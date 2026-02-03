भयानक! सासऱ्यानेच 5 महिन्याच्या गरोदर सुनेला संपवलं; घरात कोणी नसताना तिच्या चेहऱ्यावर...

Pregnant Woman Killed By Father In Law: कर्नाटकातील रायचूर जिल्ह्यात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येथील सिरवार तालुक्यातील चिक्कहनगी गावात एका गरोदर महिलेची हत्या करण्यात आली आहे. हादरवणारी बाब म्हणजे ही हत्या कौटुंबिक वादातून झाली असून पाच महिन्यांच्या गरोदर महिलेला तिच्या सासऱ्यांनीच संपवलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना 28 जानेवारी रोजी घडली आहे. या घटनेची माहिती पंचक्रोशीमध्ये वाऱ्याच्या वेगाने पसरली असून हे गाव सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. मयत महिलेचं नाव रेखा नागराज असून ती 24 वर्षांची आहे. रेखा पहिल्यांदाच आई होणार होती. त्यापूर्वीच तिच्या सासऱ्यांनी तिची हत्या केली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी 50 वर्षांचा असून त्याचं नाव सिद्दप्पा असं आहे. घरात कोणी नसताना सिद्दप्पाने रेखावर चाकूने हल्ला केला. सासऱ्याने सुनेच्या मान आणि चेहऱ्यावर चाकूने वार केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. हल्ल्यानंतर सिद्दप्पा घटनास्थळावरून पळून गेला. गंभीर जखमा झालेली रेखा रक्ताच्या थारोळ्यात वेदनेने विव्हळत होती. काहीवेळ बसून राहिल्यानंतर ती स्वत: धडपडत मदतीसाठी ओरडाओरड करत घराच्या मुख्य दारातून बाहेर आली. शेजारी तिच्या मदतीला पोहचण्याआधीच ती खाली कोसळली. ती घराच्या व्हरांड्यात कोसळली आणि तिचा जागीच मृत्यू झाला, असे गावकऱ्यांनी सांगितले. जीव वाचावा म्हणून धडपडणाऱ्या जखमी रेखा रक्तबंबाळ अवस्थेत घरातून बाहेर येत असल्याचं दृश्य पाहणाऱ्यांना गावकऱ्यांना धक्काच बसला. हे दुश्य अजूनही लोकांच्या डोळ्यासमोर जात नाहीये.
तीन वर्षांपूर्वी रेखाचं आरोपी सिद्दपाचा मुलगा नागराजशी लग्न झाले होते. पोलिसांनी सांगितले की, सुरुवातीला रेखा आणि तिच्या सासरच्या मंडळींमधील संबंध सलोख्याचे होते. मात्र, लग्नाच्या सहा महिन्यांतच त्यांच्यात खटके उडू लागले. प्रामुख्याने शेती आणि घरातील कामांवरून सुनेचे सासरच्या मंडळींशी वाद होऊ लागले. सततच्या भांडणांमुळे, रेखा आणि नागराज यापूर्वी हिरेहनगी गावात विभक्त संसार थाटून राहिले. रेखा गर्भवती झाल्यावर, कुटुंबाने एकत्र राहावे असे सांगून तिच्या सासरच्या मंडळींनी त्या दोघांना चिक्कहनगी येथे मूळ गावी परत येण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे गरोदर रेखा पतीसहीत सासरच्या मूळ घरी परतली. मात्र पुन्हा आधीसारखेच वाद होऊ लागले आणि भांडणं रोजची झाली. 28 जानेवारी रोजी झालेला असाच एक वाद विकोपाला जाऊन त्याचे रूपांतर हिंसक भांडणात झाले. त्यातूनच सासऱ्याने सुनेवर हा प्राणघातक हल्ला केल्याचं सांगितलं जात आहे.
मुलीवर तिच्या सासऱ्यांनीच हल्ला केल्याची बातमी मिळाल्यानंतर रेखाचे पालक तातडीने तिच्या सासरी पोहोचले. रेखाच्या पालकांनीच आरोपी सिद्दप्पाविरुद्ध कवितळ पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी सिद्दप्पा, तसेच रेखाचा पती नागराज आणि सासू बसम्मा यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. सिद्दप्पाला ताब्यात घेण्यात आले असून, त्याची चौकशी सुरू आहे. पुढील तपासानंतर हत्येमागील नेमके कारण काय आहे हे स्पष्ट होईल, अशी अपेक्षा पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.