/50 हून अधिक महिलांवर अत्याचाराचा आरोप असलेल्या प्रज्वल रेवण्णा तुरुंगातही सुधरेना, मोबाईलमध्ये 90 तसल्या क्लिप सापडल्यानंतर कोर्टात काय घडलं?

कर्नाटकातील माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. बंगळुरूच्या परप्पना अग्रहार केंद्रीय कारागृहात कथितरीत्या मोबाइल फोन वापरल्याच्या प्रकरणात रेवण्णा आणि सहआरोपी प्रताप राय यांना 8 सप्टेंबर रोजी 42व्या एसीएमएम कोर्टात हजर करण्यात आलं. या प्रकरणाच्या पुढील तपासासाठी पोलिसांनी दोघांची चार दिवसांची कस्टडी मागितली आहे.
प्रज्वल रेवण्णा बलात्काराच्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असताना त्यांच्या बॅरेकमध्ये मोबाइल फोन, चार्जर आणि पेनड्राइव्ह सापडल्याने जेल प्रशासनाच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. ऑगस्टमध्ये केंद्रीय गुन्हे शाखेने केलेल्या झडतीत हे साहित्य जप्त करण्यात आलं होतं. फोनमध्ये व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, नेटफ्लिक्स आणि अमेझॉन प्राइम व्हिडीओ यांसारखी अॅप्स असल्याची माहिती तपासातून समोर आली होती.
तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, जप्त करण्यात आलेल्या मोबाइलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अश्लील व्हिडिओ आढळले. विविध वृत्तांनुसार ही संख्या 80 ते 90 पेक्षा जास्त असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. फोनची फॉरेन्सिक तपासणी सुरू असून, हे व्हिडिओ कधी डाउनलोड करण्यात आले, त्यांचा स्रोत काय होता आणि मोबाइलचा वापर नेमका कशासाठी करण्यात आला, याचा तपास केला जात आहे.
परप्पना अग्रहार पोलिसांनी कोर्टात रिमांड अर्ज दाखल करून प्रज्वल रेवण्णा आणि प्रताप राय यांची चार दिवसांची कस्टडी मागितली. तपासासाठी काही महत्त्वाची माहिती दोघांकडून मिळवायची असल्याचं सरकारी पक्षाने सांगितलं. मात्र, कस्टडीची गरज असल्याच्या पोलिसांच्या दाव्याला बचाव पक्षाने विरोध केला.
रेवण्णांचे वकील अरुण जी. यांनी पोलिसांच्या मागणीला विरोध करताना सांगितलं की, परप्पना अग्रहार जेल आणि संबंधित पोलीस स्टेशन जवळच आहेत. त्यामुळे रेवण्णांची जेलमधून बाहेर कस्टडी घेण्याची आवश्यकता नाही. पोलिसांना जेलमध्येच जाऊन त्यांची चौकशी करता येऊ शकते, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला.
मोबाइल फोनसारखी प्रतिबंधित वस्तू उच्च सुरक्षा असलेल्या कारागृहात पोहोचल्याने जेल प्रशासनावरही प्रश्न उपस्थित झाले. या प्रकरणानंतर एका सहाय्यक अधीक्षकाला निलंबित करण्यात आलं असून, जेल अधीक्षकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर कारागृहातील सुरक्षा व्यवस्थेची स्वतंत्र चौकशीही सुरू आहे.
या प्रकरणातील आणखी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रेवण्णांच्या बॅरेकमध्ये यापूर्वी झडती घेण्यात आली होती. मात्र त्या वेळी प्रतिबंधित वस्तू सापडली नव्हती. त्यानंतरच्या केंद्रीय गुन्हे शाखेच्या कारवाईत मोबाइल, चार्जर आणि पेनड्राइव्ह जप्त झाले. त्यामुळे हा फोन जेलमध्ये नेमका कधी आणि कोणाच्या माध्यमातून पोहोचला, याचा तपास महत्त्वाचा ठरला आहे.
कोर्टाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आदेश राखून ठेवला होता. पोलिसांचा तपास प्रामुख्याने मोबाइलचा स्रोत, त्याचा वापर, डिजिटल सामग्री आणि जेलमधील सुरक्षा नियमांच्या कथित उल्लंघनाभोवती फिरत आहे. दरम्यान, प्रज्वल रेवण्णा यांना 2025 मध्ये बलात्काराच्या एका प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली असून, त्यांच्या विरोधातील इतर प्रकरणांवरही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे.