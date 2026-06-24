/1 ग्रॅम सोन्याचा दर 30,000 रुपये होणार? सोन्याच्या दरात घसरण होत असताना तज्ञांचा मोठा दावा, 2030 पर्यंतचा अंदाज

gold price crash : इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धामुळे जगाच्या अर्थव्यस्थेत मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. भारतावरही याचा परिणाम दिसून येत आहे. जगभरात इंधनाच्या किंमती वाढल्या आहेत. तर, दुसरीकडे सोनं चांदीच्या दरात सातत्याने मोठी घसरण होत आहे. सोन्याच्या दरात घसरण होत असताना तज्ञांनी मोठा दावा केला आहे. 1 ग्रॅम सोन्याचा दर 30,000 रुपयांपर्यंत खाली येवू शकतो असा दावा करण्यात आला आहे. 2030 पर्यंतचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
सोन्याकडे नेहमीच गुंतवणुकीचा सुरक्षित पर्याय म्हणून पाहिले जाते. मात्र, मागील काही वर्षात सोन्याचा दर लाखाच्यावर गेला आहे. सोन्याचे दराने अनेक विक्रम रचले तरी गुतंवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात सोनं खरेदी केली. सध्याची जागतिक आर्थिक परिस्थिती, वाढती महागाई आणि मध्यवर्ती बँकेच्या खरेदीमुळे, येत्या काही वर्षांत सोन्याच्या किंमतीत घट होऊ शकते. डॉइच बँकेने सोन्याच्या किमतींवरील एका अहवालात महत्त्वपूर्ण दावा केला आहे की, येत्या काळात सोन्याच्या किमतींवर मोठा दबाव येऊ शकतो.
डॉयचे बँकेने सोन्याच्या दराबाबतचा अंदाज अविश्वसनीय आहे. सोन्याच्या दरात 20 टक्क्यांपर्यंत घसरण होऊ शकते. यूएस फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर तीन ते चार वेळा वाढवले, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा भाव 3,800 डॉलर प्रति औंसपर्यंत घसरू शकतो असा अंदाज डॉयचे बँकेने आपल्या अहवालात वर्तवला आहे. जागतीक बाजारात सोन्याच्या दरात घसरण झाल्यास भारतीय सरफाबाजारात देखील सोन्याचे दर घसरु शकतात.
जर डॉयचे बँकेचा सोन्याचा अंदाज 3,800 प्रति औंस खरा ठरला, तर सध्याच्या डॉलर दरानुसार भारतात 10 ग्रॅम सोन्याची आधारभूत किंमत अंदाजे 115,760 असेल. तथापि, ही आधारभूत किंमत असून, यामध्ये आयात शुल्क, जीएसटी आणि उत्पादन खर्चाचा समावेश नाही.जर फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही आणि ते सध्याच्या पातळीवर कायम ठेवले, तर या वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत सोन्याचा भाव प्रति औंस सुमारे $4,800 वर स्थिर राहू शकतो. 2030 पर्यंत सोन्याचे भाव 30,000 रुपये प्रति ग्रॅमपर्यंत पोहोचू शकतात. मात्र, हा केवळ एक अंदाज आहे. प्रत्यक्षात सोन्याचे दर त्यावेळच्या आर्थिक परिस्थिती, व्याजदर आणि जागतिक बाजारपेठेच्या स्थितीवर अवलंबून असतात.