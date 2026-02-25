PM नरेंद्र मोदी यांचा इस्रायल दौरा; भारत ठरणार आशियातील एक महत्त्वाचा धोरणात्मक आधार

उर्वशी खोना, झी मिडिया, दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायलमध्ये पोहचणार आहेत. हा केवळ औपचारिक राज्यदौरा नाही तर बदलत्या जागतिक राजकारणात भारताची भूमिका काय आहे, पश्चिम आशियातील नव्या आघाड्यांमध्ये त्याचे स्थान कुठे आहे, आणि इस्रायल इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर नव्या सुरक्षा रचनेची उभारणी कशी होते आहे या सर्वांचा संगम या दौऱ्यात दिसणार आहे. 2017 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या ऐतिहासिक इस्रायल भेटीदरम्यान भारत-इस्रायल संबंध ‘धोरणात्मक भागीदारी’पर्यंत उंचावले गेले. आता त्या भागीदारीला अधिक व्यापक, अधिक सखोल आणि अधिक संरचित रूप देण्याचा प्रयत्न होत आहे.
दौर्याच्या पार्श्वभूमीवर बेंजामिन नेतन्याहू यांनी ‘षटकोनी आघाडी’ (हेक्सागॉन) या संकल्पनेचा उल्लेख केला आहे. जी इस्रायल, भारत, ग्रीस, सायप्रस आणि काही निवडक देशांचा सहभाग असलेली सुरक्षा-केंद्रित चौकट प्रादेशिक स्थैर्य साधण्याचा प्रयत्न मानली जाते. इराण-समर्थित गटांविरोधातील समन्वय, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि सामरिक सहकार्य हा या षटकोनी आघाडीचा गाभा असेल. मात्र भारत औपचारिक लष्करी आघाडीत सहभागी होईल का, हा प्रश्न अद्याप खुलाच आहे. त्यामुळे भारताची भूमिका पारंपरिकपणे संतुलित आणि हिताधारित राहिली आहे.
अमेरिका–इराण तणाव, गाझा संघर्षानंतरची स्थिती, सौदी अरेबिया-पाकिस्तान संरक्षण करार आणि पश्चिम आशियातील बदलते सत्तासंतुलन या सर्व पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांचा हा दौरा होत आहे. जागतिक स्तरावर भारताला आता केवळ संतुलन राखणारा देश म्हणून नव्हे, तर स्थैर्य निर्माण करणारा प्रभावी घटक म्हणून पाहीले जात आहे. इस्रायलसाठी भारत आशियातील एक महत्त्वाचा धोरणात्मक आधार आहे; भारतासाठी इस्रायल अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि संरक्षण सहकार्याचा महत्त्वाचा स्तंभ आहे. नरेंद्र मोदी इस्रायलमध्ये उतरणार त्या क्षणी ‘नमस्ते’ आणि ‘शलोम’ हे दोन शब्द केवळ अभिवादन राहणार नाहीत; ते भारत-इस्रायल संबंधांच्या अधिक प्रगल्भ, अधिक बहुआयामी आणि जागतिक परिणाम असलेल्या टप्प्याची नांदी ठरू शकतात. हा दौरा नवे समीकरण घडवेल की विद्यमान संतुलन अधिक दृढ करेल याकडे केवळ नवी दिल्ली आणि तेल अवीव नव्हे, तर संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
