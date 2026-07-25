/धर्मेंद्र प्रधान आणि नवे शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यामध्ये कोण जास्त शिकलंय? जाणून वाटेल आश्चर्य!

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर केंद्र सरकारने प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपवली आहे. या बदलानंतर अनेकांच्या मनात एक प्रश्न निर्माण झाला आहे – माजी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि नवे शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यापैकी शैक्षणिकदृष्ट्या अधिक पात्र कोण? दोघेही भारतीय जनता पक्षातील अनुभवी नेते असले तरी त्यांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी आणि राजकीय वाटचाल वेगवेगळी आहे. दोघांच्या शिक्षणाबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी ओडिशातील शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर उत्कल विद्यापीठातून मानवशास्त्र (Anthropology) विषयात पदव्युत्तर (M.A.) पदवी प्राप्त केली आहे. विद्यार्थी जीवनात ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP)शी जोडले गेले आणि त्यानंतर सक्रिय राजकारणात प्रवेश केला. शिक्षण, कौशल्य विकास, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू यांसारखी महत्त्वाची मंत्रालये त्यांनी सांभाळली आहेत.
नव्या शिक्षणमंत्रीपदाची अतिरिक्त जबाबदारी मिळालेल्या प्रल्हाद जोशी यांनी कर्नाटक विद्यापीठाशी संलग्न के. एस. आर्ट्स कॉलेज, हुबळी येथून कला शाखेची (B.A.) पदवी घेतली आहे. त्यानंतर त्यांनी सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात सक्रिय भूमिका बजावत भारतीय जनता पक्षात महत्त्वाचे स्थान निर्माण केले. अनेक वर्षांच्या संसदीय अनुभवामुळे ते पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांपैकी एक मानले जातात.
शैक्षणिक पात्रतेचा विचार केला तर धर्मेंद्र प्रधान हे पदव्युत्तर (M.A.) शिक्षण घेतलेले आहेत, तर प्रल्हाद जोशी हे पदवीधर (B.A.) आहेत. त्यामुळे औपचारिक शैक्षणिक पात्रतेच्या निकषावर धर्मेंद्र प्रधान यांचे शिक्षण अधिक उच्च मानले जाते. मात्र, केवळ शैक्षणिक पदवीवरून एखाद्या मंत्र्याची कार्यक्षमता ठरत नाही; प्रशासनातील अनुभव आणि धोरणात्मक निर्णयक्षमताही तितकीच महत्त्वाची असते.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू, कौशल्य विकास आणि शिक्षण मंत्रालयात काम केले आहे. दुसरीकडे प्रल्हाद जोशी हे कर्नाटकातील धारवाड मतदारसंघातून अनेक वेळा लोकसभेत निवडून आले असून ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण तसेच नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाची जबाबदारीही त्यांनी सांभाळली आहे. संसदीय कामकाज आणि संघटनात्मक अनुभवामुळे त्यांची स्वतंत्र ओळख निर्माण झाली आहे.
नव्या नेतृत्वासमोर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी, प्रवेश परीक्षा अधिक पारदर्शक करणे, डिजिटल शिक्षणाला चालना देणे आणि विद्यार्थ्यांचा परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करणे ही महत्त्वाची आव्हाने असतील. शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा वेगाने राबवण्याची अपेक्षा सरकारकडून आणि विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
औपचारिक शिक्षणाच्या दृष्टीने पाहिले असता धर्मेंद्र प्रधान (M.A.) हे प्रल्हाद जोशी (B.A.) यांच्यापेक्षा अधिक शैक्षणिक पात्रता असलेले नेते आहेत. मात्र, प्रशासन, संसदीय कामकाज आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातील अनुभवाच्या बाबतीत दोघांनीही दीर्घकाळ महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षण मंत्रालयाच्या नेतृत्वात आता प्रल्हाद जोशी कोणते निर्णय घेतात आणि शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा कितपत वेगाने पुढे नेतात, याकडे देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.