'गरज पडली तर शरीर विकेन मात्र...'; प्रशांत किशोर यांच्यावर असं बोलण्याची वेळ का आली?

जनसुराज पक्षाचे प्रमुख प्रशांत किशोर यांनी आपलं उत्पन्न, टॅक्स आणि खर्चांचे आकडे सार्वजनिक केले आहेत. त्यांची प्रत्येक कमाई आणि खर्चाचा हिशोब पूर्णपणे साफ आहे. यामुळे कोणत्याही कार्यकर्त्याला घाबरण्याची गरज नाही असं म्हटलं आहे. प्रशांत किशोर यांनी सांगितलं की, तीन वर्षांपूर्वी त्यांनी वेगवेगळ्या कंपन्या आणि राजकीय पक्षांना सल्ले देण्याच्या मोबदल्यात 241 कोटीची फी घेतली आहे. यावर 30 कोटी 95 लाख 68 हजारांचा जीएसटी आणि 20 कोटींचा आयकर भरला आहे. त्यांनी सांगितलं की, "ही माझी इंटीग्रिटी आहे. मी चोरी करत नाही. मी मंचावर जे बोलतो तेच करतो".
प्रशांत किशोर यांनी सांगितलं आहे की, आतापर्यंत त्यांनी 98 कोटी 75 लाख रुपये जनसुराजला दान केले आहेत. त्यांनी स्पष्ट केलं आहे की, बिहारमध्ये काम करण्यासाठी त्यांनी आपल्या मेहनतीच पैसे लगावले आहेत. हा चोरीचा पैसा नाही. त्यांनी म्हटलं आहे की, "गरज पडल्यास मी माझं शरीर विकूनही पैसे आणेन. पण बिहारमध्ये चोरीच्या राजकारणाला संपवूनच श्वास घेईन".
प्रशांत किशोर यांनी कबूल केलं की, त्यांनी नवयुग कंपनीकडून 11 कोटी रुपये घेतले होते, परंतु ती लाच नव्हती तर प्रोडक्ट लाँचिंगसाठी सल्लामसलत करण्यासाठी दिलेले मानधन होतं. ते म्हणाले की, जर त्यांच्याविरुद्ध एक पैशाचाही गैरव्यवहार सिद्ध झाला तर केंद्र सरकारने ईडी आणि सीबीआयकडून चौकशीचे आदेश द्यावेत.
प्रशांत किशोर यांनी वैभव विकास ट्रस्टबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आणि ट्रस्टच्या नावावर 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्ता खरेदी केल्याचा आरोप केला. त्यांनी जनतेला त्यांचे खाते तपशील सार्वजनिक करण्याचे आव्हान दिले. त्यांनी सांगितलं की, ट्रस्टमध्ये बिहारचे मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत यांच्या सासू, आचार्य किशोर कुणाल यांच्या पत्नी अनिता कुणाल आणि जियालाल आर्य यांचाही समावेश आहे.
त्यांनी बिहारचे मंत्री अशोक चौधरी यांच्यावरील 200 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेच्या आरोपांचा पुनरुच्चार केला आणि सांगितलं की जर सात दिवसांत मानहानीची नोटीस मागे घेतली नाही तर ते 500 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मालमत्तेची माहिती सादर करतील.
प्रशांत किशोर यांनी बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्यावरही गंभीर आरोप केले. त्यांनी म्हटलं की, 1994 मध्ये सात जणांच्या हत्या प्रकरणात त्यांच्यावर आरोप आहेत आणि त्यांना तात्काळ बडतर्फ करावे. या प्रकरणात राज्यपाल आणि केंद्र सरकारकडून कठोर कारवाईची मागणी पीके यांनी केली.
FAQ
1) प्रशांत किशोर यांची नेमकी संपत्ती (नेट वर्थ) किती आहे?
उत्तर: २०२५ पर्यंत प्रशांत किशोर यांची अंदाजे संपत्ती ४५ ते ६० कोटी रुपये (सुमारे ६ ते ८ दशलक्ष डॉलर) आहे. ही संपत्ती मुख्यतः त्यांच्या राजकीय सल्लागार आणि स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणून केलेल्या कामातून आली आहे.
2) प्रशांत किशोर यांच्या नावावर कोणती मालमत्ता (प्रॉपर्टी) आहे?
उत्तर: त्यांच्याकडे पटणा (बिहार) येथे एक साधी निवासस्थान आहे, तसेच दिल्ली आणि मुंबई येथे काही प्रॉपर्टीज आहेत. ते रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करतात, ज्यामुळे त्यांची संपत्ती वाढली आहे.
3) प्रशांत किशोर यांचे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत काय आहेत?
उत्तर: त्यांचे उत्पन्न मुख्यतः राजकीय मोहिमांच्या व्यवस्थापनातून येते, ज्यात प्रति मोहीम ८ ते १० कोटी रुपये मिळतात. याशिवाय, इंडियन पॉलिटिकल अॅक्शन कमिटी (I-PAC) या त्यांच्या कंपनीतून, व्याख्याने, परिषदांमधील भागीदारी आणि स्टार्टअप्स व रिअल इस्टेटमधील गुंतवणुकीतून उत्पन्न मिळते.