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एक तोळा सोन्याचा दर 98,000 रुपयांपर्यंत येणार? सोन्याच्या दराबाबतचा 2026 मधील सर्वात मोठा अंदाज

एक तोळा सोन्याचा दर 1 लाखाच्या खाली येणार आहे. सोन्याच्या दराबाबत बँक ऑफ अमेरिकाने 2026 मधील सर्वात मोठा अंदाज वर्तवला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 21, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Oct 21, 2026, 09:32 PM IST
एक तोळा सोन्याचा दर 98,000 रुपयांपर्यंत येणार? सोन्याच्या दराबाबतचा 2026 मधील सर्वात मोठा अंदाज

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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