/AC, TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीनच्या किंमती 8 टक्क्यांनी वाढणार; 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार नवी दरवाढ

Ac Tv Fridge Washing Machine Price Hike : AC, TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरेदी करण्याचे प्लानिंग करणाऱ्यांसाठी मोठा धक्का देणारी बातमी आहे. AC, TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीनच्या किंमती 8 टक्क्यांनी वाढणार आहेत. 1 ऑक्टोबरपासून नवी दरवाढ लागू होणार आहे. तांबे, स्टील, ॲल्युमिनियम आणि इतर कच्च्या मालाच्या वाढत्या किंमती, महागडी मालवाहतूक आणि रुपयातील चढ-उतार यांमुळे ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उपकरणे बनवणाऱ्या कंपन्या किंमती वाढवण्याची तयारी करत आहेत.
1 ऑक्टोबर 2026 पासून अनेक कंपन्या एसी आणि इतर घरगुती उपकरणांच्या किंमती 5ते 8 टक्क्यांनी वाढू शकतात. काही कंपन्यांनी आधीच किंमती वाढवल्या आहेत, तर काही कंपन्या अजूनही खर्चाचा आढावा घेत आहेत. 2026 या वर्षात ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाकडून होणारी ही तिसरी दरवाढ असेल.
कोणत्या वस्तूंच्या किंमती किती टक्क्यांनी वाढणार?
एसीच्या दरात 5 ते 8 टक्क्यांपर्यंत सर्वाधिक वाढ होणार आहे. ब्लू स्टार, गोदरेज अप्लायन्सेस, हायर, डायकिन आणि सुपर प्लास्ट्रॉनिक्स यांसारख्या काही प्रीमियम ब्रँड्सनी एसीच्या दरात 10 पर्यंत वाढ होण्याचे संकेत दिले आहेत. एलईडी टीव्ही आणि वॉशिंग मशीन यांच्या किमतींमध्ये सुमारे 3 ते 4 टक्के वाढ होऊ शकते. रेफ्रिजरेटर आणि इतर उपकरणे: रेफ्रिजरेटर आणि डीप फ्रीझरच्या किंमतीत 3 ते 5 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे.
पश्चिम आशियातील युद्धामुळे अनिश्चितता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. मालाच्या पुरवठ्याला विलंब होत आहे. मालवाहतुकीचा खर्च अडीच पटीने वाढला आहे. वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे प्लास्टिक महाग झाले आहे. धातूंच्या किंमतीही वाढल्या आहेत. मेमरी चिप्सचा वापर टीव्ही, वॉशिंग मशीन आणि इतर उपकरणांमध्ये केला जातो. उत्पादन खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. यामुळे टीव्ही, वॉशिंग मशीन आणि इतर उपकरणांच्या किंमती वाढवत आहेत.
सणासुदीच्या काळात ग्राहकांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे दुकाने आणि विक्रेत्यांकडे जुन्या दरात माल उपलब्ध असतो.
कंपन्या आणि वितरकांनी भाववाढीपूर्वी ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये मोठ्या प्रमाणात मालसाठा जमा केला होता. यामुळे दिवाळीपर्यंत जुन्या दरात वस्तू खरेदी करता येवू शकतात.