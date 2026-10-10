/एक तोळा सोन्याचा दर 1 लाखापर्यंत येणार? सोनं स्वस्त होण्यामागची 4 मोठी कारणे

Gold Rate : विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर आता सोन्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत आहे. सोन्याच्या दरात आता मोठी घसरण झाली आहे आहे. जानेवारी 2026 मध्ये सोन्याचा दर 1.83 लाखांपर्यंत गेला होता. सोन्याचा दर आता 1.43 लाखांपर्यंत स्थिरावला आहे. अशातच आता सोन्याचा दर 1 लाखांपर्यंत खोली येवू शकतो असे भाकित वर्तले जात आहे. सोनं स्वस्त होण्यामागची 4 मोठी कारणे जाणूून घेऊया.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, सोन्याच्या किंमतीत उच्चांकावरून 27 टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. भारतीय बाजारात सोन्याचे दर जानेवारीतील उच्चांकावरून जवळपास 23 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. देशांतर्गत सोन्याच्या किमती ऑगस्ट महिन्यातील एमसीएक्सच्या उच्चांकावरून 10 टक्क्यांहून अधिक घसरल्या आहेत. किंमती आणखी घसणार का याकडे सर्वाचेंच लक्ष लागले आहे.
एमसीएक्सवरील सोन्याच्या वायद्यांनी ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात प्रति 10 ग्रॅम 1,64,773 चा उच्चांक गाठला होता. त्यानंतर किमतींमध्ये मोठी घसरण झाली. मागील आठवड्यात त्या प्रति 10 ग्रॅम 1,45,991 च्या नीचांकी पातळीवर पोहोचल्या. ही ऑगस्ट महिन्यातील विक्रमी उच्चांकाच्या तुलनेत सुमारे 11 टक्केची घसरण आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोन्याच्या किमतींमध्ये लक्षणीय घसरण झाली आहे. स्पॉट सोन्याच्या किमती ऑगस्ट महिन्यातील प्रति औंस सुमारे 4,698 च्या उच्चांकावरून गेल्या आठवड्यात प्रति औंस सुमारे 4,130 डॉलर पर्यंत घसरल्या आहेत.
जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दबाव आणणाऱ्य़ा मोठ्या आर्थिक घडामोडींचा परिणाम सोन्याच्या दरावर होत आहे. विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर गुंतवणूकदारांनी केलेल्या नफावसुलीमुळे किमतींवर दबाव आला. त्यानंतर, अमेरिकेतील महागाई आणि व्याजदरांविषयीच्या वाढत्या चिंतेनेही सोन्याच्या वाढीला कमजोर केले. अमेरिकेच्या वास्तविक बॉण्ड उत्पन्नातील तीव्र वाढीमुळे व्याजरहित सोने गुंतवणूकदारांसाठी कमी आकर्षक बनले आहे. डॉलरच्या मजबुतीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्यावर दबाव वाढला आहे. याशिवाय, वाढत्या महागाईची भीती आणि अमेरिकेच्या व्याजदर धोरणातील कडकपणा यांचाही सोन्याच्या किमतींवर परिणाम झाला आहे.
सोन्याच्या दर आणखी घसरण शक्यता वर्तवली जात आहे. तथापि, प्रति 10 ग्रॅम 1.25 लाख ही पातळी अद्याप आधारभूत नाही. तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय स्पॉट गोल्डचा भाव प्रति औंस 4,025 ते 3,950 डॉलर पर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. जर याचा परिणाम एमसीएक्स गोल्ड फ्युचर्सवर झाला, तर दर प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 1,46,200 ते 1,44,500 पर्यंत स्थिरावण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या 10-वर्षीय बाँड यील्ड्समध्ये आणखी वाढ झाली आणि ऑक्टोबर महिन्यातील अमेरिकेची ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाईची आकडेवारी अपेक्षेपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त असेल, तरच 1.25 लाख ही पातळी गाठली जाऊ शकते. सध्या, अशी परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता कमी असल्याचा तज्ञांचा अंदाज आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय सोन्यासाठी प्रति औंस 3,930 - 4,000 डॉलर्सचा आधार स्तर (सपोर्ट झोन) अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जर हा आधार स्तर तुटला, तर पुढील आधार स्तर प्रति औंस 3,600 -3,750 डॉलर्स असू शकतो. त्यांच्या मते, हा आधार स्तर गाठण्याची 25 शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, भारतीय बाजारात सोन्याचे भाव प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 1,34,000 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतात. तथापि, हा एक आधारभूत अंदाज नसून, आंतरराष्ट्रीय सोन्याचे भाव सध्याच्या आधार स्तराच्या आणखी खाली घसरल्यास काय परिस्थिती उद्भवेल याचे मूल्यांकन आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सध्या सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १ लाख रुपयांपर्यंत घसरण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. तज्ज्ञांच्या मते, देशांतर्गत सोन्याच्या किमती या पातळीवर पोहोचण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय किमती प्रति औंस सुमारे 2,800 डॉलरपर्यंत घसरणे आवश्यक आहे. त्यांच्या मते, डॉलरमुक्ती, भू-राजकीय तणाव, मध्यवर्ती बँकेची खरेदी आणि महागाईबद्दलची दीर्घकालीन चिंता यांसारख्या अनेक संरचनात्मक घटकांमुळे सोन्याला अजूनही आधार मिळत आहे. याचा अर्थ असा की, 1 लाख रुपयांची पातळी गाठण्यासाठी सध्याच्या परिस्थितीत लक्षणीय बदल होणे आवश्यक आहे.