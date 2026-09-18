/प्रशांत भूषण यांचा मोठा आरोप: माजी CVC, CAG आणि न्यायाधीश सेवानिवृत्तीनंतर अदानी-रिलायन्समध्ये; गंभीर प्रश्न केले उपस्थित

ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. जे अधिकारी, न्यायाधीश आणि बँक प्रमुख कालपर्यंत सरकारी विभाग, नियामक संस्था आणि न्यायालयांमध्ये कार्यरत होते आणि देशातील सर्वात मोठ्या उद्योगपतींच्या कामकाजावर देखरेख ठेवत होते, ते सेवानिवृत्तीनंतर याच कॉर्पोरेट घराण्यांच्या संचालक मंडळांमध्ये असल्याकडे प्रशांत भूषण यांनी लक्ष वेधलं आहे.
प्रशांत भूषण यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये, "माजी सीव्हीसी प्रमुख, कॅग प्रमुख, बँक प्रमुख, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे प्रमुख आणि अगदी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशही सेवानिवृत्तीनंतर 'रिलायन्स'सारख्या कंपन्यांमध्ये रूजू झाले. त्यांना पदावर असताना यांच्याशीच कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे व्यवहार करावा लागला होता," असं म्हटलं आहे. पुढे प्रशांत भूषण यांनी थेट, "पदावर असताना हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण करणाऱ्या अशा सेवानिवृत्तीनंतरच्या नोकऱ्यांवर बंदी का घातली जाऊ नये?" असा सवाल केला आहे.
प्रशांत भूषण यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील उच्च पदे सोडून कॉर्पोरेट क्षेत्रात प्रवेश केलेल्यांची यादीही शेअर केली आहे. यामध्ये प्रमुख नावांचा समावेश आहे. संपूर्ण यादी खालीलप्रमाणे:
न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी: सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी हे जुलै 2023 मध्ये सेवानिवृत्त झाले आणि सप्टेंबर 2026 मध्ये रिलायन्सच्या वंताराच्या स्वतंत्र नियामक परिषदेत सामील झाले.
के. व्ही. चौधरी: केंद्रीय दक्षता आयुक्त (CVC) आणि CBDT चे माजी अध्यक्ष के. व्ही. चौधरी हे जून 2019 मध्ये सेवानिवृत्त झाले आणि अवघ्या चार महिन्यांनंतर रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या (RIL) संचालक मंडळावर स्वतंत्र संचालक बनले.
राजीव मेहरिशी: 1978 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आणि माजी नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) तसेच माजी केंद्रीय गृह/वित्त सचिव असलेले राजीव मेहरिशी 2020 मध्ये सेवानिवृत्त झाले आणि जुलै २०२३ मध्ये जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेसच्या संचालक मंडळात सामील झाले.
उपेंद्र कुमार (यूके) सिन्हा: यूकेमधील भांडवली बाजार नियामक सेबीचे (SEBI) अध्यक्ष (2011-2017). सिन्हा मार्च 2023 मध्ये अदानी समूहाच्या मालकीच्या एनडीटीव्हीचे स्वतंत्र संचालक आणि गैर-कार्यकारी अध्यक्ष बनतील.
एम.के. जैन: भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) माजी उप-गव्हर्नर एम.के. जैन (जून 2023 मध्ये सेवानिवृत्त) मार्च 2025 मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये वित्तीय सेवा धोरणासाठी सल्लागार म्हणून रुजू होतील.
रामियोन (आर.एस.) सिंग गुजराल: 1976 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी, ज्यांनी माजी केंद्रीय अर्थ सचिव, महसूल सचिव आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले आहे, ते रिलायन्सच्या संचालक मंडळात सामील झाले आहेत आणि अदानी पॉवर व अदानी ग्रीन एनर्जीच्या संचालक मंडळावर स्वतंत्र संचालक म्हणून त्यांची नोंद आहे.
जी.के. पिल्लई: माजी केंद्रीय गृहसचिव जी.के. पिल्लई हे अदानी पोर्ट्सचे स्वतंत्र संचालक झाले आहेत.
