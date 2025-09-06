English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
दिल्लीच्या लाल किल्ल्याबाहेर खळबळ! कोट्यावधी रुपयांचा हिरेजडित सोन्याच्या कलश चोरली गेला

दिल्लीचा लाल किल्ला परिसर हा देशातील सर्वात अति सुरक्षित परिसर आहे. दिल्लीच्या लाल किल्ल्याबाहेरुनच  कोट्यावधी रुपयांचा हिरेजडित सोन्याच्या कलश चोरली गेला आहे. यामुळे एकच खळभल उडाली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 6, 2025, 04:46 PM IST
दिल्लीच्या लाल किल्ल्याबाहेर खळबळ! कोट्यावधी रुपयांचा हिरेजडित सोन्याच्या कलश चोरली गेला

Priceless Urn Stolen From Red Fort :  दिल्लीच्या लाल किल्ला परिसरात नेहमीच मोठी तगडी सुरक्षा व्यवस्था तैनात असते.  अशातच  लाल किल्ला परिसरात आयोजित जैन समुदायाच्या धार्मिक कार्यक्रमातून एका अमूल्य कलशाची चोरी झाल्याची घटना घडली आहे. सोने, हिरे आणि इतर रत्नांनी जडवलेला कलश घेऊन एक व्यापारी तिथे पोहोचला होता. मात्र, स्टेजवरुनच हा कलश चोरीला गेल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.  

व्यापारी सुधीर जैन यांच्या तक्रारीवरून कोतवाली पोलिस ठाण्यात ई- एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला आहे. आरोपीचीही ओळख पटली आहे. लवकरच आरोपीला अटक करण्यात येईल असे पोलिसांनी सांगितले.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लाल किल्ल्याच्या परिसरात 28 ऑगस्टपासून जैन समुदायाचा धार्मिक कार्यक्रमक सुरू आहे. हा कार्यक्रमक 9 सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहील. यासाठी एक खास व्यासपीठ तयार करण्यात आले होते. जिथे फक्त धोतर परिधान केलेले आणि परवानगी असलेले लोक बसू शकत होते. सिव्हिल लाईन्सचे रहिवासी व्यापारी सुधीर जैन दररोज त्यांच्या घरातून पूजेसाठी एक मौल्यवान कलश आणत असत. हा कलश 760 ग्रॅम सोन्यापासून बनलेला आहे. त्यावर हिरे, माणिक आणि पन्ना अशा 150 ग्रॅम रत्ने देखील जडवलेली आहेत. कलश प्रार्थनास्थळी ठेवण्यात आला होता

मंगळवारी पूजेसाठी जैन बांधवही कलश घेऊन आले होते. कलश पूजास्थळी ठेवण्यात आला होता आणि भाविक त्याच्याभोवती बसले होते. दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला देखील पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार विधीत सहभागी होण्यासाठी आले. कार्यक्रमाचे आयोजक आणि इतर लोक त्यांचे स्वागत करण्यात व्यस्त झाले. बिर्ला तेथून निघून गेल्यावर पूजास्थळी ठेवलेला कलश गायब असल्याचे आढळून आले. एकीकडे, या प्रकरणात असे म्हटले जात आहे की बिर्ला यांच्या आगमनामुळे झालेल्या गोंधळाचा फायदा घेऊन चोराने कलश चोरला, तर दुसरीकडे पोलिसांचा दावा आहे की बिर्ला कार्यक्रमस्थळी निघून गेल्यानंतर चोरी झाली.
असे म्हटले जाते की आरोपी तिथे नियमितपणे येत होता. तो इतर लोकांप्रमाणे धोतर आणि वर कापड घालून येत असे. तिथे येणाऱ्या लोकांशी तो खूपच मैत्रीपूर्ण होता, म्हणून तो सहजपणे पूजास्थळी पोहोचला आणि संधी पाहताच कलश चोरला. आरोपी कलश घेऊन जातानाचे सीसीटीव्ही फुटेजही समोर आले आहे.

FAQ

1. लाल किल्ल्यावर कोणत्या घटनेची चर्चा आहे?
लाल किल्ला परिसरात जैन समुदायाच्या धार्मिक कार्यक्रमादरम्यान 760 ग्रॅम सोन्यापासून बनलेला आणि हिरे, माणिक, पन्ना यांनी जडवलेला एक अमूल्य कलश चोरीला गेल्याची घटना घडली आहे.

2. ही चोरी कधी आणि कुठे झाली?
ही चोरी 28 ऑगस्ट ते 9 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत लाल किल्ला परिसरात आयोजित जैन समुदायाच्या धार्मिक कार्यक्रमादरम्यान मंगळवारी (2 सप्टेंबर 2025) झाली.

3. कलश कोणाचा होता आणि त्याची वैशिष्ट्ये काय होती?
हा कलश सिव्हिल लाईन्स येथील रहिवासी व्यापारी सुधीर जैन यांचा होता. तो 760 ग्रॅम सोन्यापासून बनलेला असून, त्यावर 150 ग्रॅम हिरे, माणिक आणि पन्ना जडवलेले होते.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Priceless Kalash Stolen From Delhi Red FortKalash stolen from Jail Samudaya programदिल्ली लाल किल्लासोन्याचा कलश

