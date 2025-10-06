English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'प्रत्येक भारतीयाच्या मनात संताप,' सरन्यायाधीशांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर PM मोदींची पहिली प्रतिक्रिया, गवईंच्या संयमाचं कौतुक

Narendra Modi on attack on Chief Justice of India BR Gavai: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्यावरील हल्ला अत्यंत निषेधार्ह असून प्रत्येक भारतीयाच्या मनात संताप निर्माण केल्याचं म्हटलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 6, 2025, 09:14 PM IST
'प्रत्येक भारतीयाच्या मनात संताप,' सरन्यायाधीशांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर PM मोदींची पहिली प्रतिक्रिया, गवईंच्या संयमाचं कौतुक

Narendra Modi on attack on Chief Justice of India BR Gavai: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरन्यायाधीश बी आर गवई यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या प्रयत्नाचा निषेध केला आहे. नरेंद्र मोदी यांनी सरन्यायाधीश बी आर गवई यांच्याशी याबद्दल संवाद साधत आपला निषेध नोंदवला. नरेंद्र मोदी यांनी हा हल्ला अत्यंत निषेधार्ह असून प्रत्येक भारतीयाच्या मनात संताप निर्माण केला असल्याचं म्हटलं आहे. नरेंद्र मोदी यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. 

"भारताचे सरन्यायाधीश बी आर  गवई जी यांच्याशी बोललो. आज सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात त्यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याने प्रत्येक भारतीय संतापला आहे. आपल्या समाजात अशा निंदनीय कृत्यांना स्थान नाही. ते अत्यंत निषेधार्ह आहे," असं त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. 

न्यायालयीन कामकाजादरम्यान एका वयस्कर वकिलाने शिष्टाचाराचे उल्लंघन करत सरन्यायाधीशांच्या दिशेने बूट फिरकावला. बूट बेंचपर्यंत पोहोचला नाही आणि त्या व्यक्तीला न्यायालयात उपस्थित असलेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी पकडून बाहेर काढले.

न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांच्यासोबत खंडपीठावर बसलेले सरन्यायाधीश गवई या धक्कादायक कृत्यानंतर आणि त्यानंतरही विचलित झाले नाहीत. त्यांनी न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना या घटनेने विचलित होऊ नका असं सांगितलं. "या सर्व गोष्टींमुळे विचलित होऊ नका. आम्ही विचलित नाही. या गोष्टींचा माझ्यावर परिणाम होत नाही," असं त्यांनी वकिलांना सांगितलं आणि कामकाज सुरू ठेवलं.

पंतप्रधानांनी की, अशा परिस्थितीत सरन्यायाधीशांनी दाखवलेल्या संयमाचं कौतुक केलं आहे. "हे न्यायमूर्तींच्या मूल्यांप्रती आणि आपल्या संविधानाच्या आत्म्याला बळकटी देण्याप्रती त्यांची वचनबद्धता अधोरेखित करते," अशा शब्दांत त्यांनी कौतुक केलं आहे. 

वकिलाला पोलिसांनी सोडलं 

सरन्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वकिलाला पोलिसांनी सोडलं आहे. ताब्यात घेतलेल्या वकिलाला दिल्ली पोलिसांनी सोडून दिलं. वकील राकेश किशोर यांचा बूट देखील पोलिसांनी पुन्हा दिला. वकीलाचं आधार कार्ड, सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे कार्ड आणि मोबाईल फोन देखील परत करण्यात आला, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी कोणतीही कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पोलिसांनी त्याला सोडून दिलं आहे. 

1) सीजेआय बी.आर. गवई यांच्यावरील हल्ला प्रकरण काय आहे?

६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायालयीन कार्यवाहीदरम्यान एका ७१ वर्षीय वकिलाने सीजेआय बी.आर. गवई यांच्याकडे बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही आणि सुरक्षाकर्मींनी वकिलाला ताबडतोब अटक केली.

2) हल्लेखोर कोण आहे आणि त्याने असा प्रयत्न का केला?
हल्लेखोराचे नाव राकेश किशोर असून, तो ७१ वर्षांचा वकील आहे. तो सीजेआय गवई यांच्या 'विष्णू' संदर्भातील टिप्पणींमुळे संतापला असल्याचे सांगितले जाते. तो न्यायपीठाजवळ जाऊन बूट काढून फेकण्याचा प्रयत्न करत होता.

3) घटनेनंतर काय कारवाई झाली?
दिल्ली पोलिसांनी अद्याप कोणताही गुन्हा दाखल केला नाही आणि वकिलाला त्याचा बूट परत दिला. मात्र, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (बीसीआय) राकेश किशोर याला तात्काळ कायद्याच्या सरावापासून निलंबित केले आहे. तपास सुरू आहे.

