Marathi News
PM नरेंद्र मोदी यांचा इस्रायल दौरा; भारत ठरणार आशियातील एक महत्त्वाचा धोरणात्मक आधार

PM Modi Visit To Isreal:  देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सध्या इस्त्रायल दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यामुळे षटकोनी आघाडीद्वारे देशाचे संरक्षण आणि तंत्रज्ञान मजबूत होणार आहे. तसेच इराण-इस्त्रायल तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत पश्चिम आशियात स्थैर्य निर्माण करणारा एक प्रभावी धोरणात्माक आधार म्हणून समोर येणार आहे.   

उर्वशी खोना | Updated: Feb 25, 2026, 05:24 PM IST
Photo Source: PM Narendra Modi X Account

उर्वशी खोना, झी मिडिया, दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायलमध्ये पोहचणार आहेत. हा केवळ औपचारिक राज्यदौरा नाही तर बदलत्या जागतिक राजकारणात भारताची भूमिका काय आहे, पश्चिम आशियातील नव्या आघाड्यांमध्ये त्याचे स्थान कुठे आहे, आणि इस्रायल इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर नव्या सुरक्षा रचनेची उभारणी कशी होते आहे या सर्वांचा संगम या दौऱ्यात दिसणार आहे. 2017 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या ऐतिहासिक इस्रायल भेटीदरम्यान भारत-इस्रायल संबंध ‘धोरणात्मक भागीदारी’पर्यंत उंचावले गेले. आता त्या भागीदारीला अधिक व्यापक, अधिक सखोल आणि अधिक संरचित रूप देण्याचा प्रयत्न होत आहे. 

बेंजामिन नेतन्याहूंकडून षटकोनी आघाडीचा उल्लेख 

दौर्‍याच्या पार्श्वभूमीवर बेंजामिन नेतन्याहू यांनी ‘षटकोनी आघाडी’ (हेक्सागॉन) या संकल्पनेचा उल्लेख केला आहे. जी इस्रायल, भारत, ग्रीस, सायप्रस आणि काही निवडक देशांचा सहभाग असलेली सुरक्षा-केंद्रित चौकट प्रादेशिक स्थैर्य साधण्याचा प्रयत्न मानली जाते. इराण-समर्थित गटांविरोधातील समन्वय, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि सामरिक सहकार्य हा या षटकोनी आघाडीचा गाभा असेल. मात्र भारत औपचारिक लष्करी आघाडीत सहभागी होईल का, हा प्रश्न अद्याप खुलाच आहे. त्यामुळे भारताची भूमिका पारंपरिकपणे संतुलित आणि हिताधारित राहिली आहे.

या भेटीदरम्यान होणाऱ्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी कोणते मुद्दे आहेत?

  • इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यासोबत संरक्षण सहकार्य, संगणकीय बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, मानवरहित यंत्रणा, कृषी तंत्रज्ञान, जलव्यवस्थापन आणि मुक्त व्यापार करार या विषयांवर चर्चा अपेक्षित आहे.
  • भारतासाठी इस्रायल हा केवळ संरक्षण साहित्याचा पुरवठादार नाही; तर प्रगत तंत्रज्ञानातील सहनिर्मितीचा विश्वासार्ह भागीदार आहे. संयुक्त संशोधन, औद्योगिक नवोन्मेष निधी, नवउद्योग सहकार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील समन्वय यांना गती मिळू शकते.
  • नरेंद्र मोदी इस्रायलचे राष्ट्रपती आयझॅक हर्झोग यांची भेट घेणार असून इस्रायलच्या संसदेतील नेस्सेट सभागृहाला संबोधित करणार आहेत. भारतीय पंतप्रधानांचे तेथे होणारे हे पहिलेच संबोधन ठरणार आहे. 

 

इस्रायलसाठी भारत आशियातील एक महत्त्वाचा धोरणात्मक आधार

अमेरिका–इराण तणाव, गाझा संघर्षानंतरची स्थिती, सौदी अरेबिया-पाकिस्तान संरक्षण करार आणि पश्चिम आशियातील बदलते सत्तासंतुलन या सर्व पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांचा हा दौरा होत आहे. जागतिक स्तरावर भारताला आता केवळ संतुलन राखणारा देश म्हणून नव्हे, तर स्थैर्य निर्माण करणारा प्रभावी घटक म्हणून पाहीले जात आहे. इस्रायलसाठी भारत आशियातील एक महत्त्वाचा धोरणात्मक आधार आहे; भारतासाठी इस्रायल अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि संरक्षण सहकार्याचा महत्त्वाचा स्तंभ आहे. नरेंद्र मोदी इस्रायलमध्ये उतरणार त्या क्षणी ‘नमस्ते’ आणि ‘शलोम’ हे दोन शब्द केवळ अभिवादन राहणार नाहीत; ते भारत-इस्रायल संबंधांच्या अधिक प्रगल्भ, अधिक बहुआयामी आणि जागतिक परिणाम असलेल्या टप्प्याची नांदी ठरू शकतात. हा दौरा नवे समीकरण घडवेल की विद्यमान संतुलन अधिक दृढ करेल याकडे केवळ नवी दिल्ली आणि तेल अवीव नव्हे, तर संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

