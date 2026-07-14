'त्यांना अनेकदा भेटण्याचे भाग्य लाभले होते': श्री नंदकिशोर गोयंका यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले दुःख; डॉ. सुभाष चंद्रा यांना लिहिले पत्र

नवी दिल्ली : एस्सेल ग्रुपचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष चंद्रा यांचे वडील श्री नंदकिशोर गोयंका यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला. पंतप्रधान मोदींनी डॉ. सुभाष चंद्रा यांना पत्र लिहून म्हटले, "डॉ. सुभाष चंद्रा जी, श्री नंदकिशोर गोयंका जी यांच्या निधनाची बातमी ऐकून मला अत्यंत दुःख झाले. या कठीण काळात माझ्या संवेदना आपल्या आणि आपल्या संपूर्ण कुटुंबासोबत आहेत. प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व असलेले श्री नंदकिशोर गोयंका जी यांनी आपल्या अनेक दशकांच्या सार्वजनिक जीवनात कठोर परिश्रमाला सर्वोच्च महत्त्व दिले. कौटुंबिक व्यवसायासाठी मार्गदर्शक शक्ती म्हणून, त्यांनी आपली मूल्ये आणि कर्तव्यनिष्ठेच्या माध्यमातून समूहाच्या प्रवासात मोलाचे योगदान दिले."
पंतप्रधान मोदींनी पुढे लिहिले, "त्यांनी केवळ व्यावसायिक परंपराच समृद्ध केल्या नाहीत, तर समाजाप्रती असलेली आपली कर्तव्येही अत्यंत निष्ठेने पार पाडली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मुख्य मूल्ये असलेल्या सेवाभाव, संघटन आणि 'राष्ट्र प्रथम' या भावनेने प्रेरित होऊन त्यांनी साधेपणा आणि जनहितार्थ समर्पणाचे जीवन जगले. त्यांना अनेकदा भेटण्याचे भाग्य मला लाभले होते आणि त्यांचा प्रेमळ व आपुलकीचा स्वभाव माझ्या स्मरणात सदैव राहील. त्यांचे निधन ही समाजासाठी कधीही भरून न येणारी हानी आहे. जरी श्री नंदकिशोर गोयंका जी आज आपल्यात नसले, तरी त्यांचे समृद्ध आणि अर्थपूर्ण जीवन भावी पिढ्यांना मार्गदर्शन करत राहील. त्यांचे प्रेम, आठवणी आणि शिकवण सदैव कुटुंबासोबत राहील. हे दुःख सहन करण्याची शक्ती आणि धैर्य आपल्या कुटुंबाला व हितचिंतकांना मिळावे, अशी मी ईश्वराकडे प्रार्थना करतो. ओम शांती!"
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याव्यतिरिक्त विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, खासदार (MPs), आमदार (MLAs), ज्येष्ठ नेते आणि प्रमुख उद्योगपतींनीही त्यांना श्रद्धांजली वाहिली.
प्रख्यात समाजसेवक आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) निष्ठावान स्वयंसेवक श्री. नंद किशोर गोयंका यांचे सोमवारी मुंबईतील निवासस्थानी निधन झाले. ते ९६ वर्षांचे होते. त्यांच्या निधनामुळे एस्सेल परिवार, विविध सामाजिक संस्था, वैश्य समाज आणि अग्रोहा धामशी संबंधित हजारो लोकांवर शोककळा पसरली आहे. त्यांचे पार्थिव मंगळवारी, १४ जुलै रोजी हरियाणामधील त्यांचे मूळ शहर असलेल्या हिसार येथे आणण्यात आले. हिसार येथे आगमन झाल्यानंतर, लोकांच्या अंतिम दर्शनासाठी त्यांचे पार्थिव 'गोयंका हाऊस' (१६६, कृष्ण मंडी, हिसार) येथे ठेवण्यात येईल. श्री. नंद किशोर गोयंका यांच्यावर बुधवारी, १५ जुलै रोजी सकाळी ११:०० वाजता हिसार येथे अंतिम संस्कार केले जातील. 'अग्रोहा धाम' संकुलातील 'गोयंका उद्याना'त त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार संपन्न होतील. विशेष म्हणजे, त्यांच्या पत्नीचे अंतिम संस्कारही याच ठिकाणी करण्यात आले होते.