Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /AC, TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीनच्या किंमती 8 टक्क्यांनी वाढणार; 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार नवी दरवाढ

AC, TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीनच्या किंमती 8 टक्क्यांनी वाढणार; 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार नवी दरवाढ

भारतात AC, TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीनच्या किंमती 8 टक्क्यांनी वाढणार आहेत.  1 ऑक्टोबरपासून नवी दरवाढ  लागू होणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 27, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 10:25 PM IST
AC, TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीनच्या किंमती 8 टक्क्यांनी वाढणार; 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार नवी दरवाढ

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
हत्येनंतर एका बंद खोलीत मृतदेह जाळला अन् मग अर्धवट जळलेला मृतदेह वाळूत पुरला, 17 दिवसांनंतर मुलगा घरी आल्यानंतर...असं रहस्य झालं उघड
2
3
4
5