भयंकर अपघात! महाकुंभच्या दिशेनं जाणाऱ्या बोलेरोला बसची धडक; कारमधील सर्व 10 प्रवाशांचा मृत्यू

Prayagraj Road Accident: महाकुंभच्या (Mahakumbh 2025) निमित्तानं सध्या संगमनगरी (Sangamnagri) अशी ओळख असणाऱ्या प्रयागराज इथं कोट्यवधींच्या संख्येनं भाविकांची उपस्थिती पाहायला मिळत आहे. याच संगमनगरीत एक भीषण अपघात झाल्याचं वृत्त समोर येत असून, या अपघातात 10 जणांचा मृत्यू ओढावल्याचंही सांगण्यात येत आहे.

उत्तर प्रदेशातील मेजा इथं प्रयागराज मिर्जापूर महामार्गावर शुक्रवारी रात्री उशिरा बोलेरो कार आणि बस एकमेकांवर आदळल्या आणि हा भीषण अपघात झाला. कार आणि बसमधील ही टक्कर इतकी भयावह होती की, बोलेरो कारमध्ये असणाऱ्या सर्व 10 प्रवाशांचा या घटनेत मृत्यू ओढावला. तर, 19 जण गंभीररित्या जखमी झाले. हे सर्व छत्तीसगढच्या कोरबा जिल्ह्यातील रहिवासी होते असं सांगितलं जातं.

अपघातानंतर समोर आलेल्या माहितीनुसार बोलेरो कारमधील 10 प्रवासी संगम स्नानासाठी कुंभमेळ्याच्या ठिकाणी जात होते, पण वाटेतच नियतीनं त्यांच्यावर घाला घातला. तर, बसमधील प्रवासी संगम स्नानानंतर वाराणासीच्या दिशेनं निघाले होते. हे सर्व प्रवासी मध्य प्रदेशातील राजगड जिल्ह्यातील रहिवासी होते. या अपघातानंतर जखमींना तातडीनं सीएचसी रामनगरमध्ये दाखल करण्यात आलं.

Prayagraj | 10 died as car carrying devotees from Chhattisgarh to Maha Kumbh collided with a bus. This accident took place on the Prayagraj-Mirzapur highway under PS Meja around midnight on Friday night. The bodies have been taken to Swaroop Rani Medical Hospital for post-mortem.…

