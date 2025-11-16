काय आहे प्रेग्नेंसी टूरिझम? भारतातील 'या' गावात गरोदर होण्यासाठी येतात विदेश महिला

तुम्ही प्रेग्नन्सी टुरिझमबद्दल ऐकले आहे का? हा शब्द तुम्हाला विचित्र वाटू शकतो. तथापि, लडाखमधील एका गावात प्रेग्नन्सी टुरिझमची कहाणी आजकाल खूपच वेगळी आणि वादग्रस्त आहे. ती सामान्य पर्यटनापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे आणि त्याचे सत्य अफवा आणि लोककथांचे मिश्रण असल्याचे दिसते. चला सत्य जाणून घेऊया.
साधारणपणे, प्रेग्नन्सी टुरिझम म्हणजे गर्भवती महिला बाळंतपणासाठी दुसऱ्या देशात प्रवास करतात. यामागील मुख्य कारण म्हणजे त्या देशातील बाळासाठी नागरिकत्व मिळवणे जेणेकरून त्यांना चांगले शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक फायदे मिळू शकतील. हे बहुतेकदा अमेरिका किंवा कॅनडासारख्या देशांमध्ये दिसून येते.
लडाखमधील कारगिलपासून सुमारे ७० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या दाह-हनु, बियामा आणि गारकोन सारखी काही गावे एकत्रितपणे आर्यन व्हॅली म्हणून ओळखली जातात. येथे राहणाऱ्या समुदायाला ब्रोकपा (ब्रोकपा/ड्रोकपा) म्हणतात.
ब्रोकपा समुदाय स्वतःला अलेक्झांडर द ग्रेटच्या सैन्यातील सैनिकांचे वंशज मानतो, जे इ.स.पू. चौथ्या शतकात भारतात आले आणि येथे स्थायिक झाले. त्यांचा असा विश्वास आहे की त्यांची जात ही जगातील शेवटची शुद्ध आर्य वंश आहे. कथांनुसार, युरोपातील, विशेषतः जर्मनीतील काही महिला ब्रोकपा पुरुषांशी संबंध ठेवण्यासाठी येथे येतात. या महिलांचा असा विश्वास आहे की ब्रोकपा पुरुषांशी मुले झाल्याने त्यांची मुले शुद्ध आर्य अनुवंशशास्त्राचा वारसा घेतील.
या गर्भधारणा पर्यटनाचा कोणताही वैज्ञानिक किंवा अधिकृत पुरावा नाही. स्थानिक रहिवासी आणि संशोधकांचा असा विश्वास आहे की यापैकी बहुतेक कथा अफवांवर आधारित आहेत. काही अहवालांमध्ये २००६ पूर्वीच्या वेगळ्या घटनांचा उल्लेख करण्यात आला होता, परंतु तेव्हापासून अशा कोणत्याही मोठ्या प्रकरणांची पुष्टी झालेली नाही.