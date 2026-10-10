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एक तोळा सोन्याचा दर 1 लाखापर्यंत येणार? सोनं स्वस्त होण्यामागची 4 मोठी कारणे

सोन्याच्या दरात सातत्याने घसरण आहे. अशातच आता सोन्याचा दर लाखापर्यंत येऊ शकतो अशी चर्चा रंगली आहे. जाणून घेऊया सोनं स्वस्त होण्यामागची प्रमुख कारणे . 

Published: Oct 10, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 07:01 PM IST
एक तोळा सोन्याचा दर 1 लाखापर्यंत येणार? सोनं स्वस्त होण्यामागची 4 मोठी कारणे

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