/केंद्र सरकारची मोठी घोषणा! धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर शिक्षण खात्याची जबाबदारी या बड्या नेत्याकडे

जेन झीच्या आंदोलनाला मोठं यश मिळालं आहे. धर्मेद्र प्रधान यांना केंद्रीय शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांनी मंजूर केला आहे. आता नवीन शिक्षणमंत्री कोण होणार, याबद्दल चर्चा सुरु असताना केंद्र सरकारने नावाची घोषणा केली आहे. शिक्षण मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कॅबिनेट मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कारभार सोपण्याचे आदेश दिले.
प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयसोबत आता शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी असणार आहे. तर प्रल्हाद जोशी हे कर्नाटकातील धारवाडचे खासदार आहेत. तसंच ते आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचे अध्यक्षही आहेत.
नीट पेपरफुटी प्रकरणी धर्मेंद्र प्रधान यांना केंद्रीय शिक्षण मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. तर नीट वादामुळे कथितरित्या आत्महत्या केलेल्या उमेदवारांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 1 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याची आणि 20 मार्च रोजी संघटनेच्या 'संसद चलो' मोर्चात सहभागी झालेल्या आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले सर्व एफआयआर मागे घेण्याची मागणी सीजेपीकडून करण्यात आली होती.
Pralhad Joshi given additional charge of Education Ministry following Pradhan's resignation— ANI Digital (@ani_digital) July 25, 2026
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प्रल्हाद जोशी यांचा जन्म कर्नाटकातील विजयपुरा इथे 1962 साली झाला होता. प्रल्हाद जोशी हे एका सामान्य कुटुंबात वाढले. प्रल्हाद जोशी हे विद्यार्थी असल्यापासून समाजकार्यात सक्रिय होते. त्यांना लोककल्याणाच्या विषयांमध्येही कायम रस आहे. त्यांचं शालेय शिक्षण हुबळी इथून झालंय. त्यानंतर कर्नाटक विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या धारवाडमधून प्रल्हाद जोशी यांनी के.एस. आर्ट्स कॉलेजमधून बी.ए. पदवी घेत उच्च शिक्षण घेतलं. त्यानंतर त्यांनी सामाजिक आणि सार्वजनिक जीवनात सक्रिय झालेत. तसंच ते संघातही सहभागी होते. पुढे ते 2004 त्यांनी भाजपच्या तिकिटावर धारवाड मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवली. त्या निवडणुकीतून त्यांनी काँग्रेसचे उमेदवार बी.एस. पाटील यांचा पराभव केला. त्यांनी धारवाड लोकसभा मतदारसंघ सलग पाच वेळा जिंकला आहे. ३० मे २०१९ रोजी, ते संसदीय कामकाज मंत्री बनून पहिल्यांदाच मंत्रिमंडळात सहभागी झालेत.