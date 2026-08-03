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विधानसभा, लोकसभा आणि... गल्ली पासून दिल्लीपर्यंत सर्व निवडणुका जिंकणाऱ्या भाजपला एका पोटनिवडणुकीच्या निकालाने हादरवले! PK विजयी

बांकीपूर पोटनिवडणूकी भाजपला मोठा धक्का बसला आहे.  नितीन नबीन यांच्या बालेकिल्ल्यात जन सुराज पार्टीचे प्रशांत किशोर विजयी झाले आहेत. प्रशांत किशोर यांचा विजय भाजपसाठी धोक्याची घंटा मानला जात आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 03, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:59 PM IST
विधानसभा, लोकसभा आणि... गल्ली पासून दिल्लीपर्यंत सर्व निवडणुका जिंकणाऱ्या भाजपला एका पोटनिवडणुकीच्या निकालाने हादरवले! PK विजयी

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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