मीरा शंकर: अमेरिका आणि जर्मनीतील भारताच्या माजी राजदूत (आयएफएस), मीरा शंकर, या अदानी एनर्जी सोल्युशन्सच्या स्वतंत्र संचालक झाल्या आहेत.
व्ही. सुब्रह्मण्यम: नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे माजी सचिव, व्ही. सुब्रह्मण्यम, हे अदानी एंटरप्रायझेसचे स्वतंत्र संचालक झाले आहेत.
विजयलक्ष्मी जोशी: माजी पंचायती राज सचिव (आयएएस 1980), या अदानी एंटरप्रायझेसच्या स्वतंत्र संचालक झाल्या आहेत.
पी.के. पुजारी: ऊर्जा मंत्रालयाचे माजी सचिव आणि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाचे (CERC) अध्यक्ष असलेले पी.के. पुजारी, ऑगस्ट 2024 मध्ये अदानी पोर्ट्सच्या संचालक मंडळात सामील झाले.
राजकुमार बेनिवाल: गुजरात मेरिटाइम बोर्डाचे (GMB) माजी कुलगुरू आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (IAS 2024), अदानी पोर्ट्समध्ये GMB चे प्रतिनिधी म्हणून रुजू झाले.
के. जयराज: कर्नाटकमध्ये ऊर्जा आणि शहरी व्यवहार विभागात वरिष्ठ पदांवर असलेले माजी IAS अधिकारी के. जयराज, अदानी एनर्जी सोल्युशन्समध्ये स्वतंत्र संचालक झाले.
चंद्र अय्यंगार: महाराष्ट्राचे माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) आणि MERC चे अध्यक्ष असलेले चंद्र अय्यंगार, अदानी पॉवर, अदानी टोटल गॅस आणि अदानी एनर्जी सोल्युशन्सच्या संचालक मंडळावर कार्यरत आहेत.
डॉ. अमिया चंद्र: वाणिज्य मंत्रालयाचे माजी अतिरिक्त महासंचालक (डीजीएफटी) डॉ. अमिया चंद्र हे अदानी एनर्जी सोल्युशन्समध्ये स्वतंत्र संचालक झाले.
दीपक अमिताभ: आयकर विभागाचे माजी आयआरएस अधिकारी आणि पीटीसी इंडियाचे माजी सीएमडी दीपक अमिताभ हे अदानी पॉवरमध्ये सीईओ-एनर्जी सेल्स झाले.
आय.सी.पी. केशरी: 1988 च्या बॅचचे माजी आयएएस अधिकारी आय.सी.पी. केशरी हे अदानी ग्रुपमध्ये पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा सल्लागार झाले.
दिनेश कुमार मित्तल: माजी वित्तीय सेवा सचिव (आयएएस 1977) दिनेश कुमार मित्तल हे एनडीटीव्हीच्या संचालक मंडळावर गैर-कार्यकारी स्वतंत्र संचालक झाले.
सुनील कुमार: छत्तीसगडचे माजी मुख्य सचिव (आयएएस 1979) सुनील कुमार हे एनडीटीव्हीच्या संचालक मंडळावर अतिरिक्त संचालक झाले.
अमन कुमार सिंग: माजी आयआरएस अधिकारी आणि छत्तीसगडच्या माजी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव असलेले अमन कुमार सिंग, एनडीटीव्हीच्या संचालक मंडळावर गैर-कार्यकारी संचालक झाले.
एम. व्ही. भानुमती: माजी आयकर महासंचालक (तपास) (आयआरएस 1987), एम. व्ही. भानुमती अदानी पोर्ट्समध्ये स्वतंत्र संचालक झाल्या.
नीरज बन्सल: माजी आयआरएस अधिकारी, जेएनपीटीचे माजी अध्यक्ष आणि आयकर आयुक्त असलेले नीरज बन्सल, 2021 मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती (व्हीआरएस) घेतल्यानंतर अदानी पोर्ट्स (एपीएसईझेड) चे सीईओ झाले.
