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1 ग्रॅम सोन्याचा दर 30,000 रुपये होणार? सोन्याच्या दरात घसरण होत असताना तज्ञांचा मोठा दावा, 2030 पर्यंतचा अंदाज

सोन्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत आहे. अशातच सोन्याच्या दराबाबत तज्ञांनी मोठा दावा केला आहे. 1 ग्रॅम सोन्याचा दर 30,000 रुपयांपर्यंत येवू शकतो असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 24, 2026, 10:27 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:27 PM IST
1 ग्रॅम सोन्याचा दर 30,000 रुपये होणार? सोन्याच्या दरात घसरण होत असताना तज्ञांचा मोठा दावा, 2030 पर्यंतचा अंदाज

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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