/विवाहापूर्वीचे लैंगिक संबंध हे वाईट चारित्र्याचे लक्षण नाही; सर्वोच्च न्यायालय असं का म्हणालं?

तेलंगणा पोलीस कॉन्स्टेबल भरतीसाठी गजुला तिरुपती यांची निवड नाकारणारा निर्णय रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, जर दोन अविवाहित प्रौढ व्यक्तींनी स्वतःच्या इच्छेने शारीरिक संबंध ठेवले, तर केवळ या आधारावर त्यांच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करु शकत नाही. न्यायालयाने पुढे म्हटलं की, प्रत्येक प्रेमसंबंध हे लग्नापर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यामुळे, केवळ विवाह झाला नाही म्हणून एका व्यक्तीने दुसऱ्याची फसवणूक केली असं आपण गृहीत धरू शकत नाही. सध्या, विवाहपूर्व संबंधांना प्रतिबंधित करणारा कोणताही कायदा नाहीय.
सर्वोच्च न्यायालयात आलेलं प्रकरण असं होती की, तेलंगणा राज्यस्तरीय पोलीस भरती मंडळाने 2013 मध्ये गजुला तिरुपती यांच्यावर लग्नाच्या खोट्या बहाण्याने बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला होता. या कारणावरून त्यांची निवड नाकारण्यात आली होती. पण दोन्ही पक्षांमध्ये समझोता झाला आणि 2015 मध्ये लोक अदालतीत या प्रकरणाचा निपटारा झाला. महत्त्वाचे म्हणजे, गजुला तिरुपती यांनी ही माहिती भरती अर्जातून स्वतःहून दिली होती. ही त्यांची सर्वात चांगली बाजू होती.
या प्रकरणात गजुलाने तिची निवड रद्द करण्यासाठी मंडळाच्या निर्णयाविरुद्ध तेलंगणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने महिलेच्या बाजूने निकाल दिला. तिच्या नियुक्तीचा आदेश दिला, पण एका द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय फिरवला. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर म्हटलं की, पक्षांमधील करारामुळे गजुलाला आपोआप निर्दोष ठरवले जात नाही. एखादा उमेदवार पदासाठी योग्य आहे की नाही, हे केवळ पोलीस भरती मंडळच ठरवू शकतो.
त्यानंतर गजुला तिरुपती यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायलयात आव्हान दिलं. यावेळी न्यायालय म्हणाले की, आजकाल विवाहपूर्व संबंध ही एक सामान्य बाब आहे. काळ बदलत असल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी अशा संबंधांबाबत अधिक संवेदनशील पाहिला पाहिजे. तिरुपती आणि ती महिला अनेक वर्षांपासून शेजारी होते आणि एकमेकांना चांगले ओळखत होते. जर एखादे नाते अनेक वर्षे टिकले असेल, तर ते परस्पर संमतीने होतं असं मानलं जाईल.
सर्वोच्च न्यायालय पुढे म्हणाले की, या प्रकरणातील मुख्य प्रश्न हा होता की, त्या महिलेची लग्नाच्या खोट्या आश्वासनांनी फसवणूक झाली होती का. हे केवळ ती महिला स्वतःच सांगू शकते, याबद्दल कोणतीही तिसरी व्यक्ती काही सांगू शकत नाही. पण, त्या महिलेने या प्रकरणाचा अधिक पाठपुरावा काय, साक्ष दिली नाही. उलट तडजोडीस सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे, भरती मंडळाने तिरुपतीचे चारित्र्य वाईट आहे या गृहितकावर आधारित स्वतःचा निष्कर्ष काढाची गरज नाही. न्यायालय असंही म्हणाले की, जर हे सिद्ध झाले असते की तिरुपतीने त्या महिलेवर तडजोडीसाठी दबाव टाकला होता किंवा तिला धमकावले होते, तर पोलीस भरती मंडळाने त्याच्या चारित्र्यावर आणि नोकरीसाठीच्या योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे योग्य होतं. पण असं काही नाही, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने गजुला तिरुपतीने निकाल दिला.