएट) निकालातही 91.2% गुण मिळवून आपली शैक्षणिक गुणवत्ता सिद्ध केली आहे.
प्राची निगमने दहावीच्या परीक्षेत 98.5% गुण मिळवून उत्तर प्रदेश बोर्डात अव्वल स्थान पटकावले होते. तेव्हापासूनच तिच्यावर लोकांच्या नजरा होत्या. बारावीच्या निकालानंतर हे स्पष्ट झाले आहे की, प्राचीने केवळ एकदाच यश मिळवले नाही, तर तिने आपले शैक्षणिक सातत्य कायम राखले आहे. एकूण 500 पैकी 456 गुण (91.2%) मिळवून तिने पुन्हा एकदा सिद्ध केले की, कठीण परिश्रम आणि लक्ष केंद्रित केल्यास यश हमखास मिळते.
प्राचीने विज्ञान शाखेतून परीक्षा दिली असून तिची पकड गणितावर किती मजबूत आहे, हे तिच्या गुणांवरून स्पष्ट होते. गणितात तिला १०० पैकी तब्बल ९९ गुण मिळाले आहेत. एका गुणाने तिची शंभरची धाव रोखली असली, तरी गणितातील तिचे हे यश राज्यात चर्चेचा विषय ठरत आहे. तांत्रिक विषयांकडे असलेला तिचा कल या गुणांवरून स्पष्टपणे दिसून येतो.
प्राचीची मार्कशीट पाहता तिने मुख्य विषयांत 90 पेक्षा जास्त गुण मिळवले आहेत. गणितामध्ये 100 पैकी 99, हिंदीमध्ये 100 पैकी 96 गुण, रसायनशास्त्रामध्ये 100 पैकी 95 गुण, भौतिकशास्त्रामध्ये 100 पैकी 93 गुण तर इंग्रजीमध्ये 100 पैकी 73 गुण मिळाले आहेत.इंग्रजीमध्ये तुलनेने कमी गुण मिळाले असले, तरी विज्ञानाच्या इतर विषयांत तिने चमकदार कामगिरी केली आहे.
2024 मध्ये प्राचीचा फोटो व्हायरल झाला तेव्हा तिच्या चेहऱ्यावरील केसांमुळे (Facial Hair) तिला प्रचंड ट्रोल करण्यात आले होते. यशाच्या आनंदापेक्षा टीकेचा सामना तिला जास्त करावा लागला होता. मात्र, प्राचीने त्याकडे दुर्लक्ष करत "देवाने मला जसे घडवले आहे, त्यात मी समाधानी आहे" असे म्हणत आपला मार्ग निवडला. आज बारावीच्या निकालाने त्या सर्व टीकाकारांची तोंडे पुन्हा एकदा बंद केली आहेत.
प्राचीने आपल्या यशाचे श्रेय तिच्या आई-वडिलांना आणि कठोर परिश्रमांना दिले आहे. तिला भविष्यात एक यशस्वी इंजिनिअर व्हायचे आहे. सध्या ती JEE (Joint Entrance Examination) ची तयारी करत असून तिला देशातील नामांकित आयआयटी संस्थेत प्रवेश मिळवायचा आहे. इंग्रजी विषयात तिचे गुण कमी येण्यामागचे कारण तिने स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीवर दिलेला जास्त भर असल्याचे सांगितले आहे.
प्राचीची ही कहाणी केवळ गुणांची नाही, तर मानसिक धैर्याची आहे. ज्या वयात मुले सोशल मीडियावरील कमेंट्समुळे नैराश्यात जातात, त्या वयात प्राचीने त्या नकारात्मकतेला आपल्या यशाच्या शिडीत रूपांतरित केले. तिच्या या प्रवासाने उत्तर प्रदेशातील आणि देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांना प्रेरणा दिली आहे की, बाह्य रूपापेक्षा तुमची बुद्धिमत्ता आणि कर्तृत्व जास्त महत्त्वाचे असते.
यंदा उत्तर प्रदेश बोर्डाचा बारावीचा निकाल साधारण 82.60% लागला आहे. जरी प्राची राज्याच्या मेरिट लिस्टमध्ये थोडक्यात मुकली असली, तरी तिने मिळवलेले गुण आणि तिची परिस्थिती पाहता ती अनेकांसाठी 'रिअल हिरो' ठरली आहे. सीतापूर जिल्ह्याचे नाव तिने पुन्हा एकदा राज्याच्या नकाशावर ठळकपणे कोरले आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, प्राची निगम हे केवळ एक नाव नसून ते चिकाटीचे आणि आत्मविश्वासाचे प्रतीक बनले आहे. तिचे हे यश आगामी काळात तिला आयआयटीच्या उंबरठ्यापर्यंत नक्कीच घेऊन जाईल, अशी आशा व्यक्त होत आहे.