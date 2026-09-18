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प्रशांत भूषण यांचा मोठा आरोप: माजी CVC, CAG आणि न्यायाधीश सेवानिवृत्तीनंतर अदानी-रिलायन्समध्ये; गंभीर प्रश्न केले उपस्थित

ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी हितसंबंधांच्या संघर्षाबद्दल काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असून माजी सीव्हीसी, सीएजी, सेबीचे अध्यक्ष आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सेवानिवृत्तीनंतर रिलायन्स आणि अदानी ग्रुपच्या संचालक मंडळात सामील झाल्याचं निदर्शनास आणून दिलं.

Published: Sep 18, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 01:22 PM IST
प्रशांत भूषण यांचा मोठा आरोप: माजी CVC, CAG आणि न्यायाधीश सेवानिवृत्तीनंतर अदानी-रिलायन्समध्ये; गंभीर प्रश्न केले उपस्थित
Image Credit: प्रशांत भूषण यांच्या पोस्टनंतर कॉर्पोरेट आणि नोकरशाही यांच्यातील या संगनमताची चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे. (प्रतीकात्मक/एआयने बनवलेला फोटो)

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