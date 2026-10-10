/Petrol Diesel Price Today: 10 ऑक्टोबर रोजी पेट्रोल- डिझेलचे दर वाढले की कमी झाले? तुमच्या शहरातील आजचे इंधन दर जाणून घ्या

Petrol And Diesel Rates Today : पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात होणारे बदल हे सर्वसामान्यांच्या बजेटवर कुठे ना कुठे परिणाम करत असतात. दररोज सकाळी 6 वाजता देशातील सरकारी तेल कंपन्या या पेट्रोल डिझेलचे ताजे दर जाहीर करत असतात. इंधनाचे दर हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमतींमधील चढ उतार आणि डॉलर रुपया विनिमय दरावर आधारित आहेत. तेव्हा तुमच्या शहरातील पेट्रोल- डिझेलचे दर किती आहेत
नई दिल्ली: ₹102.12 प्रति लीटर
मुंबई: ₹111.18 प्रति लीटर
कोलकाता: ₹113.47 प्रति लीटर
चेन्नई: ₹107.77 प्रति लीटर
गुरुग्राम: ₹102.77 प्रति लीटर
नोएडा: ₹102.12 प्रति लीटर
बेंगलुरु: ₹110.93 प्रति लीटर
भुवनेश्वर: ₹109.92 प्रति लीटर
चंडीगढ़: ₹98.10 प्रति लीटर
हैदराबाद: ₹115.69 प्रति लीटर
जयपुर: ₹112.66 प्रति लीटर
लखनऊ: ₹102.05 प्रति लीटर
पटना: ₹113.35 प्रति लीटर
तिरुवनंतपुरम: ₹115.49 प्रति लीटर
नई दिल्ली: ₹95.20 प्रति लीटर
मुंबई: ₹97.83 प्रति लीटर
कोलकाता: ₹99.82 प्रति लीटर
चेन्नई: ₹99.55 प्रति लीटर
गुरुग्राम: ₹95.44 प्रति लीटर
नोएडा: ₹95.56 प्रति लीटर
बेंगलुरु: ₹98.80 प्रति लीटर
भुवनेश्वर: ₹100.92 प्रति लीटर
चंडीगढ़: ₹86.09 प्रति लीटर
हैदराबाद: ₹103.82 प्रति लीटर
जयपुर: ₹97.78 प्रति लीटर
लखनऊ: ₹95.55 प्रति लीटर
पटना: ₹99.36 प्रति लीटर
तिरुवनंतपुरम: ₹104.40 प्रति लीटर
पेट्रोल आणि डिझेलचे दर हे SMS द्वारे सुद्धा माहिती करून घेऊ शकता.
इंडियन ऑइल ग्राहक: तुमचे शहर का कोड टाइप करा आणि "RSP" सोबत 9224992249 वर संपर्क करा.
BPCL ग्राहक : “RSP” लिहून 9223112222 वर पाठवा.
HPCL ग्राहक: “HP Price” लिहून 9222201122 वर पाठवा.