काय आहे प्रेग्नेंसी टूरिझम? भारतातील 'या' गावात गरोदर होण्यासाठी येतात विदेश महिला

What is Pregnancy Tourism: प्रेग्नन्सी टुरिझमबद्दल अनेक लोकप्रिय कथा आहेत, ज्यात आर्य लोकांच्या वंशजांचा उल्लेख आहे. भारतात हे गाव कुठे आहे आणि ही दंतकथा आहे की सत्य, जाणून घेऊया. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 16, 2025, 01:25 PM IST
तुम्ही प्रेग्नन्सी टुरिझमबद्दल ऐकले आहे का? हा शब्द तुम्हाला विचित्र वाटू शकतो. तथापि, लडाखमधील एका गावात प्रेग्नन्सी टुरिझमची कहाणी आजकाल खूपच वेगळी आणि वादग्रस्त आहे. ती सामान्य पर्यटनापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे आणि त्याचे सत्य अफवा आणि लोककथांचे मिश्रण असल्याचे दिसते. चला सत्य जाणून घेऊया.

प्रेग्नन्सी टुरिझम म्हणजे काय?

साधारणपणे, प्रेग्नन्सी टुरिझम म्हणजे गर्भवती महिला बाळंतपणासाठी दुसऱ्या देशात प्रवास करतात. यामागील मुख्य कारण म्हणजे त्या देशातील बाळासाठी नागरिकत्व मिळवणे जेणेकरून त्यांना चांगले शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक फायदे मिळू शकतील. हे बहुतेकदा अमेरिका किंवा कॅनडासारख्या देशांमध्ये दिसून येते.

ही लडाखच्या 'आर्यन व्हॅली' आणि पर्यटनाची कहाणी 

लडाखमधील कारगिलपासून सुमारे ७० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या दाह-हनु, बियामा आणि गारकोन सारखी काही गावे एकत्रितपणे आर्यन व्हॅली म्हणून ओळखली जातात. येथे राहणाऱ्या समुदायाला ब्रोकपा (ब्रोकपा/ड्रोकपा) म्हणतात.

परदेशी महिला का येतात?

ब्रोकपा समुदाय स्वतःला अलेक्झांडर द ग्रेटच्या सैन्यातील सैनिकांचे वंशज मानतो, जे इ.स.पू. चौथ्या शतकात भारतात आले आणि येथे स्थायिक झाले. त्यांचा असा विश्वास आहे की त्यांची जात ही जगातील शेवटची शुद्ध आर्य वंश आहे. कथांनुसार, युरोपातील, विशेषतः जर्मनीतील काही महिला ब्रोकपा पुरुषांशी संबंध ठेवण्यासाठी येथे येतात. या महिलांचा असा विश्वास आहे की ब्रोकपा पुरुषांशी मुले झाल्याने त्यांची मुले शुद्ध आर्य अनुवंशशास्त्राचा वारसा घेतील.

या दाव्यामागील सत्य काय आहे?

या गर्भधारणा पर्यटनाचा कोणताही वैज्ञानिक किंवा अधिकृत पुरावा नाही. स्थानिक रहिवासी आणि संशोधकांचा असा विश्वास आहे की यापैकी बहुतेक कथा अफवांवर आधारित आहेत. काही अहवालांमध्ये २००६ पूर्वीच्या वेगळ्या घटनांचा उल्लेख करण्यात आला होता, परंतु तेव्हापासून अशा कोणत्याही मोठ्या प्रकरणांची पुष्टी झालेली नाही.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

