/2027 मध्ये किती असले सोन्याचा दर? तज्ञांचे मोठं भाकित

Gold Price Prediction: 2026 या वर्षात सोन्याच्या दरात मोठी चढ-उतार पहायला मिळत आहे. विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर सोन्याच्या किंमतीत मोठी घसरण झाली आहे. अशातच 2027 मध्ये सोन्याचा दर किती असेल याची चिंता गुतंवणूकगरांना सतावत आहे. अशातच एचएसबीसीने सोन्याच्या दराबाबत मोठा अंदजा वर्तवला आहे. 2027 मध्ये सोन्याच्या किंमतीत पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता आहे.
2027 मध्ये सोन्याचे दर वाढणार असले तरी सोन्याच्या दरात तेजी लगेचच अपेक्षित नाही. सध्या, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती, मजबूत अमेरिकन डॉलर आणि अमेरिकेत व्याजदरवाढीची शक्यता यांमुळे सोन्यासमोर आव्हाने निर्माण होत आहेत. याच कारणामुळे बँकेने सोन्याच्या किंमतीचा आपला अल्पकालीन अंदाज कमी केला आहे. तथापि, जर अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने बाजाराच्या अपेक्षेपेक्षा कमी व्याजदर वाढवले, तर सोन्याच्या किमतीत पुन्हा वाढ होऊ शकते.
एचएसबीसीचे मुख्य विश्लेषक जेम्स स्टील यांनी सोन्याच्या दराबाबत भाकित वर्तवले आहे. सोन्याने आधीच एक अत्यंत अस्थिर काळ अनुभवला आहे. 30 जानेवारी रोजी, किंमत प्रति औंस 5,450 डॉलरच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली. त्यानंतर, 30 जूनपर्यंत ती प्रति औंस 3,942 डॉलरपर्यंत घसरली. इराण-अमेरिका तणाव, वाढत्या तेलाच्या किमती, वाढते अमेरिकन बाँड उत्पन्न आणि मजबूत डॉलर यामुळे गुंतवणूकदारांना सोन्यामधील आपली गुंतवणूक कमी करण्यास भाग पडले. उन्हाळ्यानंतर गुंतवणूकदार परत आल्याने किमती सावरल्या, परंतु सप्टेंबरमध्ये फेडने केलेल्या व्याजदर वाढीनंतर ही तेजी टिकू शकली नाही. 2027 मध्ये सोन्याची दिशा मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकेच्या व्याजदरांवर अवलंबून असेल.
अल्प कालावधीत, सोन्यावर अनेक स्त्रोतांकडून दबाव आला. कच्च्या तेलाच्या किमती जास्त आहेत आणि अमेरिकन डॉलर मजबूत आहे. शिवाय, अमेरिकेत व्याजदरात आणखी वाढ होण्याची बाजाराला अपेक्षा आहे. वाढलेले व्याजदर सामान्यतः सोन्यासाठी नकारात्मक मानले जातात, कारण व्याज देणारे पर्याय गुंतवणूकदारांसाठी अधिक आकर्षक बनतात. याच कारणामुळे, HSBC ने आपले नजीकच्या काळातील अंदाज कमी केले आहेत. याचा अर्थ असा की, येत्या काही महिन्यांत सोन्यामधील अस्थिरता आणि दबाव दोन्ही कायम राहू शकते.
एचएसबीसीचा दीर्घकालीन दृष्टिकोन सकारात्मक आहे. बँकेचा विश्वास आहे की, जर यूएस फेडरल रिझर्व्हने बाजाराच्या अपेक्षेनुसार व्याजदर लवकर वाढवले नाहीत, तर सोन्याच्या किमती पुन्हा वाढू शकतात. जेम्स स्टील यांच्या मते, जर व्याजदरातील वाढ सध्याच्या बाजाराच्या अपेक्षांपेक्षा कमी असेल, तर सोन्याच्या किमती पुन्हा वाढू शकतात.
मध्यवर्ती बँक आणि भारत-चीन संबंधांकडून पाठिंबा मिळत आहे.
मध्यवर्ती बँकांच्या खरेदीमुळे सोन्याच्या किमतींना मोठा आधार मिळत आहे. अनेक मध्यवर्ती बँका गुंतवणुकीत विविधता आणण्याच्या आणि भू-राजकीय जोखमींपासून संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या परकीय सुवर्णसाठ्यात वाढ करत आहेत. याशिवाय, भारत आणि चीनमधील वित्तीय संस्थांसाठीच्या सोने खरेदीच्या नियमांमधील बदलांमुळे मोठ्या सोन्याच्या लगडींच्या मागणीलाही आधार मिळत आहे. दोन्ही देशांमधील स्थावर मालमत्ता आणि शेअर बाजारांमधील मंदीच्या काळात, सोने गुंतवणूकदारांसाठी एक पर्याय बनत आहे. गोल्ड ईटीएफमधील पूर्वीची मोठी विक्री आता कमी होत असल्याचे दिसत आहे.
वाढलेल्या किमतींमुळे दागिन्यांच्या खरेदीवर परिणाम झाला आहे. महागाई आणि घरगुती खर्चावरील दबावामुळे सामान्य ग्राहक मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी करत नाहीत. नाण्यांची मागणीही कमी आहे, तरीही एचएसबीसीच्या मते ही घसरण आता तळाला पोहोचत असावी.
दुसरीकडे, सोन्याचा पुरवठा वेगाने वाढण्याची अपेक्षा नाही. 2026 आणि 2027 मध्ये खाण उत्पादन वाढू शकते, परंतु ही वाढ मर्यादित असण्याची शक्यता आहे. नवीन खाणी आणि प्रकल्प सुरू करणे सोपे नाही. उच्च किंमती असूनही, पुनर्चक्रीकरण अद्याप वेगाने वाढलेले नाही, जरी ते भविष्यात वाढू शकते. डॉलर, तेल आणि अमेरिकेतील व्याजदर येत्या काही महिन्यांत सोन्यासाठी आव्हाने म्हणून राहू शकतात. यामुळे 2027 मध्ये सोन्याचा दर 2 लाखांपर्यंतचा उच्चांकी दर गाठू शकतो असा अंदाज वर्तवला जात आहे.