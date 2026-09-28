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प्रेमानंद महाराजांच्या शिष्याने संपवलं आयुष्य, नेमकं असं काय घडलं की दीपकला स्वतःचं गुप्तांग कापावं लागलं?

प्रेमानंद महाराज यांच्या शिष्याने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. मात्र या प्रकरणात अनेक धक्कादायक खुलासे करण्यात येत आहेत.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 28, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 09:02 AM IST
प्रेमानंद महाराजांच्या शिष्याने संपवलं आयुष्य, नेमकं असं काय घडलं की दीपकला स्वतःचं गुप्तांग कापावं लागलं?
Image Credit: premanand maharaj

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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