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ऐन सणासुदीत बड्या कंपन्यांमुळे सर्वसामान्यांना घाम फुटणार; असं काय घडणार आहे?

ऐन सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांवर महागाईची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. अनेक बड्या कंपन्या उत्पादनांच्या किंमती वाढवण्याच्या तयारीत आहेत. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 11, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:11 AM IST
ऐन सणासुदीत बड्या कंपन्यांमुळे सर्वसामान्यांना घाम फुटणार; असं काय घडणार आहे?
Image Credit: Price Hike Alert oil soap to biscuits and bread FMCG companies plan to hike price

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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