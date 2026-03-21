  • युद्धामुळे भारतीय उद्योगांना फटका, प्रीमियम पेट्रोल डिझेल महागलं

इराण इस्राईल युद्धाचा फटका हा आता इंधनाला सुद्धा बसला असून परिणामी प्रीमियम किंवा उच्च दर्जाच्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. उद्योग, टेलिकॉम टॉवर्स, व्यावसायिक वापरासाठी लागणाऱ्या प्रीमियम पेट्रोल डिझेल महागला असून याचा फटका हा भारतीय उद्योगांना बसलाय.  

पूजा पवार | Updated: Mar 21, 2026, 07:45 AM IST
Petrol Disel Rates : पश्चिम आशियात इराण इस्राईल (Iran Israel War) यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धाचा फटका आता जागतिक तेलाच्या किंमतींवर सुद्धा बसला आहे. परिणामी प्रीमियम किंवा उच्च दर्जाच्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या (Petrol Disel Rates) किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.  उद्योग, टेलिकॉम टॉवर्स, व्यावसायिक वापरासाठी लागणाऱ्या प्रीमियम पेट्रोल डिझेल महागला असून याचा फटका हा भारतीय उद्योगांना बसलाय. प्रीमियम किंवा उच्च दर्जाच्या पेट्रोलच्या किंमतीत शुक्रवारी प्रति लिटर 2 रुपये तर औद्योगिक वापरासाठीच्या बल्क डिझेलच्या दरात सुमारे 22 रुपये प्रति लिटर वाढ करण्यात आली आहे. 

सामन्यांच्या पेट्रोल-डिझेल किंमतीत बदल नाही : 

सामान्य नागरिकांसाठी विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत कोणतीही वाढ झालेली नाही. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, सामान्य पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत कोणतीही वाढ झालेली नाही. आमचे प्राधान्य ग्राहकांना ऊर्जा उपलब्ध करून देणे आहे. त्यामुळे सामान्यांना प्रीमियम पेट्रोल-डिझेल किंमतीत वाढ झाल्याने थेट फटका बसलेला नाही. 

सामान्य पेट्रोल आणि प्रीमियम पेट्रोलमध्ये काय फरक?

सामान्य पेट्रोलमध्ये 91-92 ऑक्टेन रेटिंग असते जे दैनंदिन ड्रायव्हिंगसाठी पुरेसे कार्यक्षमतेचे असते. प्रीमियम पेट्रोलमध्ये 95-98 ऑक्टेन रेटिंग असते, ज्यामुळे ते उच्च-कार्यक्षमता किंवा उच्च कंप्रेशन इंजिनसाठी अधिक योग्य ठरते.

प्रीमियम पेट्रोल डिझेलच्या सध्याच्या किंमती : 

प्रीमियम डिझेलच्या किंमती : 

उद्योग, टेलिकॉम टॉवर्स, व्यावसायिक वापरासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्रीमियम डिझेलच्या किंमती 22 रुपयांची वाढ झालेली आहे. सध्या प्रीमियम डिझेलची  किंमत ही 109 ते 115 रुपये प्रति लिटर अशी आहे. दिल्लीत प्रीमियम डिझेलची किंमत 109.59 रुपये प्रति लिटर आहे. तर मुंबईत प्रीमियम डिझेलची किंमत 113+ रुपये इतकी आहे. 

प्रीमियम पेट्रोलच्या किंमती : 

उद्योग, टेलिकॉम टॉवर्स, व्यावसायिक वापरासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्रीमियम पेट्रोलच्या किंमती 2 ते 2.35 रुपयांची वाढ झालेली आहे. सध्या प्रीमियम पेट्रोलची  किंमत ही 101 ते 115 रुपये प्रति लिटर अशी आहे. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

