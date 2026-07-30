/अचानक पुन्हा रात्री 10.57 ला पंतप्रधान मोदी आलेत इंस्टाग्रामवर LIVE, म्हणालेत...

लोकसभेनंतर राज्यसभेत पेपर दुरुस्ती विधेयक मंजूर झालं. त्यानंतर अचानक रात्री 10.57 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंस्टाग्रामवर एक व्हिडीओ पोस्ट केला. या व्हिडीओमध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी देशवासियांना संदेश दिला आहे. ते म्हणाले की, आज एक महत्त्वाचे कार्य पूर्ण झालंय. पेपरफुटीच्या घटना रोखण्यासाठी सादर केलेल्या विधेयकात आम्ही राज्यांच्या सूचनांना प्राधान्य दिलंय. आम्ही वचन देतो की, पेपरफुटी करणाऱ्या शिक्षण माफियांना सोडले जाणार नाही. जे पेपरफुटी करतात त्यांच्यावर आम्ही कठोर कारवाई करू. आपण सर्व खांद्याला खांदा लावून काम करू.