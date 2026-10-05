/संत प्रेमानंद महाराजांनी अखेर मौन सोडले! साधकाच्या मृत्यूनंतर 8 दिवसांनी एकाच शब्दात..., एकापाठोपाठ एक भक्त बेपत्ता?

संत प्रेमानंद महाराज यांच्या आश्रमातील दीक्षित साधक रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी यांच्या आठ दिवसांपूर्वी मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे श्रीहित राधा केलि कुंज आश्रम वादाच्या भोवऱ्यात अडकलं आहे. एवढंच नाहीतर या आश्रमाबद्दल अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर येत आहेत. रसिक दुलारी आणि अनुज चौधरी यांच्या रहस्यमयरीत्या गायब झाले. आता त्यानंतर नोएडा इथल्या विभा कुमारी नावाच्या एका तरुणीशी संबंधित एक नवीन प्रकरण समोर आलंय. अशातच श्रीहित राधा केली कुंज ट्रस्टच्या वतीने एक निवेदन जारी करण्यात आलंय.
श्रीहित राधा केली कुंज ट्रस्टच्या निवेदनात म्हटलंय की, 25 सप्टेंबर रोजी घडलेल्या दु:खद घटनेमुळे पूज्य महाराज श्री आणि त्यांचा संपूर्ण परिवार अत्यंत दु:खी आहेत. तर ट्रस्टने मृत साधकाच्या पीडित कुटुंबाप्रती पूर्ण संवेदना आणि सहानुभूती व्यक्त करण्यात आली आहे. या प्रकरणाच्या निष्पक्ष आणि तथ्यात्मक तपासासाठी ट्रस्टकडून पोलीस प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करण्यात येणार आहे. तसंच पोलिसांचा तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही अपुष्ट माहितीवर अफवेवर किंवा केवळ अंदाजावर विश्वास ठेवू नये, असं आवाहन करण्यात आलंय. शिवाय अशा माहितीच्या आधारे महाराज प्रेमानंद आणि आश्रमाची प्रतिमा मलीन करणारा कोणताही अपप्रचार करू नये. तसंच काही कंटेंट क्रिएटर्स आणि वृत्तनिवेदकांवर संत प्रेमानंद महाराज यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, असं पत्राद्वारे सांगण्यात आलं
केवळ काही पैशांसाठी आणि टीआरपी मिळवण्यासाठी महाराजांविरोधात चुकीचा प्रचार करणाऱ्यांना या पत्रातून कडक इशारा दिला आहे. तसंच उपलब्ध तथ्यांचा विपर्यास करून ते लोकांसमोर मांडणे निंदनीय असल्याचेही पत्रात म्हटलंय.
दरम्यान ३५ वर्षीय विभा कुमारी बेपत्ता झाली आहे, असा आरोप तिचे वडील उमेश सिंग यांनी केलाय. मुलीचा फोटो हातात घेऊन ते वृंदावनमधील रस्त्यांवर आणि आश्रमाबाहेर फिरत दिसून येत आहेत. सिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांची मुलगी प्रेमानंद महाराजांची कट्टर भक्त होती. १५ ऑगस्ट रोजी, विभा कोणालाही न कळवता, आपण वृंदावनमधील प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमात जात असल्याचे सांगून घरातून निघून गेली. तेव्हापासून ती परत आलेली नाही.