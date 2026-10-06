/प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमावरून नवा वाद! विराट कोहलीला आश्रमात बोलण्यासाठी 5 कोटी रुपये? या संताच्या पत्रामुळे खळबळ

वृंदावन इथल्या संत प्रेमानंद महाराज यांचं आश्रम गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. अशातच श्री कृष्ण जन्मभूमी संघर्ष ट्रस्टचे अध्यक्ष फलाहरी महाराज यांच्या पत्रामुळे प्रेमानंद महाराजांचे आश्रम पुन्हा एका नवीन वादात अकडलं आहे. धक्कादायक म्हणजे फलाहरी महाराज यांनी पत्रातून विराट कोहली यांच्या नावाचा उल्लेख करत सर्वात मोठा दावा केला आहे.
फलाहरी महाराज यांनी पत्रातून दावा केला आहे की, प्रेमानंद महाराजांची कीर्ती वाढवण्याच्या प्रयत्नात विराट कोहलीला ५ कोटी रुपयांना आमंत्रित करण्यात आले होते. पण हा दावा फलाहरी महाराजांनी केला असून त्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी झालेली नाही. त्या पत्रात पुढे असा दावा करण्यात आला आहे की, विराट कोहलीला ५ कोटी देऊन आश्रमात आणणारी कंपनी राजस्थानची असून या कंपनीशी संबंधित काही लोक नंतर साधूंच्या वेशात आश्रमात आले. हे लोक आता मालमत्तेशी संबंधित व्यवहारांमध्ये गुंतले आहेत. हे दावे करत फलाहरी महाराजांनी आश्रमाच्या कामकाजाची आणि इथे उपस्थित असलेल्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी या पत्राद्वारे केली आहे.
BIG CLAIM Dinesh Falhari, president of Shri Krishna Janmabhoomi Sangharsh Nyas, claims ₹5 crore was offered to bring Virat Kohli to Premanand Maharaj’s ashram as part of an effort to promote the saint. The allegation has not been independently verified. https://t.co/ovVu01vHoC— Megh Updates (@MeghUpdates) October 5, 2026
या पत्रात फलाहरी महाराजांनी संत प्रेमानंद महाराजांना सनातन आणि हिंदू धर्मासाठी एक महत्त्वाचे संत म्हणून संबोधलंय. ते पुढे म्हणाले आहे की, महाराजांशी संबंधित काही घटक त्यांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवत असावेत. त्यांनी प्रेमानंद महाराजांना अशा व्यक्तींपासून दूर राहण्याचे आवाहन या पत्राद्वारे केलं आहे. फलाहरी महाराजांनी संतांबद्दल आदर आणि त्यांच्या सुरक्षेबद्दल चिंताही व्यक्त केली असून त्यांनी सरकारला त्यांची सुरक्षा वाढवण्याची विनंती केलीय.
या पत्रात वृंदावन आणि न्यू बेलवन आश्रमांच्या सभोवतालच्या जमिनीबाबतही त्यांनी अनेक गंभीर आरोप केलंय. फलाहरी महाराजांनी दावा केला आहे की, यमुना नदीच्या पूरक्षेत्रात जमिनीची खरेदी-विक्री सुरू आहे. त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचा आरोप करत चौकशीची करावी अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे . या पत्रात असेही म्हटलंय की, परिसरातील जमिनीच्या व्यवहारात सहभागी असलेल्या लोकांच्या हालचालींची चौकशी होणे गरजे आहे.
आपल्या पत्रात फलाहरी महाराजांनी जमीन चोरी, किडनी चोरी आणि मुलांचे बेपत्ता होणे यासह गंभीर आरोपांचाही उल्लेख केलाय. त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) मार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. तर सत्य उघडकीस आणण्यासाठी सखोल चौकशी आवश्यक असल्याचे म्हटलंय. पण या गंभीर आरोपांबाबत कोणतीही पोलीस चौकशी, एफआयआर किंवा अधिकृत कारवाई करण्यात आली नाहीय. त्यामुळे सध्या या पत्रामुळे खळबळ माजली असली तरी आरोप आणि दावे आहेत.