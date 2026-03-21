युद्धामुळे भारतीय उद्योगांना फटका, प्रीमियम पेट्रोल डिझेल महागलं

Petrol Disel Rates : पश्चिम आशियात इराण इस्राईल (Iran Israel War) यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धाचा फटका आता जागतिक तेलाच्या किंमतींवर सुद्धा बसला आहे. परिणामी प्रीमियम किंवा उच्च दर्जाच्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या (Petrol Disel Rates) किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. उद्योग, टेलिकॉम टॉवर्स, व्यावसायिक वापरासाठी लागणाऱ्या प्रीमियम पेट्रोल डिझेल महागला असून याचा फटका हा भारतीय उद्योगांना बसलाय. प्रीमियम किंवा उच्च दर्जाच्या पेट्रोलच्या किंमतीत शुक्रवारी प्रति लिटर 2 रुपये तर औद्योगिक वापरासाठीच्या बल्क डिझेलच्या दरात सुमारे 22 रुपये प्रति लिटर वाढ करण्यात आली आहे.
सामान्य नागरिकांसाठी विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत कोणतीही वाढ झालेली नाही. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, सामान्य पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत कोणतीही वाढ झालेली नाही. आमचे प्राधान्य ग्राहकांना ऊर्जा उपलब्ध करून देणे आहे. त्यामुळे सामान्यांना प्रीमियम पेट्रोल-डिझेल किंमतीत वाढ झाल्याने थेट फटका बसलेला नाही.
सामान्य पेट्रोलमध्ये 91-92 ऑक्टेन रेटिंग असते जे दैनंदिन ड्रायव्हिंगसाठी पुरेसे कार्यक्षमतेचे असते. प्रीमियम पेट्रोलमध्ये 95-98 ऑक्टेन रेटिंग असते, ज्यामुळे ते उच्च-कार्यक्षमता किंवा उच्च कंप्रेशन इंजिनसाठी अधिक योग्य ठरते.
प्रीमियम डिझेलच्या किंमती :
उद्योग, टेलिकॉम टॉवर्स, व्यावसायिक वापरासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्रीमियम डिझेलच्या किंमती 22 रुपयांची वाढ झालेली आहे. सध्या प्रीमियम डिझेलची किंमत ही 109 ते 115 रुपये प्रति लिटर अशी आहे. दिल्लीत प्रीमियम डिझेलची किंमत 109.59 रुपये प्रति लिटर आहे. तर मुंबईत प्रीमियम डिझेलची किंमत 113+ रुपये इतकी आहे.
प्रीमियम पेट्रोलच्या किंमती :
उद्योग, टेलिकॉम टॉवर्स, व्यावसायिक वापरासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्रीमियम पेट्रोलच्या किंमती 2 ते 2.35 रुपयांची वाढ झालेली आहे. सध्या प्रीमियम पेट्रोलची किंमत ही 101 ते 115 रुपये प्रति लिटर अशी आहे.