अरुंधती भट्टाचार्य: स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) माजी अध्यक्षा, अरुंधती भट्टाचार्य, 2017 मध्ये सेवानिवृत्त झाल्या आणि ऑक्टोबर २०१८ मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या संचालक मंडळावर स्वतंत्र संचालक म्हणून रुजू झाल्या.
ए.के. पुरवार: एसबीआयचे माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, ए.के. पुरवार, जुलै 2007 मध्ये रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे अतिरिक्त संचालक म्हणून रुजू झाले.
के.व्ही. कामथ: आयसीआयसीआय बँकेचे माजी प्रमुख आणि ज्येष्ठ बँकर, के.व्ही. कामथ, जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे अध्यक्ष झाले.
नरेंद्र मैरापडी: इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे माजी सीएमडी, नरेंद्र मैरापडी, अदानी एंटरप्रायझेसमध्ये स्वतंत्र संचालक म्हणून रुजू झाले.
सार्थक बेहुरिया: बीपीसीएल आणि नंतर इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसीएल) चे माजी अध्यक्ष, सार्थक बेहुरिया, फेब्रुवारी २०२० मध्ये रिलायन्सच्या इंधन-किरकोळ व्यवसायाचे वरिष्ठ सल्लागार बनले.
संजीव सिंग: इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसीएल) चे माजी अध्यक्ष, संजीव सिंग, त्यांच्या निवृत्तीनंतर अवघ्या दोन महिन्यांत, जून २०२० मध्ये रिलायन्सचे ग्रुप प्रेसिडेंट बनले.
प्रभात सिंग: पेट्रोनेट एलएनजीचे माजी एमडी आणि गेलचे माजी संचालक, प्रभात सिंग, निवृत्तीनंतर रिलायन्स-बीपी संयुक्त उपक्रम इंडिया गॅस सोल्युशन्सच्या व्यवसाय नेतृत्व संघात सामील झाले.
डी. सेनगुप्ता: जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (जीआयसी) चे माजी अध्यक्ष, डी. सेनगुप्ता, 2005 मध्ये रिलायन्स जनरल इन्शुरन्सच्या संचालक मंडळात सामील झाले.
शशी शंकर: ओएनजीसीचे माजी सीएमडी, शशी शंकर, अदानी टोटल गॅसचे स्वतंत्र संचालक बनले.
सुशील कुमार रुंगटा: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियाचे (SAIL) माजी अध्यक्ष सुशील कुमार रुंगटा हे अदानी पॉवरचे स्वतंत्र संचालक झाले.
Former, CVC chief, CAG chief, Bank chiefs, PSU chiefs, even Supreme Court judge joined Reliance, the company that they should have dealt with in some capacity as Regulators, after retirement. Shouldn’t there be a ban on such post retirement jobs which create conflicts of interest… pic.twitter.com/EE0C2O0tA5— Prashant Bhushan (@pbhushan1) September 18, 2026
प्रशांत भूषण यांच्या पोस्टनंतर, कॉर्पोरेट्स आणि नोकरशाही यांच्यातील या संगनमतावर चर्चा होताना दिसतेय. टीकाकारांच्या मते, जेव्हा एखाद्या अधिकाऱ्याला, नियामकाला किंवा न्यायाधीशाला हे माहीत असते की सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना देशातील सर्वात मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांमध्ये लाखो-कोटी रुपयांचे पॅकेज किंवा प्रतिष्ठित संचालक मंडळावर स्थान मिळू शकते, तेव्हा पदावर असताना त्यांच्या निःपक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
स्पेक्ट्रम वाटप असो, पर्यावरणविषयक मंजुरी असो, कर सवलती असो, कर्ज पुनर्रचना असो किंवा कायदेशीर वाद असो... या सर्व बाबींमध्ये हे अधिकारीच निर्णय घेणारे असतात. त्यामुळे, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी, सेवानिवृत्तीनंतर खासगी कंपन्यांमध्ये सामील होण्यावर कठोर 'कूलिंग-ऑफ' कालावधी किंवा संपूर्ण बंदी घालण्याची मागणी होत आहे.