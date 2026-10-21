/एक तोळा सोन्याचा दर 98,000 रुपयांपर्यंत येणार? सोन्याच्या दराबाबतचा 2026 मधील सर्वात मोठा अंदाज

Gold Rate : जानेवारी 2026 मध्ये 1.84 लाखांचा उच्चांकी दर गाठणाऱ्या सोन्याच्या दराचत प्रचंड घसरण झाली आहे. सोन्याचे दर सातत्याने घसरत आहेत. जवळपास मागील महिनाभरापासून सोन्याचा दर 1.48 लाख ते 1.50 लाखाच्या आसापास स्थिरावला आहे. यामुळे गुतंवणूकदार चिंतेत आहेत. दुसरीकडे सोनं स्वस्त झाल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अशातच आता सोन्याच्या दराबाबतचा 2026 मधील सर्वात मोठा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. एक तोळा सोन्याचा दर 1 लाखाच्या खालीयेऊ शकतो असा अंदाज अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या बँकेने वर्रतवला आहे.
जागतिक बाजारात सोन्याचे दर प्रति औंस 4,150 डॉलर भारतीय चलनात प्रति 10 ग्रॅम 1.26 लाखच्या खाली घसरली आहेत सोन्याच्या किमतींवर दबाव कायम राहू शकतो, असा दावा केला जात आहे. बँक ऑफ अमेरिकाने (BofA) सोन्याच्या दराबाबत खळबळजनक अंदाज वर्तवला आहे. सोन्याचा दर प्रति औंस सुमारे 3,700 डॉलरपर्यंत खाली येऊ शकतो. भारतीय चलनात, हा दर प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 1.12 लाख रुपये इतका होतो.
गेल्या काही वर्षांतील तीव्र वाढीनंतर सोन्याच्या किमतींना सावरण्यासाठी अधिक वेळ लागू शकतो. सोन्ययाच्या दरात लक्षणीय घट होऊ शकते. जर सोन्याने या वर्षातील नीचांकी पातळी टिकवून ठेवली, तर पुन्हा तेजीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. बँक ऑफ अमेरिकाच्या अहवालानुसार, जानेवारी 2026 मध्ये प्रति औंस सुमारे 5,595 डॉलर्सचा विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर सोन्याच्या किंमतीत घसरण सुरू झाली. बँकेच्या मते, दीर्घकाळ चाललेल्या तेजीनंतर सुरू असलेल्या सुधारणेचा हा एक भाग आहे.
16 जुलै, 2026 रोजी बँकेने एक अहवाल प्रसिद्ध केला. यात सोन्याचे दर घसरण्यामागची काही प्रमुख कारणे नमूद करण्यात आली आहेत. सोन्याच्या दराने विक्रमी उच्चांक गाठला होता. यामुळे मागील तेजीच्या प्रभावातून सावरण्यासाठी सोन्याला अधिक वेळ लागू शकतो. किंमतीत घसरण होण्याची गरज भासू शकते. सोन्याच्या दरात सध्या सुरु असलेली घसरण आता अंदाजे 38 आठवडे टिकली आहे. मागील तेजीच्या कालावधीच्या तुलनेत हा कालावधी अजूनही कमी आहे. त्यामुळे, सोन्याचा घसरणीचा कल पुढेही चालू राहू शकतो अशी शक्यता बँक ऑफ अमेरिकाने वर्तवली आहे.
बँकेच्या मूळ अंदाजानुसार, जानेवारीतील उच्चांकानंतर तयार झालेल्या 4,697 डॉलरच्या या महत्त्वाच्या चार्ट पातळीला ओलांडेपर्यंत सोन्याच्या किमतीत घसरण होण्याची शक्यता आहे. बँकेने 4,472 डॉलरच्या आसपासची 50 -आठवड्यांची मूव्हिंग ॲव्हरेजदेखील महत्त्वाची असल्याचे ओळखले आहे. बँकेच्या धोरणानुसार, 4,000 डॉलर पेक्षा कमी किंमतीत हळूहळू सोने खरेदी करता येते. सुमारे 3,700 डॉलरच्या आसपास खरेदी वाढवण्याचा आणि उर्वरित गुंतवणूक 3,500 ते 3,250 डॉलरच्या दरम्यान ठेवण्याचा विचार करा. बँकेच्या मते, सोन्यासाठी सर्वात महत्त्वाची पातळी 3,250 डॉलर असेल, जी भारतीय चलनात प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 98 हजार रुपये असेल.
बँक ऑफ अमेरिकाच्या अहवालानुसार, डॉलर निर्देशांक (DXY) 104.59 ते 105 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. डॉलर निर्देशांकाने आधीच 102.86 चा टप्पा ओलांडून 18 महिन्यांचा उच्चांक गाठला आहे. डॉलर मजबूत झाल्यामुळे, इतर चलनांमध्ये सोने खरेदी करणाऱ्यांसाठी ते सामान्यतः महाग होते आणि त्यामुळे किमतींवर दबाव येऊ शकतो.
याव्यतिरिक्त, बँकेने युरोच्या तुलनेत डॉलर मजबूत होण्याचा अंदाजही वर्तवला आहे. EUR/USD साठी पुढील घसरणीची पातळी 1.0880 वर सूचीबद्ध आहे.
सध्या सोन्याच्या दरात अस्थिरता आहे. जर सोन्याचा दर या वर्षातील 3,943 डॉलरच्या नीचांकी पातळीच्या खाली गेला नाही. 0 आणि त्यानंतर घसरत्या ट्रेंडलाइन व 50 -आठवड्यांच्या मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या वर गेला, तर डबल बॉटम तयार होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, ही घसरण संपू शकते आणि 2027 मध्ये सोने नवीन विक्रमी उच्चांक गाठू शकते.