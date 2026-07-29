/1 ऑगस्टपासून महागाईचा नवा झटका! टीव्ही ते फ्रीजपर्यंत काय महागणार?ऐकून बसेल धक्का!

ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीलाच सर्वसामान्यांना महागाईचा आणखी एक फटका बसण्याची शक्यता आहे. कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती, उत्पादन खर्चात झालेली वाढ, आयात खर्च आणि जागतिक पुरवठा साखळीवरील दबाव यामुळे अनेक कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनांच्या किमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे 1 ऑगस्टपासून टीव्ही, फ्रिज, एअर कंडिशनर, वॉशिंग मशीन, कार तसेच दैनंदिन वापरातील अनेक एफएमसीजी (FMCG) वस्ती महाग होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या मासिक बजेटवर होणार आहे.
विविध ग्राहक वस्तू उत्पादक कंपन्यांनी उत्पादन खर्च वाढल्याचे कारण देत दरवाढीची घोषणा केली आहे. यामध्ये घरगुती उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन क्षेत्र आणि दैनंदिन वापरातील वस्तूंचा समावेश आहे. काही उत्पादनांवर 2 ते 8 टक्क्यांपर्यंत दरवाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे ऑगस्टपासून नवीन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागू शकतात.
एलईडी टीव्ही, रेफ्रिजरेटर, एअर कंडिशनर, वॉशिंग मशीन आणि इतर होम अप्लायन्सेसच्या किमती वाढण्यामागे स्टील, तांबे, अॅल्युमिनियम, प्लास्टिक आणि इलेक्ट्रॉनिक घटकांच्या वाढलेल्या किमती हे प्रमुख कारण असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. उत्पादन आणि वाहतूक खर्च वाढल्याने कंपन्या त्याचा काही भार ग्राहकांवर टाकत आहेत.
वाहन उद्योगावरही वाढत्या उत्पादन खर्चाचा परिणाम झाला आहे. कच्चा माल, लॉजिस्टिक्स, सुटे भाग आणि उत्पादन प्रक्रियेतील खर्च वाढल्यामुळे काही वाहन उत्पादकांनी 1 ऑगस्टपासून कारच्या किमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन वाहन खरेदीचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांनी संबंधित कंपनीच्या अद्ययावत किंमत यादीची माहिती घेणे आवश्यक आहे.
साबण, शॅम्पू, बिस्किटे, पॅकबंद खाद्यपदार्थ, पेये, टूथपेस्ट आणि इतर दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमतीतही वाढ होऊ शकते. कच्चा माल, पॅकेजिंग साहित्य आणि वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे अनेक कंपन्या दरवाढीचा विचार करत आहेत. काही कंपन्या थेट किंमत वाढवण्याऐवजी उत्पादनाचे वजन कमी करण्याचाही पर्याय स्वीकारू शकतात.
तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक बाजारातील कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती, आयात खर्च, ऊर्जा खर्च, वाहतूक खर्च आणि पुरवठा साखळीतील अडचणी यामुळे उत्पादन खर्च वाढला आहे. याशिवाय काही क्षेत्रांमध्ये रुपयाच्या विनिमय दरातील चढ-उताराचाही परिणाम कंपन्यांच्या खर्चावर होत आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्यांना दरवाढ करणे अपरिहार्य झाले आहे.
जर तुम्ही टीव्ही, फ्रिज, एसी, कार किंवा इतर महागड्या वस्तू खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर संबंधित ब्रँडच्या नवीन किंमत यादीची माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे. तसेच विविध ऑफर्स, सणासुदीच्या सवलती आणि एक्सचेंज योजनांची तुलना करूनच खरेदीचा निर्णय घ्यावा. दैनंदिन वापराच्या वस्तू खरेदी करतानाही किंमत आणि पॅकेजचे वजन तपासणे गरजेचे आहे. अधिकृत कंपनीच्या घोषणांवर आणि अधिकृत विक्रेत्यांकडून मिळणाऱ्या माहितीवरच विश्वास ठेवावा.