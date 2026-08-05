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'...तर मोदी-शहांच्या हुकूमशाहीचा पराभव होईलच', ठाकरेंच्या शिवसेनेला विश्वास; 'सैतानी राजकारणाच्या...'

पोटनिवडणुकांच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वीच्या निवडणुकांच्या निकालांचा संदर्भ देत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं निशाणा साधला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 05, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:50 AM IST
'...तर मोदी-शहांच्या हुकूमशाहीचा पराभव होईलच', ठाकरेंच्या शिवसेनेला विश्वास; 'सैतानी राजकारणाच्या...'
Image Credit: मोदी सरकारच्या कारभारावर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची टीका (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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