/विधानसभा, लोकसभा आणि... गल्ली पासून दिल्लीपर्यंत सर्व निवडणुका जिंकणाऱ्या भाजपला एका पोटनिवडणुकीच्या निकालाने हादरवले! PK विजयी

Prashant Kishor : विधानसभा, लोकसभा आणि... गल्ली पासून दिल्लीपर्यंत सर्व निवडणुका जिंकणाऱ्या भाजपला एका पोटनिवडणुकीच्या निकालाने हादरवले आहे. संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या बिहारमधली बांकीपूर पोटनिवडणूकीचा निकाल जाहीर झाला आहे. जन सुराज पार्टीचे प्रशांत किशोर (PK) यांचा दणदणीत विजय झाला आहे. भाजपचे नितीन नबीन यांच्या बालेकिल्ल्यात किशोर यांनी विजयाचा झेंडा रोवला आहे. प्रशांत किशोर यांच्या विजयानंतर, बिहारमध्ये भाजप आणि आरजेडी व्यतिरिक्त नवीन आघाडी होण्याची शक्यता आहे.
बांकीपूरमध्ये मतमोजणी 31 फेऱ्यांमध्ये पार पडली. प्रशांत किशोर सुरुवातीपासूनच आघाडीवर होते. 32 फेऱ्यांनंतर निकाल स्पष्ट झाला. प्रशांत किशोर यांनी भाजपचे उमेदवार नीरज सिन्हा यांचा 19,324 मतांनी पराभव केला. आरजेडीच्या रेखा गुप्ता तिसऱ्या क्रमांकावर आल्या.
बांकीपूर हा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांचा मतदारसंघ होता. नितीन नवीन यांची राज्यसभेवर वर्णी लागली. यामुळे त्यांना बांकीपूर मतदार संघातून राजीनामा द्यावा लागला. यामुळे त्यांच्या मतदार संघात पोटनिवडणुक लागली. प्रशांत किशोर यांनी बांकीपूर मतदारसंघात तात्काळ जनसंपर्काचे काम सुरू केले. आपली राजकीय चाणक्यनिती वापरत त्यांनी मतदारांना प्रभावित केले. याच परिणाम त्यांच्या विजयात दिसून आला.
बांकीपूर पोटनिवडणूकीचा निकाल हा भाजपसाठी धोक्याची घंटा मानला जात आहे. जवळपास तीन दशकांपासून भाजपचा बालेकिल्ला असलेल्या या मतदारसंघाला प्रशांता किशोर यांनी सुरुंग लावला आहे. हा पराभव भाजप पक्षासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. निवडणूक रणनीतीकार ते राजकारणी असा प्रवास करणाऱ्या प्रशांत किशोर यांच्या जन सुराज पक्षाने येथे भाजपला जोरदार आव्हान दिले. हा निकाल भाजपसाठी केवळ एका जागेचा पराभव नसून शहरी मतदारांमध्ये निर्माण होत असलेल्या बदलत्या राजकीय मानसिकतेचा संकेत मानला जात आहे. याशिवाय, पारंपरिक मतदारसंघांमध्येही भाजपची पकड कमकुवत होऊ शकते, असा संदेश या निकालातून गेला आहे. केवळ संघटन आणि जुन्या मतदारांवर अवलंबून राहून विजय मिळवणे आता कठीण होत असल्याचे या निकालांनी दाखवून दिले आहे.
बँकीपूरचा निकाल हा प्रशांत किशोर यांच्या राजकीय कारकिर्दीसाठी मोठा टप्पा मानला जात आहे. अनेक वर्षे विविध पक्षांसाठी निवडणूक रणनीती आखल्यानंतर त्यांनी स्वतःच्या जन सुराज पक्षाच्या माध्यमातून निवडणुकीत उडी घेतली आणि पहिल्याच मोठ्या लढतीत भाजपला कडवे आव्हान दिले. त्यामुळे बिहारच्या राजकारणात तिसऱ्या पर्यायाची शक्यता अधिक बळकट झाली आहे.
या पोटनिवडणुकांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे. भाजप अजूनही देशातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष असला, तरी त्याच्या पारंपरिक मतदारसंघांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. दुसरीकडे, विरोधकांना भाजपविरोधी मतांचे एकत्रीकरण करण्यात अद्याप यश आलेले नाही. अशा परिस्थितीत आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये स्थानिक नेतृत्व, उमेदवाराची प्रतिमा आणि मतदारसंघनिहाय समीकरणे निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.