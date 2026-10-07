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2027 मध्ये किती असले सोन्याचा दर? तज्ञांचे मोठं भाकित

सोन्याच्या दरात प्रचंड चढ उतार झाल्यानंतर आता दर 1.48 लाखांपर्यंत स्थिरावले आहेत. मात्र, 2027 मध्ये सोन्याच्या दरात पुन्हा मोठी उलथापालथ होऊ शकते. 2027 मध्ये सोन्याचा दर किती असले याबाबत अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 07, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 08:13 PM IST
2027 मध्ये किती असले सोन्याचा दर? तज्ञांचे मोठं भाकित

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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